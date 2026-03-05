Vyšuměla bouře kolem parkování v Praze? Víme, kolika elektroaut se dotklo placené stání

Kolem zpoplatnění parkování v pražských modrých zónách pro elektromobily a plug-in hybridy se na přelomu roku rozhořela bouřlivá diskuse. Část lidí krok magistrátu obhajovala, část ho viděla jako házení klacků pod nohy řidičům, kteří tolik nezatěžují životní prostředí. Leckdo se také obával, že majitelé elektroaut zkrátka začnou více porušovat předpisy.
Pro majitele elektromobilů za polovinu, pro vlastníky plug-in hybridů za plnou cenu. Od 1. ledna letošního roku platí v Praze při parkování na modrých, tedy rezidentských, i fialových, tedy smíšených, zónách zpřísněná pravidla. Aby majitel elektromobilu na poloviční slevu dosáhl, musí se registrovat v systému placeného parkování. Je přitom jedno, jestli jde o dlouhodobé stání, nebo jen krátkodobou návštěvu hlavního města.
Leckdo krok magistrátu kritizoval, rozhodnutí vyvolalo vyostřené debaty. Jak nicméně vyplývá z dat Technické správy komunikací (TSK) za leden letošního roku, tedy první měsíc nových pravidel, byla to možná jen pověstná bouře ve sklenici vody.
„V rámci automatického zpracování dat z monitoringu zón placeného stání nebyl v lednu zaznamenán žádný pozornosti hodný nárůst počtu přestupků ve srovnání s předchozími obdobími,“ uvedla na dotaz Aktuálně.cz mluvčí TSK Barbora Lišková.
„Tato skutečnost potvrzuje, že motoristé byli o změně pravidel informováni s dostatečným předstihem a novému režimu se přizpůsobili včasnou registrací vozidel. Počet podezření na přestupek zůstává v principu neměnný,“ uvedla dále.
Lišková navíc přidala aktuální data o vydaných dlouhodobých parkovacích oprávněních: v lednu tak TSK eviduje 151 051 platných rezidentních oprávnění, z toho jich 1361 bylo pro bezemisní vozidla. To odpovídá podílu 0,9 procenta.
Znamená to, že elektromobily využívané přímo Pražany představují jen zanedbatelný zlomek provozu. Samozřejmě ale platí, že určité procento majitelů elektroaut využívá stání mimo modré zóny a oprávnění zkrátka nepotřebuje. I tak je nicméně číslo až překvapivě nízké.
Kromě toho správa eviduje i 17 158 abonentních parkovacích oprávnění (to znamená pro firmy se sídlem v Praze), z čehož 694 jich bylo pro bezemisní vozidla. Statisticky to znamená čtyřprocentní podíl.
Na území hlavního města je podle poslední dopravní ročenky, kterou TSK vydává, necelých 102 tisíc parkovacích míst v modrých zónách. Na jedno parkovací místo v nich tak připadá zhruba jeden a půl rezidentního oprávnění. Město dlouhodobě vydává přibližně o polovinu více povolení, než kolik je samotných stání.
Na dotaz, jestli TSK eviduje počet zaregistrovaných elektroaut, která mají nárok na slevu na krátkodobé parkování, Lišková odpověděla, že takovými daty správa nedisponuje.
Navíc elektromobily zaregistrované od 19. listopadu jsou do systému zařazená automaticky a není potřeba je dodatečně evidovat. Přesně se tak nedá určit, kolik lidí například elektromobilem dojíždí do Prahy pravidelně za prací.
Podle Centra dopravního výzkumu je jen v Praze zaregistrovaných skoro 23 tisíc elektromobilů, dalších více než 12 tisíc jich je registrovaných ve Středočeském kraji. V Praze mají nicméně sídla různé leasingové společnosti, ve skutečnosti jich tak z tohoto počtu může ulicemi hlavního města jezdit jen zlomek a zbytek se může pohybovat různě po Česku.
