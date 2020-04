Ve městě kočka, v zatáčkách šelma. Ford Puma je trefa do černého ve všem kromě ceny

Třída malých SUV a crossoverů je už plně obsazená, svého zástupce tu mají všechny značky. Aby si ostatní nového příchozího všimli, musí udělat trochu kraválu. Fordu Puma se to díky bombastickému zevnějšku daří, stejně šťavnatý je ale i základ skrytý uvnitř. Dech se nám ovšem tají i nad jeho cenou.

Ford zažívá ve třídě malých crossoverů znovuzrození. Po menších městských dobrodruzích šílí celá Evropa a vlastně se není čemu divit. Se skromným půdorysem snadno zaparkují, díky vyšší pozici za volantem se do nich snadno nastupuje a naprosto k nezaplacení je pocit, že jedete něčím větším. Však si také automobilky nechávají za každé zvýšení podvozku dobře zaplatit, ale na to ještě dojde řeč.

Ať tak či tak, u Fordu tuto kategorii před osmi lety někdo hrubě podcenil a sázíme boty, že už tam nepracuje. Zjemnělé a zhýčkané západní Evropě nabídl hranatý a vojensky strohý typ Ecosport, archetyp nepřitažlivosti. Oficiálně šlo o globální model, rozuměj vyvinutý pro Brazílii, Indii a Vietnam. Kde už přitom víc záleží na dojmu a vizuální jiskře než u metrosexuálního crossoveru? K nám se až v roce 2017 dostala značně přepracovaná a kultivovanější verze, ale mezitím čas běžel a zákazníci prchali k elegantnímu Renaultu Captur nebo hravému Nissanu Juke.

Dobrá firma se pozná tak, že se z omylu poučí. A také že se u Fordu rozhoupali - na druhý pokus upekli auto, jaké se jim nepovedlo aspoň deset let. Umění prvního dojmu ovládá opravdu mimořádně. Kdy se stane, že sotva zaparkujeme, seběhne se nadějné pětadvacetileté mládí a začne si testovací auto fotit mobilem? To je častější při testech úplně nového Porsche nebo nějaké podobné exkluzivity. S Pumou se to stalo hned dvakrát a pozorné pohledy přitahovala naprosto všude.

Mezi námi designéry - když jde řeč o Porsche, jistou inspiraci nelze přehlédnout. Sofistikovaně zvlněná příď se svalnatě vyboulenými blatníky, světlomety vesele mrkající na jejich vrcholcích, kapota od krajů klesající, ale uprostřed jemně vyboulená… odkud to všechno k sakru známe? Těžko říct, jestli za to Kolínští museli Zuffenhausenu něco zaplatit. Ale zatímco u jiných aut působí takové hrátky nepatřičně a mimo kontext, Puma je krásná a přirozená ze všech stran. Vyzařuje dravost, ale dává ji najevo distingovaně a uvolněně.

Kabina je zařízená útulně, i když základní rozvržení je jednodušší než nejnovější kreace francouzských bonvivánů. Povrchové materiály vypadají, že na nich někomu záleželo, mechanické ovladače chodí přesně a pocit z toho, jak to všechno drží pohromadě, je německy solidní. Rozměrově je ovšem kabina poněkud skromný až intimní, a to zejména co do šířky. Volnost necítíme u kolen ani loktů, ramenatějším jedincům budou úzké i sedačky.

Přesednutí dozadu potěší pohodlně vysokým sedákem, ale už střední postavy musejí sklonit hlavu pod klesající střechou. Kufr je u testované mild-hybridní verze zmenšený na 406 litrů, což není málo, a hluboký box v jeho podlaze je praktický. Značně ovšem zamrzí, že kvůli baterii se do hybridu nevejde ani dojezdová rezerva.

Ford Puma 1.0 EcoBoost mHEV ST-Line X Motor: benzinový 3válec, 999 cm3

Výkon: 114 kW při 6000 ot./min

Točivý moment: 190 Nm při 1900 ot./min, 240 Nm při 2500 ot./min (e-boost)

Nejvyšší rychlost: 205 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,0 s

Kombinovaná spotřeba: 4,4 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 406 l (456 l konvenční, "nehybridní" verze)

Cena: od 631 900 Kč

Za jízdy ale Puma nezklame, je to Ford se vším všudy. Pohled na obří devatenáctipalcová kola nás zprvu vystrašil, protože podvozek vychází z malé Fiesty, ale opravdu jen vychází. Zavěšení páni inženýři zesílili, rozchod rozšířili a rozvor protáhli o celých deset centimetrů, čímž vytvořili úplně jiné auto. Celek naladili sportovně pevně, ale hladce a harmonicky. Po městě potěší klidem a na kanálech nekope, na okreskách drží a v hrbolatých zatáčkách neuskakuje. Nenašli jsme prostředí, které by Pumu znervóznilo, a korunuje to dobře vyvážené a pocitově ostré řízení, které dodá jistotu i vám.

Největším překvapením je ale - teď se zhluboka nadechněte - litrový tříválec EcoBoost s mild-hybridní výpomocí elektromotoru o točivém momentu domácí vrtačky. Maličké přeplňované strojovny už dnes totiž fungují obecně skvěle až na jednu drobnost, že se s nimi nedá rozjíždět. Což je problematické hlavně ve městě, kde by měla Puma zářit. Totální závislost na tlaku turba, který nepřichází, je dnes černou můrou benzinových aut uprostřed křižovatky, z níž se na vás řítí tramvaj. A právě decentní škubnutí elektromotoru má v tu chvíli cenu zlata. Víc není třeba. Tohle je první litrový agregát, s kterým se plynule rozjede i blondýna v lodičkách, aniž by musela hoblovat spojku. Zejména kolegy od Volkswagenu bychom rádi vyzvali, aby se šli v Pumě projet. Odvrácenou stranou je adekvátně silné rekuperační zpomalení, když sundáte nohu z plynu, ale na to se dá zvyknout.

Jakmile se motor dostane do souvislého tahu, umí se hezky rozfoukat a napnout plachty. Spolehlivě zabírá v širokém spektru otáček, a že nemá cenu ho drtit hluboko pod 2000 min-1, je dáno spíš vibracemi než neochotou táhnout. Jinak je ale strojovna vzorně tichá a moc ji neuslyšíte ani na dálnici, kde při 130 km/h točí na šestku akurátních 3000 min-1. Také mechanismus řazení je hodinářsky přesný a téměř melancholicky připomíná doby, kdy se na takových věcech tolik nešetřilo. Spotřeba v mixu všech režimů vyšla na 6,4 litru, což není hodnota nijak výjimečná. Spíš potvrzuje, že s účinností benzinového motoru nikdo nic moc nenadělá a mild-hybridy jsou tu pouze od toho, aby kompenzovaly dynamické nevýhody malých kubatur.

Celkově je Puma vážně povedené auto, a když jsme zmínili základy ve Fiestě, možná by si někdo naivně představoval i podobnou cenu. Svatá prostoto, crossovery jsou právě od toho, aby vydělávaly. Základní litrový EcoBoost 92 kW bez přídavné elektrifikace podle ceníku startuje na výhružných 515 900 Kč. Teprve trpěliví jedinci, který se odhodlají ke studiu konfigurátoru, odhalí slevu 66 000 Kč, díky níž se Puma alespoň vyrovná ambiciózí Škodě Kamiq.

Testovaný hybrid 114 kW ve výbavě ST-Line X s tulivými polokoženými sedačkami, sportovním volantem a profesionálním palubním orchestrem vyjde poslevě na 564 900 Kč. Nám to nedalo a připlatili jsme si nejdřív 23 600 Kč za Design paket ST-Line s 19" koly a zadním spoilerem. A potom ještě jednou tolik za docela schopné dvojité diodové světlomety. Počítáte dobře, celkem to je 614 100 Kč, tedy o šest tisíc méně, než za kolik v Boleslavi dostanete Kamiq Monte Carlo s patnáctistovkou a automatem. K tomu se dá jen dodat s Richardem Müllerem, že štěstí je krásná věc, ale Pumu si za něj nekoupíš.