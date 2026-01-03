Poslední velké GT bez elektrické berle. Aston Martin Vanquish má V12 v plné síle

Aston Martin přichází s Vanquishem v okamžiku, kdy podobná auta mizí z nabídky rychleji než atmosférické motory. Nová vlajková loď s dvanáctiválcem bez elektrické asistence sází na technickou preciznost, kultivovaný luxus a výkon, který není samoúčelný. Vanquish ukazuje, jak má dnes vypadat vrcholné GT.
Aston Martin v případě nového Vanquishe mluví o návratu. Zní to efektně, jenže ve skutečnosti je to lehce zavádějící. Vanquish se totiž nevrací jako nostalgický artefakt, ale jako symbol toho, čím má být vrcholné GT s motorem vpředu v době, kdy se podobné koncepty pomalu stávají ohroženým druhem.
Základní fakta značka vyjmenovává s patřičnou pýchou: nový 5,2litrový V12 s dvojitým přeplňováním, výkon 835 koní, točivý moment 1000 Nm, maximální rychlost 345 km/h. Ohromující čísla, že?
Podstatné je, že tyto hodnoty vygeneruje dvanáctiválcový motor bez jakékoli formy elektrické asistence a zároveň se dokážou přizpůsobit současným emisním požadavkům. V kontextu trhu, kde i exkluzivní supersporty stále častěji sahají po hybridizaci, jde o téměř ojedinělý úkaz.
Charakter motoru potvrzují i jízdní dojmy. Možnost strávit jeden jediný den za jeh volantem je zoufale málo, když okusíte, jak famózní tohle auto je. Každá hodina za to stojí… Vanquish nepůsobí jako auto, které by vyžadovalo neustálé vytáčení a agresivní zacházení.
Naopak, dominantní je mohutný zátah v nízkých a středních otáčkách, díky němuž se nese krajinou s překvapivou lehkostí. Reakce na plyn je okamžitá a konzistentní, a jestli si z toho řidič po takovém zážitku něco odnáší, je to silný pocit určité mechanické integrity celého pohonného ústrojí.
Motor je sice srdce auta, ale není všechno. Vanquish umí ohromit i dalšími schopnostmi. Stojí na výrazně přepracované hliníkové platformě s prodlouženým rozvorem. Tento konstrukční základ má zásadní vliv na chování vozu ve vysokých rychlostech, kde se Vanquish chová s klidem a stabilitou, které odpovídají jeho ambicím vrcholného GT.
Přitom si zachovává ochotu měnit směr, zejména díky elektronicky řízenému zadnímu diferenciálu, jenž dokáže aktivně pracovat s rozdělením točivého momentu v řádu milisekund.
Podvozek s adaptivními tlumiči Bilstein DTX patří k nejlépe vyladěnému detailu celého vozu. Rozdíly mezi jednotlivými jízdními režimy nejsou pouze otázkou marketingu, ale reálně mění charakter auta. V režimu GT je Vanquish kultivované, až překvapivě komfortní cestovní kupé, které dokáže bez potíží zvládat dlouhé dálniční přesuny.
Přepnutí do sportovnějších nastavení pak přináší výrazně přímější reakce, menší náklony karoserie a schopnost vtáhnout řidiče do děje. A rozhodně to jde i za fantastickým řízením, které nepostrádá cit a přesnost.
A jako poslední díl do mozaiky jedinečnosti Vanquishe je i jeho design. Na první pohled je jasně čitelný jako Aston Martin. Kouzlo britské vznešenosti i filmového pelu Mr. Bonda. Má tu jedinečnou dlouhou kapotu, kabinu posunutou dozadu, širokou záď a zajímavě řešené promyšlené světlomety.
Přitom při bližším zkoumání je patrné, že nejde jen o eleganci, ale i o funkci. Karbonové panely karoserie nejsou samoúčelným luxusem, ale prostředkem k tvarování proporcí, které musely pojmout masivní techniku i nároky na chlazení. Aerodynamika je řešená spíš skrytě než okázale, a tak aktivní prvky a průduchy nepůsobí jako přiznané sportovní dekorace, ale jako přirozená součást tvaru.
Vanquish je právě díky tomu auto, které nevypadá agresivně v laciném slova smyslu, ale spíš sebevědomě a charismaticky, okamžitě rozpoznatelné, proporčně sebejisté a dostatečně střídmé na to, aby nepůsobilo zastarale ani v okamžiku, kdy se automobilový design znovu začne uklidňovat.
Dokonce i interiér Vanquishe je ukázkou současného pojetí luxusu značky. Kvalita materiálů i zpracování je bez debat na špičkové úrovni a vůz působí hodnotně v každém detailu. Infotainment a digitální rozhraní jsou modernější než u starších modelů, i když v absolutním srovnání stále nepatří k technologické špičce segmentu.
Pro cílového zákazníka však pravděpodobně nejde o zásadní nedostatek, vždyť Vanquish není automobilem, který by měl ohromovat softwarem, ale celkovým charakterem.
Cena jen podtrhuje jeho roli vlajkové lodi. Základní částka 324 369 eur bez DPH se po přepočtu a započtení daně dostává zhruba na 9,5 milionu korun, a to ještě předtím, než se zákazník ponoří do tradičně lákavého, ale finančně nebezpečného světa individualizace.
V kontextu segmentu ultraluxusních GT nejde o cenu překvapivou, spíše o logický důsledek kombinace nízkých výrobních objemů, technické exkluzivity a dvanáctiválce, který nemá alternativu ani v rámci značky, ani u většiny konkurence.
Vanquish si tak nekupujete proto, že by byl „výhodný“, ale proto, že představuje konkrétní hodnotu, ať už mechanickou, kulturní nebo i statusovou.
Přitom to není pouze další výkonné kupé s velkým motorem. Nabízí odpověď na otázku, jak má dnes vypadat a jezdit skutečné, vrcholné GT. A právě v této vyváženosti mezi tradicí, technickou racionalitou a zdrženlivým luxusem spočívá jeho největší síla.
