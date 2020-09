Lambo z Blavy. Audi RS Q8 je nejrychlejším sériovým autem z bývalého Československa

Audi s technikou Lamborghini. To je příběh, který začal v roce 2006 s první generací supersportovního Audi R8. Používalo platformu Lamborghini Gallardo, postupem času od něj převzalo i motor a přitom neslo na kapotě "plebejské" čtyři kroužky. V roce 2020 probíhá technická výměna oběma směry a nová vrcholná verze SUV Audi Q8, tedy RS Q8, se dá považovat za "lidovou" variaci na Lamborghini Urus.

Dobře, celá situace je komplikovanější, protože jak Urus, tak RS Q8 ve své podstatě využívají stejnou techniku jako třeba Audi Q7, jen je u nich dotažena do brutálních měřítek. Pod kapotou mají oba vozy dvojitě přeplňovaný osmiválec, který má v případě Lamba 478 kilowattů, u Audi 441.

Urus díky němu umí upalovat stovkou za 3,6 vteřiny, RS Q8 potřebuje 3,8. Rychlost se v obou případech zastaví až na 305 kilometrech za hodinu (u Audi tedy jen v případě, že připlatíte 221 600 korun za RS Dynamik paket plus, který maximálku zvedne z obligátních 250 km/h).

RS Q8 tím překonává i nejostřejší verze Porsche Cayenne a můžeme jej oficiálně prohlásit za nejrychlejší vůz vyráběný na území bývalého Československa. Vzniká v koncernovém závodě v Bratislavě.

Na úroveň Lamborghini bratislavskému nasupenci pravda několik kilowattů a desetinek chybí, o žádný velký rozdíl se ale nejedná, a RS Q8 se dokonce může pochlubit titulem nejrychlejšího SUV na legendární Severní smyčce německého okruhu Nürburgring. Náročnou, takřka 21 kilometrů dlouhou trať zvládlo s pilotem Frankem Stipplerem za sedm minut a 42 vteřin. Pro představu: před deseti lety to byl čas placatého Lamborghini Murciélago LP670-4 SV s uřvaným dvanáctiválcem.

Podobné výkony jsou na jednu stranu úctyhodné, na druhou stranu vyvolávají pochyby. Nebude auto moc tvrdé? Moc neurvalé? Moc hlučné? Bude s takovým autem vůbec možné normálně jezdit? Nebude to jen superrychlý dálniční expres?

Audi RS Q8 ukazuje, do jakých extrémů mohou dnes vývojáři díky komplikované elektronice a vyspělé mechanice zajít. V komfortním režimu jede i po typické rozbité české silnici jako po obláčku, jako by ani nemělo obrovská 23" kola. Dvojitá boční skla zlepšují akustické utlumení do takové míry, že český dálniční limit působí jako šourání se sedmdesátkou a na dlouhých cestách se posádka může nechat hýčkat pohodlnými sedadly s masážní funkcí.

Dvojitě přeplňovaný osmiválec si pak jemně hučí zpod kapoty, kvůli šetření paliva při klidné jízdě odpojí polovinu válců a při plachtění se díky mildhybridní technice pro jistotu umí i vypnout sám, celý. Zelené superSUV v takovém případě jede bez motoru. Spotřebu to vše umí srazit někam ke 14 litrům, což je s ohledem na velikost RS Q8, jeho výkon, čtyřlitrový objem, počet válců a turbodmychadel vlastně velice dobrý výsledek.

To pochopitelně platí jen do chvíle, než šofér auto přepne do režimu RS, který nastaví na co nejsportovnější chování. RS Q8 se na vzduchovém podvozku přikrčí k zemi a motor i všechny systémy na podvozku nastaví s ohledem na nejvyšší možnou jízdní dynamiku. Z trochu houpavého mastodonta je najednou auto, které dělá vše pro to, abyste začali popírat fyzikální zákony.

SUV, které váží 2,4 tuny, na délku má pět metrů a na šířku 2,2 metru se zrcátky, najednou působí jako rychlý hatchback, jako by v teorii relativity dle Audi stálo, že čím rychleji jedete, tím je auto menší. S dovětkem, že to platí, jen dokud na okresce nepotkáte autobus do Berouna.

Ona hbitost, vyváženost, přilnavost a čitelné reakce na změny zatížení ale působí neuvěřitelně. Na oslavu rychlosti se přitom nedostavuje ani tvrdé odpružení, RS Q8 stále dobře tlumí nerovnosti, jen zahodí houpavost z komfortního módu.

Zásluhu na magickém chování zeleného SUV nemají čáry a kouzla, nýbrž pokročilá technika: vzduchový podvozek s aktivními tlumiči, aktivní stabilizátory, které se v přímce rozpojí, aby nezhoršovaly komfort, a v zatáčce dokážou vymazat náklon, nebo natáčení zadních kol, které zvyšuje obratnost v utažených vlásenkách a stabilitu v táhlých obloucích.

O zastavení se starají neúnavné karbonkeramické brzdy, účinek je špičkový, dávkovatelnost tradičně o trochu horší, ale dá se na ně zvyknout.

A zapomenout nesmíme ani na pohon všech kol, který běžně rozděluje sílu v poměru 60 : 40 ve prospěch zadní nápravy a vzadu si ještě pomáhá chytrým sportovním diferenciálem, jenž točivý moment přehazuje mezi zadními koly tak, aby dosáhl nejlepší možné trakce na výjezdu.

Zapomenout nesmíme ani na motor. Ten umí být úsporný a zároveň je jakýmsi zdánlivě nevyčerpatelným zdrojem energie, kterou vytváří z Naturalu 98. Pod dvěma tisíci otáček zarputile táhne, s rostoucími otáčkami přidává na výbušnosti a se stlačením plynu na intenzitě zvuku z koncovek výfuku s aktivními klapkami. Jen stěží mu najdete rovného.

Můžete pochopitelně prohlásit, že svět Audi RS Q8 a podobná superSUV nepotřebuje, a to i když je vybavíte mildhybridem a (doslova) natřete na zeleno. A budete mít pravdu, jenže pouze částečně. Jen stěží totiž najdete praktičtější, rychlejší, komfortnější a ve své podstatě univerzálnější auto. Podobně jako v případě nedávno testovaného Mercedesu-AMG A 45 S se bavíme o automobilu, který je výkladní skříní automobilové techniky a dalším důkazem (podobně jako v případě Audi S8), že Audi svoje luxusní rychlé modely skutečně umí.

Audi RS Q8 Motor: benzinový 8válec, 3996 cm3, 2x turbo

Výkon: 441 kW při 6000 ot./min

Točivý moment: 800 Nm při 2200-4500 ot./min

Nejvyšší rychlost: 250 (na přání 305) km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 3,8 s

Kombinovaná spotřeba: 12,1 l/100 km (NEDC)

Objem zavazadlového prostoru: 605 l

Cena: 3 468 900 Kč

Cena tomu tedy pochopitelně odpovídá. Základní je stanovena na 3 468 900 korun, auto na obrázcích naložené až po strop luxusní i technologickou výbavou vyšlo na 4 961 500 korun. Konkurence je na tom ale popravdě velice podobně: BMW X6 M se stejně výkonným osmiválcem začíná na 3 398 200 korunách a Mercedes-AMG GLE 63 S se 450kW V8 startuje dokonce na 4 080 120 Kč. Inu, podobná auta bez kompromisů nikdy nebyla z levného kraje.