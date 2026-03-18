Vzdor proti emisním pokutám: Expediční VW Transporter stojí majlant, ale je skvělý

Chcete Volkswagen Transporter se silným dieselovým motorem a osmi nebo devíti místy? Pak se připravte na to, že bez dodatečné přestavby na speciální vozidlo vám ho už dnes nikdo neprodá. Zdánlivě obyčejnou dodávku tedy musíte proměnit například v přeborníka terénní jízdy, ale vlastně i cokoliv jiného.
Když loni v létě dorazila na český trh sedmá generace Volkswagenu Transporter, skalní fanoušci z ní dvakrát nadšeni nebyli. Namísto charakteristických linek karoserie dostali dosud neznámé obliny, které navzdory umnému maskování nedokázaly zakrýt skutečný původ auta. Fakt, že kultovní Transporter je převlečeným Fordem Transit, mělo kompenzovat dosud nevídané množství verzí, zejména pokud jde o pohonné jednotky.
Jenže kvůli tlaku evropských úřadů na nízké emise CO2 nemělo toto nadšení dlouhého trvání. Protože i velká auta jako Transporter spadají do kategorie M1 pro osobní vozy, spotřebou paliva se logicky nemohou dostat na úroveň například takového Golfu. Tím ovšem výrobci rostou flotilové emise, za které pak do evropské kasy platí pokuty.
Je pochopitelné, že automobilka z nabídky daného typu vyřadí všechny verze, které průměr flotilových emisí zvyšují nejvíc. V nabídce Transporteru určeného pro přepravu osob tak zbyl z dieselových motorů jen ten nejslabší se 110 kW a pohonem předních kol.
Avšak pro toho, kdo trvá na silnější naftě nebo pohonu 4×4, má Volkswagen řešení: objednávku auta s dodatečnou úpravou. Takový vůz se totiž přesune z kategorie M1 do kategorie Vozidlo zvláštního určení, která se do emisí CO2 nezapočítává.
V Česku za tímto účelem fungují volkswagenovské stránky se seznamem úpravců, automobilkou přímo doporučovaných je zde momentálně uvedeno šest. Mezi nimi i firma Sicar, od které pochází také námi testovaná přestavba Transporteru na expediční speciál.
Základem je v tomto případě krátký Transporter Kombi s pohonem 4Motion a osmistupňovým automatem za 1 390 544 korun. Z výroby vyjel na 17" hliníkových kolech Monte Carlo za 31 340 korun a zelenou metalízou Warm za 25 432 korun.
Tím však výčet příplatků zdaleka nekončí, některé z nich Sicar pro přestavbu dokonce přímo vyžaduje. Třeba klimatizaci pro prostor cestujících se samostatným ovládáním nebo posuvné dveře na obou stranách karoserie. Testovaný kousek měl navíc mimo jiné výbavu PanAmericana s ochrannými prvky karoserie a podvozku nebo komfortním sedadlem spolujezdce, peníze navíc stál i druhý akumulátor i adaptivní světlomety LED Matrix s vykrýváním protijedoucích aut.
Ještě než se objednané auto dostane ke konečnému majiteli, putuje do dílen Sicaru v Masojedech. Teprve tady mu dají ten správný offroadovský šmrnc, ale především opravdové terénní vlastnosti. Ty vůbec nejdůležitější přitom nejsou na první pohled vidět, protože se týkají podvozku: Auto dostane navíc ochranné kryty z šestimilimetrového hliníku zabraňující proražení palivových nádrží na naftu a močovinu, ale zakrytý je i zadní diferenciál. Zvýšení světlé výšky o 25 mm si vyžaduje výměnu zadních vinutých pružin, které zároveň kompenzují nárůst hmotnosti speciálu o 300 kg. Kila navíc by bez této úpravy nutně musela jít na úkor užitečného zatížení.
Jasnou dominantou vozu jsou univerzální pneumatiky BFGoodrich atypického rozměru 235/65 R17. Ty si majitelé offroadů zpravidla nemohou vynachválit, protože kromě skvělých terénních vlastností zvládají i vysoký nájezd kilometrů. Od úpravce dostalo auto také jiné disky kol.
Z dílny Sicaru pak na karoserii najdeme ještě černé kryty prahů, LED světla pro osvětlení boků a zádě vozu, ale také žebřík na zadních dveřích, po kterém lze vystoupat až ke střešnímu nosiči se dvěma pochozími plošinami. Na střeše jsme našli nejen rezervní kolo, ale i vyprošťovací plastovou desku pro případ, že by auto přece jen někde zapadlo.
VW Transporter 2,0 TDI 4M 8A Expediční speciál
Motor: Naftový 1498 cm³, pohon 4×4
Výkon: 125 kW / 170 k
Točivý moment: 390 Nm
Nejvyšší rychlost: 170 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 14,0 s
Kombinovaná spotřeba: 8,7 l /100 km
Míst k sezení: 8
Nosnost (pohotovostní / užitečná): 2570 kg / 655 kg
Přívěs brzděný / nebrzděný: 2400 kg / 750 kg
Délka × šířka × výška: 5050 × 2032 × 1994 mm (bez úprav)
Cena modelu v základní výbavě: 1 390 544 Kč
Cena modelu s tovární příplatkovou výbavou: 1 745 269 Kč
Cena testovaného modelu včetně přestavby: 2 060 163 Kč
Za takovou přestavbu Sicar žádá 314 894 korun, což ovšem znamená, že se konečná cena zapůjčeného expedičního Transporteru vyšplhala na odvážných 2 060 000 korun.
Pojídačům převážně dálničních kilometrů to musí připadat šílené. Připusťme však možnost, že existují lidé, kteří se potřebují nebo chtějí pohybovat mimo silnice. K takovým jsme se ostatně na pár dní přidali i my, když jsme s Transporterem vyrazili na glamping, tedy pobyt mimo civilizaci bez ztráty všech jejích vymožeností.
A zrovna pro takové účely je expediční Transporter skvělý - bláto a rozbité polní cesty jsou prostředím, na které je zkrátka dobře připraven. Jistě, za dva miliony lze pořídit i skutečný offroad. Ale sotva by se do něj vešlo osm lidí i s nákladem, při takových počtech už jsou nade vší pochybnost třeba auta dvě.
Viděno touto optikou je expediční volkswagen dobrým nápadem, který našel mezeru na trhu. A pro ty, kteří se terénu vyhýbají, ale osmimístný Transporter 4Motion se silným dieselem by doma měli rádi, máme také dobrou zprávu. Pro zařazení do kategorie Vozidlo zvláštního určení ve skutečnosti není třeba nákladných úprav, stačí něco na způsob poličky do prostoru pro zavazadla. Ceny v takovém případě začínají už kolem 30 tisíc korun.
