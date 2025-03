První v Česku, poslední v Německu. Opel Kadett z Tuzexu měl i několik bizarních klonů

První západoevropská značka, která ještě v Československu otevřela importérské zastoupení a začala budovat dealerskou síť? Překvapivě Opel, v roce 1991. Však z toho také několik následujících let u zákazníků těžil. První auto s bleskem ve znaku ale přijelo ještě za vlády komunistické strany. Do Tuzexu a ve velmi omezeném počtu. Kadett E ale patřil k tomu nejzajímavějšímu z 80. let.

Tradice Opelu Kadett sahá daleko do minulosti. První auto s tímto jménem se objevilo ještě před druhou světovou válkou, z východního bloku bude asi lépe zapamatovatelné jako ruská kopie Moskvič 400-420. Ta vznikla částečně i podle ukradené dokumentace a výrobních zařízení Opelu po druhé světové válce, respektive toho, co z nich zbylo. Související Ruský lidový automobil stvořili Němci. Moskvič začínal jako kopie Opelu Kadett 20 fotografií První moderní Kadett se ukázal v roce 1962 a tehdy to byl jeden z pionýrů kompaktních rodinných aut. S pohonem zadních kol. Přední pohon dostala poprvé čtvrtá generace Kadett D z roku 1979. Tento model nezmiňujeme náhodou, protože Kadett E představený v roce 1984 ze svého předchůdce technicky přímo vycházel. Oba modely používaly platformu GM T, ve skutečnosti ale nemohly být odlišnější. Designéři a technici totiž u páté, a jak se nakonec počátkem 90. let ukázalo také poslední, generace Kadettu vsadili na aerodynamiku. Auto strávilo ve větrném tunelu 1200 hodin a výsledkem byl hatchback s koeficientem odporu vzduchu cx 0,32. Sportovní verze GSi dosáhla dokonce cx 0,30. Dnes už možná tyto hodnoty tolik neoslní, na počátku 80. let šlo ale o něco "mimořádného". Vnější tvary pátého Kadettu vůbec působily jako zjevení, porovnejte je s hranatými VW Golf nebo i Peugeotem 309. V německy mluvících zemích si auto vysloužilo přezdívku Das Windei - větrné vejce. Design mimochodem navrhl Gert Hildebrand, později stojící za třetím Golfem nebo prvním Mini Countryman. Vývoj Kadettu E stál i přes známou techniku 1,5 miliardy marek, Opelu se ale násobně vyplatil. Krátce po premiéře získal kompakt titul evropského auta roku 1985 a záhy se stal jedním z evropských bestsellerů. Pomohla k tomu i široká nabídka verzí, hned na startu se Kadett nabízel jako tří- a pětidveřový hatchback a tří- a pětidveřové kombi, následně se přidaly i sedan, kabriolet vyráběný u Bertoneho a užitková verze Kadett Combo. Kombi pak existovalo také jako dvoumístný "užitkáč". Související Původně to ani nebyl Peugeot. Tuzexová 309 odstartovala boom naftových aut v Česku 41 fotografií Široká byla v době uvedení i nabídka motorů počínaje zážehovou dvanáctistovkou s výkonem 40 kW, přes třináctistovku s 44 kW až k osmnáctistovce s výkonem 85 kW. Diesely nejprve postrádaly turbodmychadlo, v roce 1986 se poprvé objevil turbodiesel od Isuzu. Během výroby se nabídka benzinových i naftových motorů postupně upravovala. Kadett E byl prvním Opelem, který se objevil v československém Tuzexu a bylo to také jedno z mála německých aut, které tam šlo objednat. Dominovaly modely francouzské a italské, sem tam se objevilo britské nebo švédské auto. Německých ale bylo jako šafránu. Přirozeně byla nabídka velmi omezená. Související Havel odmítl papalášskou Tatru a přesedl do Renaultu. Prodával se i v Tuzexu 35 fotografií Dovážel se pouze pětidveřový hatchback s třináctistovkou o výkonu 55 kW s manuální čtyřstupňovou převodovkou a v základní výbavě LS. Cena? Dle dobového katalogu z roku 1988 stál Kadett 39 tisíc tuzexových korun: skoro stejně jako naftové Uno, výrazně méně než naftový Peugeot 309 GLD, ale také zase více než Lada 2105. Historik a spisovatel Jan Tuček však v knize Auta v Československu 1945 - 1990 uvádí, že cena nakonec vystoupala na 45 700 bonů. Kadett byl v nabídce jen v roce 1988, paradoxně rozšířenější tak byla na československých silnicích jeho licenční verze Daewoo Racer. Těch během roku 1989 do Mototechny doputovaly tři tisícovky za 189 900 korun. Zvláštní zmínku si na tomto místě zaslouží sportovní verze GSi. Ta začínala s 85kW osmnáctistovkou bez katalyzátoru (posléze se objem zvedl na dva litry) a poznáte ji snadno. Dostala jiné nárazníky a masku než klasický Kadett se třemi i pěti dveřmi, vzadu se objevil decentní spoiler a volitelně mohla mít ABS i posilovač řízení. V interiéru pak kromě dalších změn byla i digitální přístrojová deska volitelně s palubním počítačem. Související Exotika z Mototechny. Asijská auta pronikla za železnou oponu z nevšedních důvodů 25 fotografií Jaro 1988 přineslo verzi GSi 16V, což byl první Opel se čtyřmi ventily na válec. Dvoulitr s katalyzátorem, na jehož ladění spolupracoval i Cosworth, měl 110 kW, a aby auto sílu zvládlo, dostalo třeba kotoučové brzdy i vzadu nebo zesílený stabilizátor na přední nápravě. Celkovou modernizací si řada Kadett prošla v roce 1989. Poznáte ji snadno, podle užší přední masky a uvnitř jiného volantu. Jinak šlo už ale o labutí píseň Kadettu, protože na podzim roku 1991 přijela první Astra. Celkově ovšem nelze poslední kompakt slavného jména hodnotit jinak než jako ohromný komerční úspěch, protože se ho vyrobilo 3 779 289 kusů. Kabriolet dokonce přežil ostatní verze a dělal se až do roku 1993. Související Věčný soupeř Golfu má 30 let. Opel Astra se stal bestsellerem, VW ale neporazil 50 fotografií Počátkem 90. let však málokdo tušil, že Kadett nakonec přežije až do roku 2016. Kompaktní Opel byl totiž něco jako přeborník na licenční verze. Že se pro britský trh vyráběl jako Vauxhall, asi nepřekvapí, nicméně britská verze se jmenovala Astra už tehdy. Kadett Combo mimochodem dostal na ostrovech jméno Bedford Astramax, Kadett s karoserií sedan se jmenoval Belmont. Pro Latinskou Ameriku se Kadett mezi lety 1989 a 1998 dělal v Brazílii pod značkou Chevrolet se třemi i pěti dveřmi, dokonce též jako kabriolet. Kombi neslo označení Ipanema. V jižní Africe pro změnu sedan a kabriolet prodávali jako Opel Monza. Nejznámější licencí je pochopitelně Daewoo Racer, též známé třeba jako Daewoo LeMans. Tato auta se vyráběla v Jižní Koreji, podobně jako Pontiac LeMans pro USA, respektive Passport Optima pro Kanadu. Později opět jen v zemi javorového sirupu a hokeje byla v prodeji jiná verze Daewoo pod označením Asüna GT jako hatchback a SE jako sedan. Související Okopírovali ji Rusové, pohřbili Američané s Brity. Simcu 1307 jste koupili i v Tuzexu 15 fotografií Z Daewoo Racer se komplexní modernizací stalo během 90. let Daewoo Nexia, pořád ale využívající platformu GM T a techniku Kadettu. Včetně některých designových prvků. Nexia se vyráběla mimo jiné i v Polsku, jako Cielo vyjížděl sedan z někdejšího rumunského závodu automobilky Oltcit. V roce 1996 pak začala výrobě sedanu Nexia v Uzbekistánu pro trhy někdejšího Sovětského svazu včetně Ruska. Nejprve se vyrábělo pod značkou Daewoo, později jako Chevrolet i Daewoo. Označení nakonec ale není tak důležité, tím je fakt, že produkce po několika modernizacích skončila až v roce 2016. Až tehdy se tedy zastavila pouť posledního Opelu Kadett.