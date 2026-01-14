Přeskočit na obsah
Benative
14. 1. Radovan
Elektromobilita

Chaos s parkováním pro elektromobily v Praze. U nového tarifu hrozí právní spory

Eva Srpová
Eva Srpová
Eva Srpová

Po letech odkladů a debat v Praze vstoupil od ledna v platnost nový parkovací režim pro elektromobily a další bezemisní vozidla. Výhoda bezplatného stání skončila. Spuštění prodeje tarifu ale provázely potíže a odborníci varují před možnými soudními spory, protože zvýhodnění se vztahuje jen na rezidenty a firmy se sídlem v Praze.

Parkování na modrých zónách pro rezidenty. Ilustrační foto.
Parkování na modrých zónách pro rezidenty. Ilustrační foto.Foto: Hájek Ondřej, ČTK
O konci bezplatného parkování pro auta s registrační značkou EL se v Praze mluvilo už několik let, přesto zavedení nové parkovací politiky provázely zmatky. Nový tarif, který měl elektromobilistům umožnit celoměstské parkování, nešel v prvních téměř dvou lednových týdnech objednat, řidiči tak museli platit plnou cenu za stání.

Zároveň hrozí, že opatření může být právně napadeno, protože zvýhodňuje pouze rezidenty a firmy se sídlem v Praze.

Debaty o zpoplatnění aut s EL značkou se právě proto protahovaly dlouho. Úřady opakovaně odkládaly a upravovaly znění pravidel, aby našly model, který by byl údajně „spravedlivější a udržitelnější“. Přesto první týdny ukázaly, že nový systém nebyl připravený ani technicky, ani právně.

Dosavadní systém umožňoval vozidlům s EL značkou parkovat v zónách placeného stání v Praze zdarma. Od letošního ledna však tato výhoda skončila a elektromobily a další bezemisní auta nyní podléhají regulovanému systému, ve kterém je možné získat 50procentní slevu na krátkodobé i dlouhodobé parkování v dané zóně dle svého bydliště. Parkovat lze na rezidentních, tzv. modrých zónách a smíšených (fialových) úsecích.

Pro ty, kteří chtějí parkovat bez omezení ve všech zónách a pražských čtvrtích, měl být k dispozici celoměstský tarif, ale jeho spuštění se zpozdilo, což vedlo k řadě zmatků a dotazů ze strany řidičů.

Tarif se nakonec nastavil na cenu 24 tisíc korun za rok a radní ho schválili až na pondělním jednání v tomto týdnu. Bude však platit jen pro Pražany a firmy sídlící v hlavním městě.

Zvýšený počet pokut neevidujeme

Technická správa komunikací, která zóny placeného stání spravuje, potvrdila, že implementace nových pravidel je stále v počáteční fázi.

„K dnešnímu dni nejsme schopni vyhodnotit, jak řidiči bezemisních nebo nízkoemisních vozidel dodržují nová pravidla v zónách placeného stání v Praze,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Dodala, že kontrolní mechanismy fungují ve standardním režimu a dosud nezaznamenaly zvýšený počet porušování pravidel parkování, přičemž pravidelné vyhodnocování bude probíhat měsíčně.

„Majitelé vozidel průběžně registrují svá bezemisní/nízkoemisní vozidla jak ke slevě za návštěvnické parkování, tak pořizují nová dlouhodobá parkovací oprávnění do zón placeného stání. Aktuálně k těmto tématům registrujeme zvýšený počet dotazů na naši klientskou podporu,“ dodala správa.

Hrozba právních sporů

Do přípravy nového parkovacího systému byla zapojena i asociace Elektromobilní platforma. Její tajemník Lukáš Folbrecht dodal, že vítá možnost celoměstského parkování za paušální poplatek jako „důležitý krok k systematické a dlouhodobě udržitelné podpoře bezemisní mobility v Praze“.

Upozornil ale na nedostatky v nastavení podmínek pro získání tzv. permanentky, především ve vztahu k služebním vozům, které jsou často v operativním leasingu a jejichž majitel (např. leasingová společnost) může mít sídlo mimo Prahu, i když je řidič rezidentem města.

„Naprostá většina elektrických vozidel jsou služební vozy, často pronajaté třetí stranou na operativní leasing. Uživatel vozu – fyzická osoba – bude mít sice trvalé bydliště v Praze, ale vlastník, tedy právnická osoba, například leasingová společnost nebo automobilka, může mít sídlo jinde,“ uvedl Folbrecht a dodal, že doufá, že se podaří „najít i pro tyto situace rozumné řešení“.

Elektromobilní platforma také uvádí, že by uvítala, kdyby byla celoměstská parkovací karta dostupná i zájemcům bez trvalého pobytu či sídla v Praze, zejména firmám a organizacím, které zde poskytují služby pro místní obyvatele.

„Elektromobily neprodukují žádné lokální emise z výfuku a vyznačují se tichým provozem. Zvýhodnění bezemisních vozidel v oblasti parkování tak přispívá ke snižování emisí škodlivin i hluku, a tím i ke zlepšování kvality života obyvatel hlavního města,“ říká Folbrecht.

Konec bezplatného parkování pro elektromobily tak sice magistrát a jeho správa prezentovaly jako krok k modernizaci a spravedlivému využívání veřejného prostoru, počáteční zmatky kolem jeho spuštění i právní otázky spojené s tarifem zůstávají předmětem diskuse.

Podle zdrojů přítomných na jednáních o nové podobě parkovací reformy a podmínkách celoměstského tarifu si totiž pražští radní plně uvědomují riziko možného právního napadení opatření.

Přesto podle nich bylo rozhodnuto postupovat s určitou mírou rizika a zavést tarif v současné podobě, s předpokladem, že případné soudní spory se objeví buď jen v omezeném rozsahu, nebo možná vůbec. Radní podle těchto zdrojů počítají s tím, že skutečný dopad na právní stabilitu systému ukáže až zkušenost z reálného fungování tarifu.

Logika rozhodování radních je navíc jasná –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ řídí se politickým hlediskem, kdy opatření je navrženo primárně pro obyvatele Prahy, kteří je ve volbách volí, zatímco lidé bez trvalého pobytu ve městě jsou z tohoto pohledu okrajovou skupinou.

