Pomíjivé kouzlo elektrického proudu. Nenápadný Opel zabírá jako tank, spořivé Čechy zklame

První generace Opelu Grandland začala na sklonku života kralovat různým žebříčkům zákaznické spokojenosti. Ambice nástupce tak jsou neméně vysoké. Na trh navíc přichází hned se třemi druhy pohonu. Na papíře nejzajímavější z nich je elektromobil, který teď navíc dorazil i ve verzi s pohonem všech kol. Jak si však poradí s českou zimou?
Řada středně velkých SUV od Stellantisu je v automobilovém světě vlastně docela zajímavý úkaz. Protože ač jednu platformu se stejnými druhy pohonu sdílí široké množství modelů, každý má svou vlastní identitu. Jeep sází na terénní robustnost, Citroën na pověstný komfort, Peugeot si přivlastnil SUV-kupé a sedmimístný rodinný dostavník a na Opel tak zbyla úloha „toho normálního“.
Druhá generace Grandlandu je tak pětimístným SUV s klasicky střiženou karoserií, vlastně je to auto trochu německy konzervativní. Neznamená to ale, že by úplně postrádalo designové nápady. Líbí se nám třeba čelní maska Opel Vizor s podsvíceným logem, od něhož se rozbíhají dvě linky až ke světlům. Matrix LED světla v testované verzi navíc fungují ve tmě opravdu skvěle a osvětlují široký pás kolem silnice.
Méně už se nám líbil rádoby sportovní přední nárazník vyhrazený zkoušenému provedení Ultimate 4x4. Designově nás příliš neoslovila ani 20palcová dvoubarevná kola v kombinaci s bílým lakem karoserie a černou střechou. Vzhlede je ale pořád jen o preferencích.
Jenže verze Ultimate 4x4 neznamená jen designové doplňky, ale také pohon zcela odlišný od ostatních elektrických Grandlandů: ke 157kW elektromotoru vpředu se totiž přidává ještě 83kW elektromotor vzadu. Celkem tak umí Opel na vozovku přenášet až 239 kW a 509 Nm točivého momentu.
Auto funguje ve čtyřech jízdních režimech, podobně jako nedávno testovaný Peugeot e-5008 Dual Motor. Nejčastěji asi bude běžný uživatel používat režim Normal, případně Eco pro šetření energie. Tam je pak Grandland 4x4 předokolkou, zadní elektromotor se připojí jen při vyšší zátěži, třeba potřebě okamžité akcelerace. Jeho použití si systém řídí sám, že najednou jedete na dva elektromotory, poznáte podle jemného „nakopnutí“ ze zadní části.
V režimech Sport a 4WD pohání auto dva motory trvale, takže dokážete naplno využívat potenciál auta; třeba zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,1 vteřiny. Maximální rychlost je omezená na 180 km/h. Režim 4WD využijete i v lehčím terénu, třeba na rozbahněné polní cestě, kde auto zabere a zvládne překvapivě docela hodně. Limitem pak může být spíše světlá výška, která terénním hrátkám kdovíjak nepřeje.
Jenomže pohon má i své stinné stránky, a tou je hlavně efektivita. S dvojicí elektromotorů je spojená baterie s využitelnou kapacitou 73 kWh. Opel sice udává, že by měla stačit k dojezdu až 502 kilometrů, nicméně to je spíše přání německých inženýrů než realita. V teplotách kolem nuly nebo pod nulou počítejte maximálně s 300 kilometry, a to když se nebudete pohybovat po dálnici.
Ve městě a mimo město dokáže spotřeba „klesnout“ někam k 20 či 21 kWh / 100 km, pokud nejezdíte často krátké studené trasy. Na dálnici ovšem s konstantní rychlostí kolem 130 km/h počítejte s hodnotami přes 27 kWh / 100 km. To znamená reálně dojezd kolem 200 až 250 km. A z nedávné zkušenosti s technicky stejným Peugeotem e-5008 víme, že ani nižší rychlost kolem 110 km/h by na dálnici tak velký rozdíl neudělala.
Je to tak trochu věčný elektrický boj s nízkými teplotami a dálničními rychlostmi. Ostatně věnují se mu dlouhodobě třeba i experti německého autoklubu ADAC nebo norského magazínu Motor.
Co je však větším kamenem úrazu modelů Stellantis na platformě STLA Medium, je nabíjení. Protože ani Grandland nemá předehřev baterie. Situace by se mohla brzy změnit a tato funkce se objeví v rámci dálkové aktualizace softwaru. Nicméně testované auto jí nemělo, což zásadně ovlivnilo nabíjecí křivku.
Na udávané nabíjecí maximum 160 kW můžete zapomenout. Dosáhnout se nám povedlo při jednom z nabíjení nejvýše 142 kW, a to ještě na skutečně zlomek času. Běžnější maximum bylo kolem 90 kW, průměr se pak pohyboval mezi 60 a 75 kW. Na druhou stranu ze 30 na 80 procent se opravdu dostanete za půl hodiny jak udává automobilka. Jenomže běžnější je údaj z 10 na 80 procent, přičemž tam už se čas pohyboval kolem 40 minut, někdy i přes. A to je v této třídě podprůměrné.
Potěší alespoň standardní funkce V2L s možností dobíjet skrze auto elektrospotřebiče, stejně jako standardní tepelné čerpadlo. Maximální výkon střídavým proudem je běžných 11 kW.
Zamrzí, že Grandland 4x4 postrádá funkci Auto Hold, která by se hodila hlavně v kolonách bez nutnosti neustálé aktivace parkovací brzdy. Také třístupňová rekuperaci nejde zcela vypnout, zároveň ale ani nejde SUV ovládat jedním pedálem. A to i když na nejsilnější stupeň Opel zpomaluje s vervou.
Podvozek Grandlandu je podobně jako u Peugeotu e-5008 naladěný hodně komfortně, navzdory vysokému výkonu nečekejte jakékoliv sportovní ambice. Na druhou stranu je jistý a auto s ním dobře drží stopu i ve vyšších rychlostech. Řízení je ve městě příjemně lehké a i s velkým autem se tak dobře manévruje, neposkytuje však větší zpětnou vazbu. Výtku máme k výhledu z auta, které je zavalité. Hůře se tak odhaduje, kde přesně končí přední část. A ani výhled vzad není kdovíjak dobrý.
Na dlouhé trasy potěší příjemné ortopedické sedačky, v testované výbavě s elektrickým nastavováním a vyhříváním, které lze na přání vybavit i masážní funkcí. Naopak volant s „vypouklým“ středem působí i díky použitému plastu hodně lacině, jakkoliv se věnec i díky ideální tloušťce dobře drží. V zimě přijde také vhod vyhřívání.
Celkově je ale kabina Grandlandu trochu bez nápadu. Malý displej před řidičem je přehledný, multimediální systém funguje dobře, nikoliv však výborně. Lepší by mohla být i intuitivnost ovládání, potěší však fyzická tlačítka klimatizace. Na druhou stranu výdechy ventilace nikoliv na bocích palubní desky, ale ve dveřích působí hodně zvláštně. Vyloženě ke zlosti je plastový kryt bezdrátové nabíječky chytrých telefonů.
Navíc vzhledem k délce 4650 mm a rozvoru 2795 mm je Opel uvnitř až nečekaně stísněný. Člověk vysoký zhruba 180 cm si sice za sebe sedne bez větších problémů, ale rozhodně nebude trpět nadbytkem prostoru jak nad hlavou, tak před koleny. Komfort snižuje i zvýšená podlaha kvůli baterii v ní. Kufr pak má kvůli druhému elektromotoru průměrných 485 litrů, o 65 litrů méně než předokolka.
Opel Grandland Ultimate 4×4
Motor: elektromotor vpředu a vzadu, pohon všech kol
Výkon: 239 kW / 325 kW
Točivý moment: 509 Nm
Nejvyšší rychlost: 180 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 6,1 s
Využitelná kapacita baterie: 73 kWh
Spotřeba energie: 17,2-18,0 kWh/100 km
Dojezd: 502 km (WLTP)
Rozměry (d/š/v): 4650/1905/1665 mm
Rozvor náprav: 2795 mm
Objem zavazadlového prostoru: 485/1580 l
Cena od: 1 299 990 Kč
Základní cena čtyřkolky je 1,3 milionu korun, nejdražší předokolka je o téměř 200 tisíc levnější, nicméně má i výrazně horší výbavu. Verze Ultimate 4x4 totiž nabízí prakticky vše, na co si vzpomenete, chybět vám bude snad jen sledování mrtvých úhlů, které se nabízí v paketu za 80 tisíc korun.
Výbava verze Ultimate
Základní výbava vozu obsahuje mimo jiné dvouzónovou automatickou klimatizaci, 10palcové digitální budíky, 16palcové rádio s navigací, průhledový displej, přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací kameru, tepelné čerpadlo, vyhřívaný volant, přední sedadla a čelní sklo, elektrická přední sedadla, adaptivní tempomat, bezklíčové odemykání a startování, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, elektrické víko kufru, Matrix LED přední světla nebo 20palcová litá kola.
O příplatku za čtyřkolku nicméně stále nejsme přesvědčení. Druhý elektromotor sice přidává jistotu na povrchu s horší přilnavostí a funguje velmi slušně i v lehčím terénu, nicméně zvyšuje už tak ne zrovna nízkou spotřebu elektrické energie. A většinu času jen povezete přes sto kilo váhy navíc úplně zbytečně, Grandland 4x4 bude stejně za běžných podmínek využívat hlavně přední elektromotor. Pro určitou skupinu lidí ale podobné auto zkrátka smysl dává.
