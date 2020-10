Malá ochutnávka Škody Karoq. Test omlazeného Seatu Ateca, na který se volá hola hola

Kompaktní SUV Seat Ateca má za sebou facelift. Protože vůz se dostal na trh dříve než sesterská Škoda Karoq, se kterou se vyrábí na jedné lince v Kvasinách, i modernizovaná varianta přichází s předstihem před škodováckým sourozencem. Co je nového? Především lepší konektivita a výbava. A teď s vámi Karoq zapřede hovor heslem "hola hola", asistentka se ale občas probudí, i když jste to nechtěli...

Tato Ateca má za sebou pestré zážitky z cest. Auto se vyrábí na lince v Kvasinách, ale konkrétní vůz si objednala španělská centrála značky Seat, a tak z Česka hned odjela za Pyreneje, aby se záhy vrátila zpět a mohli si ji vyzkoušet zájemci v Česku. To na vysvětlenou, proč má tu španělskou registrační značku.

Ateca má za sebou facelift, který si v českém kontextu zaslouží větší pozornost - brzy ho můžeme očekávat na sesterské Škodě Karoq. Shrňme si, co je tu nového.

Světelný kužel promítaný na chodník u dveří, který vítá posádku, vás zdraví. Uprostřed má vepsáno "hola!". Španělské ahoj budete používat častěji. Když ho vyslovíte dvakrát za sebou, probudíte virtuální asistentku. To funguje už například v novém Leonu.

Majitelé nové Škody Octavia znají podobný systém, kdy si s inteligentním počítačem povídají díky zaklínadlu "O. K., Lauro". Možná to ale chce ještě vychytat mouchy, protože Ateca se několikrát hlásila o slovo i při jiných příležitostech a nepodařilo se nám vypozorovat, na jaké slovo v konverzaci se spolujezdcem reagovala, protože zmíněné "hola hola" to zrovna nebylo.

V interiéru se toho proměnilo víc. Největší novinkou je větší digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 9,2 palce. Ten si zaslouží pochvalu, protože má více možností zobrazení, lze rozdělit, co si přejete sledovat a jaký design "budíků" vám vyhovuje.

Také se zvětšil středový displej, má až 10,25 palce a rovněž je možné ho rozdělit na několik dlaždic. Pohodlně tak můžete sledovat navigaci a mít přehled o tom, co vaše Spotify (když si zprovozníte zrcadlení chytrého mobilu) zrovna pouští za muziku. Díky aplikaci Seat Connect také můžete mít důslednější informace o voze i na dálku a najít ho na parkovišti.

Vůz má už v základu bezpečnostní výbavu zahrnující jak přednárazový asistent, tak detekci hrozící srážky, adaptivní tempomat a systém udržující jízdu v pruhu. V noci přijdou vhod full-LED světlomety, zadní blinkry mají nyní marketingovým jazykem "dynamický vzhled", což znamená, že diody se rozsvěcují a zhasínají postupně a světlo tak působí, jako by běželo. Prvek, který se objevil poprvé u Audi, postupně přejímají modely v koncernu VW ale i dalších značek.

A nebyl by to facelift, kdyby se také trochu nemodernizoval vzhled, takže mladší Ateca má větší mřížku chladiče, trochu upravený nárazník a vzadu psacím písmem zvěčněný nápis Ateca. V nabídce jsou tři výbavové verze - Style, Xperience a FR a lehce se také měnila skladba motorizací.

V českém ceníku chybí základní tříválec 1.0 TSI, který prošel úpravami, má lehce snížený výkon a spoustu drobných vylepšení (třeba pracuje v Millerově cyklu a má systém variabilní geometrie lopatek turbodmychadla, což pomáhá snížit potřebu). "V Česku jsme se rozhodli ho nenabízet, protože ani o předfaceliftový tříválec nebyl valný zájem, zákazníci Seatu volí spíše lépe vybavené modely a silnější motory," řekl Aktuálně.cz Filip Stoulil, šéf prodeje a marketingu v českém zastoupení značky.

Nejprodávanější verzí byla a pravděpodobně i nadále bude benzinová 1.5 TSI o výkonu 110 kW s předním pohonem. Naftová šestnáctistovka z nabídky už zmizela (Karoq ji pořád v ceníku má). K dispozici je 2.0 TDI o stejném výkonu 110 kW. Verze s pohonem všech kol pořídíte jak v kombinaci s 2.0 TDI/110 kW, tak 2.0 TSI/140 kW, vždy s automatem.

Jízdně se mohlo sotva co změnit, když se nezasahovalo do techniky podvozku. Ateca je poctivé a jízdními vlastnostmi nijak nevybočující auto ze třídy kompaktních SUV. Řídí se příjemně a snadno, na dálnici je auto stabilní a v zatáčkách dobře drží směr, při cestovních rychlostech trochu překvapí větší aerodynamický odpor a hluk, který kvůli tomu do kabiny proniká.

Seat Ateca 1.5 TSI DSG Motor: řad. 4válec, 1498 cm3, turbo

Výkon: 110 kW

Toč. moment: 250 Nm při 1500-3500 ot./min.

Zrychlení 0-100 km/h: 200 km/h

Nejvyšší rychlost: 8,6 s

Spotřeba: 5,6 l/100 km

Hmotnost: 1400 kg

Objem kufru: 510 l

Cena od: 769 900 Kč

Testovaná předokolka 1.5 TSI v kombinaci s DSG převodovkou potvrzuje, že lehčí příď může při razantním sešlápnutí plynu trápit kola, která se i na suchu protáčejí. Má ale příjemné pružné zrychlení a snadno se s ní předjíždí. Oceníte slušnou spotřebu, na cestě v kombinaci město/okresky/dálnice, kde si motor pomáhá vypínáním válců, se předpisovým tempem drží těsně nad hranicí šesti litrů. Prostorově je Ateca pro menší rodinu zcela vyhovující a zaslouží si pochvalu za pěkné zpracování interiéru.

Kdo hledí více na cenu, bude ho více lákat Karoq, který se dá s chudší výbavou pořídit levněji. Škoda navíc při příležitosti oslav 125 let od svého založení zavedla výbavu "125 let" a Karoq 1.5 TSI stojí v akci 623 900 Kč, ceny Atecy se odrážejí od podstatně vyšší příčky, až od 660 tisíc. Až ve vyšších výbavách se rozdíl stírá a dobře vybavená Ateca se cenově Karoqu přiblíží. A nyní je trochu modernější než sesterská škodovka.