Připravte se, přichází šok ovládáním: První jízda s novou Škodou Octavia liftback

Prostornost, prověřená technika, poměr cena/výkon a známá ergonomie doladěná koncernem Volkswagen takřka k dokonalosti. To jsou čtyři důvody, které stojí za úspěchem Škody, a Octavie především, nejen na českém trhu. Čtvrtá generace se až na jednu výjimku zavedených pořádků drží. Že je to ale výjimka pořádná, se nám potvrdilo při prvním seznámení s liftbackem.

Z webu aktuálně.cz novou Octavii pravděpodobně znáte dobře: svezli jsme se maskovanými prototypy, auto představili staticky, dodali první jízdní dojmy s novým kombíkem a také už jsme měli možnost na vlastní oči vidět nové hybridní "ereso". Do mozaiky nám zatím chybí třeba první svezení s liftbackem. Teď to napravujeme.

Je to sice věc vkusu, ale sportovní červená metalíza Velvet (+ 22 300 korun) není podle nás k elegantním tvarům liftbacku zcela ideálním doplňkem. Více by mu to slušelo v petrolejové modré, nic to ale nemění na tom, že se za neokoukanou novinkou české hlavy jednoznačně otáčí. Příchod nové generace domácího bestselleru je u nás vždycky událostí.

O to větší, že nová Octavia v lecčem prošla evolučními změnami (však je stále postavena na stejné, byť upravené platformě), ale v jednom zásadním ohledu se tansformovala radikálně.

Začněme v kufru, kde se škodovka zatím drží zavedených pořádků a který opět o něco povyrostl. Do liftbacku se dá naložit o 10 litrů více, pojme 600 litrů a sami inženýři nám přiznali, že objem navíc nahnali na čalounění, které důsledněji kopíruje vnitřní kontury karoserie. Praktická využitelnost tedy zůstává v zasadě stejná, a v případě liftbacku v nižší střední třídě bezkonkurenční. Soupeři s podobnou karoserií mají o poznání menší a poznání hůře přístupné kufry.

To samé platí i na zadních sedadlech. I zde je stále místa, za které by se nestyděla celá řada aut o třídu větších, jen ten, kdo vozí vzadu dlouhány, by neměl váhat a připlatit čtyřicet tisíc za kombík. Místa pro hlavu je v jinak prostorném liftbacku o něco méně.

Oceňujeme i sympatické detaily, jako 230V zásuvku (+ dva malé USB-C konektory) nebo dvojité kapsy na zadní straně předních sedadel, do kterých si děti založí třeba mobil. Vůbec poprvé je tu také třízónová klimatizace, takže si i cestující vzadu mohou sami nastavit komfortní teplotu.

Onu revoluční změnu ale objevíte, až když se uvelebíte v navýsost pohodlném předním sedadle. Ta palubní deska! Octavia, ale s ní i Superb nebo Kodiaq vždy platily za auta, která hrála na účelnost, jejich interiéry byly přehledné, ale také nudné. Drobná změna přišla se Scalou a Kamiqem, ale teprve Octavia přinesla dovnitř velkou boleslavskou revoluci.

Prohnutou a příjemně nízkou palubní desku nezdobí jen chromová lišta, ale u testovaného auta i potah alcantarou a velikánský desetipalcový volně stojící displej. Tlačítka, která pomáhala rychlé orientaci na palubě škodovek minulosti, jsou pryč. Uprostřed jich zbylo všehovšudy osm.

Daň za to, že se uvnitř budete cítit jak v designovém pokojíčku, vystihuje Leninův citát "Učit se, učit se, učit se." Dojeli jste čoudící avii? Kde že se to zapíná ten vnitřní okruh… Čudlík tu není, hledejte v menu na displeji, tamtéž na panelu rychlého přístupu nebo si vytvořte rychlý odkaz.

V lecčem (a třeba v tomto případě) se snaží pomoci hlasová asistentka Laura. Situaci spraví povel "Ahoj Lauro, zapni vnitřní cirkulaci." Chytrá klimatizace má přichystaný i program pro zahřátí nohou a Laura na hlasový povel upraví i komfortní teplotu.

Virtuální sekretářka si levou zadní poradí i s ovládáním telefonu, s navigací už jsme spolu ale bojovali, vtipy jako Mercedes nezná a vypnout stop-start neumí. To se musí dotykově přes obrazovku s jízdními statistikami, tak trochu mimo další nastavení auta. Nebo opět v menu rychlého přístupu.

Po měsíci sžití vše již pravděpodobně najdete, ale na to, že by pro úpravu teploty stačilo otočit kolečkem a pro vypnutí stop-startu zmáčknout tlačítko u řadicí páky, můžete zapomenout. Zvykejte si.

Milovníky moderních technologií na druhou stranu Octavia potěší možná o něco menší, ale svého druhu také tak trochu revoluční změnou. Co do techniky ji prakticky nic nechybí do příbuzného Golfu, Superb strčí s přehledem do kapsy.

Může mít chytrá dálková světla, která se sama nastavují tak, aby neoslňovala řidiče v protisměru, má velice šikovný head-up displej, který promítá rychlost, omezení nebo pokyny z navigace na čelní sklo, na dálnici se řídí sama. Tempomat dokonce sám podle dat z navigace zpomalí před sjezdem z autostrády.

Technicky přitom do velké míry vychází ze své předchůdkyně, použitá platforma MQB ale prošla úpravami s ohledem na snížení spotřeby a emisí CO2. Zásadně se tak vylepšil součinitel odporu vzduchu: u uhlazeného liftbacku klesl z 0,280 na 0,249. Kromě toho jsou tu nové, úspornější diesely a benzinové mild- a plug-in hybridy.

Aby té technické moderny ale nebylo přespříliš, sáhli jsme po "obyčejném" benzinovém 1.5 TSI o výkonu 110 kW. Napříč koncernovými značkami se jedná o jeden z nejoblíbenějších motorů a ani v případě vylepšené verze v nové Octavii se není čemu divit. Čtyřválec je to živý, příjemně točivý, vysoce kultivovaný a přitom úsporný. Bez velkého snažení se s ním dá jezdit za 6,5 litru na 100 km.

K nižší spotřebě paliva mu má kromě sníženého odporu vzduchu pomoci i nová manuální převodovka, které boleslavští inženýři říkají MQ281. Řadí se s ní hezky, jen při rozjezdech jsme se prali s pocitově výše zabírající spojkou. Chce to zvyk (menší než ten k ovládání navigace) a citlivou nohu.

Jen drobnosti se dají vytknout i podvozku. Slabší verze mají podobně jako dříve vzadu jednodušší nápravu s vlečenými rameny (kvůli vyspělejšímu víceprvku je nutno nadále zvolit verzi s pohonem všech kol nebo výkonem přesahujícím 110 kW), ale oproti trojkové Octavii se ji podařilo o poznání lépe odladit.

Auto o ni na příčné spáře zakopne jen skutečně výjimečně. Místo toho je i na designových 18" kolech velice příjemně odpružené, na hrbolatých okreskách jen tak neznervózní a zároveň je rychlé a jisté v zatáčkách na hladkém i rozbitém asfaltu. Pomáhá tomu i sportovní režim tlumičů, který ubere houpavosti, ale nepřidá na bouchání od kol, a také tak akorát naposilované a přirozené řízení.

Takže to je ona. Nejočekávanější české auto roku 2020. Škoda Octavia je nadále vozem velikostně odpovídajícím střední třídě, cenově ale (i přes mezigenerační zdražení) spadá spíše o třídu níže. I nadále se skvěle řídí a můžete ji mít s výborným a úsporným benzinovým motorem doplněným o přesnou manuální převodovku.

Škoda Octavia 1.5 TSI Style Motor: benzinový 4válec, 1498 cm3

Výkon: 110 kW při 5000-6000 ot./min

Točivý moment: 250 Nm při 1500-3500 ot./min

Nejvyšší rychlost: 230 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,2 s

Kombinovaná spotřeba: 4,7 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 600 l

Cena: od 647 900 Kč

Nově na vás ale vytáhne celou záplavu moderních technologií, a hlavně designový interiér. Sedí se v něm velice příjemně, což je jedině dobře, protože než vám ovládání přejde do krve, strávíte v něm hodně, ale opravdu hodně času. Obzvlášť když vám vlastní ješitnost nedovolí vytáhnout z přihrádky manuál.