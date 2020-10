Seat dostal povolení a staví prémiovou značku. Cupra Formentor míří do rajonu Audi

„Nepotřebujeme v koncernu další prémiovou značku,“ nechal se nedávno slyšet šéf Herbert Diess, když mluvil o vývoji modelové nabídky u Škody. Přes to všechno ale jedna nová v koncernu vzniká. Sportovní odnož Seatu Cupra má velké ambice, které ztělesňuje její první vlastní model nazvaný Formentor. My jsme ho mohli krátce vyzkoušet.

Cupra je dítětem bývalého a současného šéfa Seatu, Lucy de Mea (toho času muž číslo jedna v Renaultu) a Wayna Griffithse. Ten byl nejprve viceprezidentem Seatu pro marketing a po založení Cupry se stal i jejím šéfem. Dnes vede celou španělskou koncernovou značku.

Jejich plán byl jasný, využít sportovního ducha Seatu ztělesněného v úspěšných ostrých modelech Cupra, Leonu a Ibize, rozšířit nabídku a na nabroušených autech získat větší marže. Prvopočátkem Cupry byla ostrá verze SUV Ateca. To dostalo 300koňový dvoulitr, přiostřený podvozek a jako první nové logo, zvenku neneslo jediný významný symbol Seatu.

SUV z českých Kvasin ale nemělo zůstat osamocené, pod nový brand se přestěhovala i nová generace nabroušeného Leonu a také svébytné modely, které budou k dostání jen jako Cupra a nebudou tedy mít svého souputníka s logem Seatu.

Ještě než přijde na řadu elektrická Cupra Born, je tu novinka se jménem Formentor, a kdo by náhodou čekal, že by se třeba mohlo jednat o sportovní kupé, tak ten bude zklamán. Jde o kompaktní crossover, tedy vlastně zvýšený hatchback, který, ruku na srdce, do velké míry vychází z Leonu.

Jen stěží byste sice na obou autech našli stejný karosářský díl, ale technický základ, rozvor náprav nebo palubní deska jsou do velké míry stejné. Formentor a Leon tak připomínají dvojici Kia Ceed a XCeed, s tím, že u Seatu, pardon Cupry, je zvýšený model ještě ozvláštněn novou značkou.

Nebuďme ale škarohlídi. Na Formentor se stačí podívat a zejména jeho top verze VZ s 310koňovým benzinovým dvoulitrem by se na první pohled vyjímala i v nabídce Audi. Testovaný kousek umí navíc hrát na efekt měděnými detaily, příplatkovými vrtanými předními brzdami Brembo i speciálním modrým matným lakem.

Však také auto s tímto v době uvedení nejsilnějším motorem bez příplatků stojí od 1 334 900 korun. To je mimochodem více než zbrusu nové Audi S3 Sportback quattro, jež má stejný 228kW/310k dvoulitr a vyjde na 1 268 900 korun.

Že to Cupra s konkurencí Audi myslí docela vážně, ukazují i špionážní fotky zamaskovaných prototypů, na nichž má být Formentor s přeplňovaným 2,5l pětiválcem z Audi RS Q3. Jako první ale vstupuje na trh testovaný dvoulitr, později ho doplní i slabší motory včetně 110kW dieselu nebo dvou variant plug-in hybridu, jejichž výkonové i technické parametry odpovídají těm v Octavii.

Formentor na každý pád musí být zatraceně dobrý, aby svoji cenu ospravedlnil. Začněme u praktických aspektů. Kufr má u top verze solidních a solidně přístupných 420 litrů, na zadních sedadlech je dost místa na kolena i hlavu, sportovní sedadla jsou příjemně pohodlná a palubní deska, ano, jak už jsme napsali, ta vypadá jako v Leonu.

To znamená veliký dotykový displej s palubním systémem, který sice někde uvnitř odpovídá tomu ve Škodě, ale má jiné uživatelské rozhraní. Cupra má rychlé odkazy na nejpoužívanější funkce neustále na očích, líbí se nám, že panel klimatizace je vždy na horní straně displeje, neodvádí to tolik pozornost. Mechanické ovládání ale nečekejte, pomoci si však můžete hlasem.

Uvnitř jsou i přehledné digitální budíky, ambientní osvětlení, které do sebe chytře integruje i varování před autem ve slepém úhlu, a také materiály, které jsou přiměřené běžnému Leonu. Za 1,3 milionu už by člověk možná mohl chtít alespoň umělou prošívanou kůži na palubní desce, a ne její plastovou imitaci.

Teď je otázkou, jestli na tuhle plastovou nedostatečnost člověk po usednutí za volant, pohledu na vyboulenou kapotu a nastartování nejnovější Cupry zapomene. Formentor je pojmenovaný po mysu na španělské Mallorce, na nějž vede jedna z nejlepších řidičských silnic na světě. To by bylo ideální místo, kde na podobné věci přijít, nám však musí s ohledem na pandemii koronaviru stačit okresky u Berouna.

Čím začít? Motorem? Pokud mu odpustíte uměle působící bublání z výfuku v nízkých otáčkách, je skvělý. V otáčkách má příjemný zvuk čtyřválcového závoďáku, sykotem o sobě dává vědět turbo, při odřazení nahoru čtyři koncovky výfuku brblají. A jak dvoulitr v otáčkách navíc jede, dynamicky, svižně reaguje.

Spotřebě se podíváme na zoubek při delším testu, svižná projížďka v serpentinách není v tomto směru směrodatná. Nakonec jsme ale ostré tempo zvládli za 14 litrů a to jsme takřka před každou zatáčkou poměrně poctivě zkoušeli účinnost vrtaných kotoučů Brembo (fungují a dobře se dávkují).

Velice dobře funguje i dvouspojkový sedmistupňový automat, který řadí hladce a rychle. Milovníci nejsportovnější jízdy musí převodovce odpustit jen to, že ve sportovním manuálním režimu nenechá motor v rozletu zastavit omezovač, ale sama přeřadí nahoru, aby čtyřválec chránila.

Motor je dobrý na rovinky, ale co v zatáčkách? Nutno říct, že Formentor je sice crossover, ale ne zase až tak vysoký, v porovnání s Atecou je asi o deset centimetrů nižší. V obloucích tak po jeho chůdovitém postoji není ani památky. Jistě, svoji roli v tom hrají standardně dodávané adaptivní tlumiče, rychlé řízení s proměnným převodem nebo pohon všech kol.

Výsledkem je ale to, že Formentor jezdí zatraceně dobře. Působí lehce, hravě a ovladatelně. Na nerovnostech navíc neodskakuje, takže není zbytečně záludný. Přilnavost je i na obyčejných pneumatikách Bridgestone Turanza výtečná, stejně jako trakce na výjezdu ze zatáčky. Silný motor a pohon všech kol auto umí razantně vystřelit směrem k další rovince.

Příjemně překvapil i komfort. Formentor není ani náznakem kolébavý, v zatáčkách se prakticky nenaklání a zejména ve sportovním režimu tužší tlumiče dobře pracují s velkými koly, takže ty zbytečně nerázují do karoserie. Takové nastavení je na české okresky jako dělané. Další palec nahoru.

Cupra Formentor VZ 2.0 TSI Motor: benzinový 4válec, 1984 cm3, turbo

Výkon: 228 kW při 5450-6600 ot./min

Točivý moment: 400 Nm při 2000-5450 ot./min

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 4,9 s

Kombinovaná spotřeba: 8,2-9,0 l/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 420 l

Cena: 1 334 900 Kč

První svébytná Cupra je tak nakonec výborné a až na drobnosti dotažené auto. Jistě, její cena by mohla být nižší, materiály uvnitř lepší, ale jako celkovému balíčku ji lze jen stěží co vytknout. Zůstává jen zapeklitá otázka, proč si za podobné peníze nepořídit rovnou adekvátní Audi. Pravda, jen hatchback S3, a ne trendy crossover exotické značky, ale stejně…