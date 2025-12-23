Levně koupit, draze prodat. Těchto sedm ojetin dokazuje, že i auto může být investice

Rodinné MPV i přehlížené naftové SUV. Co mají společného? Kdo si je před třemi lety koupil jako ojetinu a dnes se jich chce zbavit, vydělá na tom. I když jsou starší, dostane za ně víc peněz, než kolik před lety zaplatil.
Dobře známá poučka říká, že jakmile auto opustí showroom, okamžitě ztrácí na ceně desítky procent. Jenže tohle možná bylo kdysi, dnes už to tak docela neplatí.
Automobilový trh má za sebou turbulentní období, které přepsalo některé dlouholeté pravdy o zůstatkových hodnotách. V důsledku zvýšeného tlaku na snižování emisí mizí z nabídky některé motory i celé modely. Jde o auta, která už nelze koupit jako nová, přestože by o ně zákazníci měli zájem.
Tato specifická skupina „úzkoprofilového zboží“ pak na ceně s postupujícími lety neklesá, je tomu dokonce přesně naopak.
Online platforma pro nákup a prodej ojetin Carvago analyzovala miliony inzerátů po celé Evropě a vytipovala sedm překvapivých modelů, jejichž cena za tři roky stoupla nejvíce. Zdaleka přitom nejde jen o sběratelské supersporty za desítky milionů, které jsme ostatně do analýzy ani nezahrnuli. Na ceně získávají i ‚obyčejná‘ auta, která prostě zmizela z nabídky a rodinám či fanouškům na trhu chybí, říká zakladatel Carvaga Jakub Šulta.
Podle Šulty k růstu cen ojetin přispívá i růst cen nových aut. Pokud nový model mezigeneračně zdraží a v showroomu stojí přes milion korun, přirozeně to táhne nahoru i ceny jeho ojetých předchůdců. Tříletý vůz se pak v bazaru může prodávat třeba za 750 tisíc, tedy za částku podobnou tomu, kolik kdysi stál jako nový. Kupujícímu to přesto dává smysl, protože optikou ceníku nového modelu je to stále výrazně levnější alternativa.
Podobný případ se před pár lety týkal i domácí značky Škoda. Ta začátkem roku 2020 uvedla na trh svůj první elektromobil Citigo, který během necelého roku, co zůstal v nabídce, třikrát zdražil. Z původních 430 tisíc se jeho cena vyšplhala až na půl milionu, přesto to byla svého času ojedinělá nabídka.
O Citigo byl mezi motoristy zájem, automobilka však brzy objednávky zastavila, protože na jeho výrobě prodělávala. Již nasmlouvané kusy se pak přeprodávaly s padesátitisícovou přirážkou, a vysokou zůstatkovou hodnotu si Citigo drží dodnes.
V aktuálním výběru platformy Carvago se mezi sedmi ojetinami žádná škodovka nevyskytuje, přesto seznam stojí za pozornost. Fakt, že zdánlivě „obyčejná“ auta navzdory přibývajícím létům a ujetým kilometrům zdražují, ukazuje na rozpor mezi tím, co motoristé chtějí, a tím, co jim automobilky v Evropě smějí nabídnout. Všech sedm tipů najdete ve fotogalerii.
Šulc uchvacuje v Lyonu efektivitou. V jedné statistice už předčil i Messiho
Je mu to jedno. Ať hraje domácí fotbalovou soutěž, Evropskou ligu nebo francouzský pohár, nastupuje Pavel Šulc se stejnou intenzitou a sází gól za gólem. V neděli potřeboval na dva góly pouze jeden poločas. Jeho efektivita tak snese ta nejpřísnější srovnání.
ŽIVĚMinisterstvo obrany má připravit ukončení své role v muniční iniciativě
Ministerstvo obrany má podle SPD předložit podklady k ukončení své role v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině v boji proti ruské agresi. Po pondělním téměř tříhodinovém jednání SPD to novinářům řekl předseda hnutí a Sněmovny Tomio Okamura. Dodal, že postupuje podle programového prohlášení vlády a že Česko žádné peníze z rozpočtu poskytovat na pokračování války na Ukrajině nebude.
ŽIVĚRusko chystá rozsáhlé útoky o vánočních svátcích, varoval Zelenský
Rusko odmítlo americký návrh na vánoční příměří a zjevně se připravuje podniknout proti Ukrajině o svátcích rozsáhlé útoky, varoval dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Za klíčové podle ukrajinských médií označil posílení protivzdušné obrany. "Je v jejich povaze provést masivní útok na naše Vánoce. Uvědomujeme si, že v těchto dnech mohou podniknout rozsáhlé útoky.
Krvavé Vánoce: když se svátky klidu změní v jatka. Příběhy, které otřásly světem
Vánoce nepřinášejí jen rodinnou pohodu, ale někdy také napětí. Statistiky sice mlčí, ale kriminální archivy mluví jasně: kombinace stresu, alkoholu a neřešených sporů u štědrovečerní tabule může vyústit v nepředstavitelné násilí. Tento speciál přináší případy, kdy se vánoční koledy změnily v křik obětí.
Vladař byl šest minut od první vychytané nuly v sezoně
Brankář Daniel Vladař dovedl v pondělním utkání NHL hokejisty Philadelphie 23 zákroky k vítězství nad Vancouverem 5:2. Připsal si třináctou výhru v sezoně.