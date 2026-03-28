Dálnice D8 u Prahy stojí kvůli překládání nákladu z havarovaného kamionu

Provoz na dálnici D8 ve směru na Prahu je u hlavního města zastaven kvůli překládání nákladu z havarovaného kamionu. Kamion na tahači převážel v sobotu ráno nákladní auto a prorazil svodidla, uvedla policie na síti X. Doprava je odkloněná na exitu 9, v místě se tvoří kolony.
Nehoda se podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové stala kolem 08:15, provoz byl před úplnou uzavírkou dálnice omezen. "K místu havárie musí najet technika, která bude překládat náklad a odstraňovat veškeré následky," uvedla policie.
Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové záchranáři na místě nezasahovali.
„Ať je co největší!“ Trump chystá vydání pamětních medailí s vlastní podobiznou
Americký prezident Donald Trump se rozhodl oslavit 250. výročí Spojených států vydáním pamětní zlaté medaile se svojí podobiznou. Minulý týden to schválila tamní Komise výtvarných umění.
Papež kázal v Monaku o rozdílech mezi chudými a bohatými
Papež Lev XIV. přicestoval v sobotu na návštěvu Monaka. Stal se tak prvním papežem po téměř pěti staletích, který do tohoto středomořského knížectví zavítal. Hlava katolické církve chce návštěvou ukázat, že malé státy, jako je Vatikán či Monako, mohou i v době válek hrát na mezinárodním poli důležitou roli a udržovat tradiční katolické hodnoty.
ŽIVĚ Lež. Rubio popřel tvrzení Zelenského o nabídce bezpečnostních záruk za ústup z Donbasu
Tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že Washington nabízí Ukrajině bezpečnostní záruky výměnou za územní ústupky, je lež, prohlásil v pátek před novináři americký ministr zahraničí Marco Rubio. Zelenskému bylo podle Rubia řečeno, že bezpečnostní záruky mohou následovat pouze po skončení války na Ukrajině. Podle Zelenského USA podmínily garance stáhnutím Ukrajinců z Donbasu.
ŽIVĚ "Spojence v NATO už asi chránit nemusíme." Trump provokuje Evropu kvůli válce v Íránu
Donald Trump v noci na sobotu prohlásil, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít na pomoc spojencům v NATO vzhledem k tomu, že aliance neposkytla USA materiální podporu během nynější války proti Íránu. Trumpovo prohlášení opět vyvolalo otazníky ohledně postoje amerického prezidenta k ustanovením o vzájemné obraně, jež jsou středobodem transatlantické aliance.
Tvrdé ukrajinské útoky "vyřadily" ruskou ropu. Zasáhne to i Putinovu mašinerii
Ukrajinské drony zasáhly klíčové ruské ropné přístavy a ochromily část exportu. Útoky vyřadily až 40 procent vývozní kapacity, což představuje největší narušení dodávek v moderní historii Ruska. Moskva čelí výpadkům příjmů v době vysokých cen ropy, dopady na ekonomiku však podle expertů mohou být jen dočasné.