Posledních 130 kusů. Projeli jsme Subaru Outback, které v Evropě končí s benzinem

Zvýšený kombík s neobvyklou technikou a dobrou pověstí odchází na odpočinek. Komu vlastně bude chybět?
Značka Subaru nikdy nepatřila k automobilovému mainstreamu, i když díky sedanu Impreza a jeho úspěchům v závodech WRC jí svého času bývaly plné noviny. To už je ale historie a do ní se chystá i model Outback s plochým čtyřválcem pod přední kapotou. Auto už v tuto chvíli nejde zadat do výroby, ale stále je možné vybrat si ze skladových zásob. Aut je momentálně v Česku k dispozici 130, což vystačí asi na čtyři měsíce.
Poptávka po Outbacku je totiž v našich končinách nevelká, zato pozoruhodně stabilní. Ročně se jich prodá přibližně tolik, kolik je dnů v kalendáři, ani letošek není výjimkou. Při pohledu do lednových statistik prodejů zjistíme, že si našlo přesně 30 zájemců.
Aura výjimečnosti, kterou si automobilka léta pěstovala, má svůj základ v pohonu 4×4, přes který zkrátka nikdy „nejel vlak“, auta s jednou poháněnou nápravou Subaru nenabízelo. A pak je tu samozřejmě motor typu boxer. Podélně uložený, s horizontálními protilehlými písty, jehož plochá konstrukce dávala autům siluetu s nízkou kapotou, dokud to ještě předpisy umožňovaly.
Obojí má přirozeně i odcházející Outback, model, který balancuje na hraně mezi rodinným kombíkem a SUV. Jeho svéhlavé proplouvání kategoriemi a módními trendy je pro něj do značné míry typické. Vypadal snad někdy moderně? To o něm nelze jednoznačně říct. Bude po 10 letech vypadat staře? Sotva.
Jeho silnou stránkou je solidně působící funkčnost, která se nijak neohlíží na to, jak to dělají ostatní. A tak v Outbacku najdeme stropní madla nad všemi dveřmi, na víku kufru zase tlačítko pro zamknutí vozu, které je například u koncernu VW vyhrazené až pro Audi a značky hierarchicky stojící nad ním.
Pocit bytelnosti z auta netvoří jen hojné oplastování karoserie, ale i rozměrná sedadla. Obě přední jsou elektricky nastavitelná, vzadu lze měnit sklon opěradel. Pro všechny ale platí, že je na nich dost místa ve všech směrech. Kufr Outbacku je sice rozlehlý, ale poměrně mělký, což je daň za prostorově náročnější pohon 4×4. Po sklopení opěradel ale vzniká příkladně rovná a dlouhá plocha, na které lze i přenocovat.
Celkově konzervativní pojetí auta ruší snad jen nástup dotykové obrazovky, která v sobě soustředila prakticky kompletní ovládání palubních systémů. Nastavuje se přes ni i klimatizace a topení, což není zrovna praktické, na druhou stranu jsou ikony virtuálních tlačítek nadprůměrně velké a trefit se do nich za jízdy není až tak složité. Konektivita s mobilním telefonem je bez problémů, stejně tak dobře funguje i zrcadlení telefonu přes Android Auto nebo Apple CarPlay, obojí bezdrátově. Pochvalu si zaslouží i dobře znějící audiosystém.
Manuální řazení v Outbacku nenajdeme, k dispozici je pouze bezestupňová převodovka s variátorem, kterou Subaru nabízí pod označením Lineatronic. Její typický „gumový charakter“ z minulých let, kdy po přidání plynu nejprve vylétly otáčky, aby je pak nepříliš ochotně následovalo celé auto, jsou do značné míry pryč. Pokud řidič na převodovku vyloženě nespěchá, žádné zbytečné vypětí pod kapotou se nekoná. Mohou za to i virtuální rychlostní stupně, které otáčky motoru regulují tak, jako by auto skutečně řadilo.
Dvouapůllitrový atmosférický motor ostatně není žádný velký silák a také jemu nejvíc vyhovuje plynulá jízda. I při ní je kumšt zkrotit spotřebu pod osm litrů benzinu, kratší trasy se pohybují i nad 10 litry / 100 km.
Pohon všech kol, který Subaru nazývá Symmetrical AWD, může navozovat dojem rovnoměrného rozložení hnací síly mezi všechna čtyři kola. Ve skutečnosti však za běžných podmínek posílá 90 procent točivého momentu na přední a zbytek na zadní nápravu. Tento poměr se samozřejmě na kluzkém povrchu variabilně mění, kromě toho jej lze na centrálním displeji přednastavit manuálně, například do režimu jízdy v hlubokém sněhu.
Subaru Outback
Motor: kapalinou chlazený čtyřválec, 2498 cm3, pohon všech kol
Výkon: 124 kW / 169 k při 5000–5800 ot/min
Točivý moment: 252 Nm při 3800/min
Převodovka: bezestupňová automatická
Nejvyšší rychlost: 193 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 10,2 s
Spotřeba paliva: 8,6 l / 100 km (WLTP)
Hmotnost (pohotovostní/užitečná): 1675 kg / 450 kg
Hmotnost přívěsu (nebrzděný/brzděný): 750 / 2000 kg
Světlá výška: 213 mm
Délka × šířka × výška: 4870 × 1875 × 1675
Cena modelu od: 1 130 000 Kč
Cena testované verze (Touring): 1 290 000 Kč
Podvozek Outbacku je relativně tuhý, nikoliv ale nepohodlný. Karoserie posazená 21 centimetrů nad zemí se v zatáčkách více naklání, rychlé změny směru nejsou silnou stránkou tohoto vozu. Také řízení by si zasloužilo více přesnosti, středová poloha se tu hledá jen těžko a o pocitu kontaktu s koly si řidič může nechat zdát.
Jenže tohle všechno není nic nového. A také to není důvod, proč by Outback neměl ze showroomů dál mizet v počtu jednoho kusu denně až do vyčerpání zásob. Protože způsob, jakým Subaru staví auta, bude určitým lidem vždy sympatický.
Tato nevelká skupina motoristů zůstává značce věrná dlouhá léta, protože ví, že problémy přicházejí jen zřídka. A kdyby něco, je tu pětiletá záruka do 200 tisíc kilometrů. Jak fanoušci plochého boxeru zareagují na bateriový e-Outback, který současnou šestou generaci vystřídá v Evropě už za pár měsíců, se ale teprve uvidí.
