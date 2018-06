Pozor na silnicích před prvním prázdninovým víkendem. Víme, kde to bude nejhorší

První prázdninový víkend bývá na silnicích jeden z nejhorších z celého roku. A pro statistiku je také s přehledem jeden z nejtragičtějších. Do toho se v Česku opravuje mnoho hlavních tahů, po kterých Češi míří na dovolenou, a modernizace D1 je rovněž v plném proudu, což pro cestu na jih znamená riziko, že strávíte hodiny v kolonách. Víme, kde hrozí kolony a jestli se vyplatí je objíždět.

Okolo Prahy se opravuje na mnoha hlavních tazích prakticky na všechny světové strany. V kombinaci s nadcházejícím prvním prázdninovým víkendem, kdy se rodiny chystají na dovolené autem, tedy hrozí riziko, že odjezd nebude tak hladký. Pokud navíc v zúžení dojde k nehodě, hrozí, že vzniknou velké kolony.

Zdaleka největším problémem bude výpadovka na D1 a také na D5, kde se opravuje v obou směrech. V infografice, která se nachází pod tímto odstavcem, jsme zpracovali nejrizikovější úseky oprav na D1.

V jednotlivých slidech uvidíte podrobné informace o těchto místech. D1 je totiž aktuálně ve stavu, kdy se opravuje přesně 39,4 kilometru! A opravy jen tak neskončí, letos se má začít pracovat na dalších 33 kilometrech. Aktuálně se připravte na možné komplikace i u Hořic, Jihlavy a Velkého Meziříčí.

A jak to bude pravděpodobně vypadat na výpadovkách z Prahy? Zmapovali jsme jednotlivé úseky, kde se aktuálně opravuje. Ředitelství silnic a dálnic nicméně přislíbilo, že během prvního prázdninového "supervíkendu" nebude provádět pravidelnou údržbu, která by mohla situaci na silnicích ještě více zkomplikovat.



Cesta směrem na Brno

Na D1 u Říčan mezi 12. a 16. kilometrem rekonstruují oba směry. Při běžném provozu se směrem z Prahy tvoří kolona kousek před nájezdem na Pražský okruh.

Vyplatí se to objet?

Ano, tento úsek se objet vyplatí, pokud je kolona už opravdu dlouhá. Pokud jedete z Prahy, zkuste sjet už na Velké Popovice a po malých silnicích se podle cíle cesty vydat buď na jih přes Kamenici a Nespeky dál na Benešov, nebo naopak na východ přes Strančice a Mnichovice až na Ostředek. Cesta je poněkud klikatější a složitější na navigaci, proto ji využívá spíš menší počet řidičů a kolony by tu tak hrozit nemusely.

Tip k snadnějšímu průjezdu, ať už jedete kamkoliv

Jestli chcete odhadnout, zda se objížďka vyplatí, rozhodně si instalujte do mobilu aplikaci s navigací, která sbírá data v reálném čase a sama vyhodnotí, jestli to za to stojí. Z našich zkušeností nejvíce doporučujeme navigace v Google mapách anebo Waze.

Cesta na západ přes Plzeň

Pokud míříte na dovolenou západním směrem přes Plzeň po dálnici D5, připravte se i tady na možné komplikace. Hned za Prahou je na D5 dlouhý úsek opravované vozovky, pravý pruh obvykle blokují pomalu jedoucí kamiony.

Vyplatí se to objet?

Pokud nechcete tolik čekat, nezbývá než zvolit cestu po "staré" silnici, tedy přes Chrášťany a Rudnou až do Loděnice. Tuhle cestu ale zná hodně lidí, a pomalá doprava tak hrozí i na objížďce. Pozor také na přilehlou rekonstrukci na Pražském okruhu, která celou situaci ještě komplikuje.

Cesta na sever směrem na Ústí nad Labem

Po dálnici D8 to rovněž nebude z Prahy tak snadné. Zúžení vozovky způsobuje, že auta sjíždějící exitem na Zdiby blokují pravý pruh a v důsledku toho vzniká kolona, která se může protáhnout až k čerpací stanici OMV v pražských Ďáblicích.

Vyplatí se to objet?

Jedinou možností je opět vzít "starou" silnici a jet až na nájezd u Úžic. Časově si ale řidiči zřejmě moc nepolepší, protože by museli jet přes Kobylisy a Dolní Chabry, kde na ně čeká řada semaforů a hustá doprava. Proto je možná lepší kolonu přečkat.

Tip pro osoby, které nemají chytrý mobilní telefon

Pokud řidiči nevlastní chytrý telefon, do kterého by si stáhli aplikace s navigací, mohou zavolat na bezplatnou linku 800 280 281, kde jim operátoři sdělí, jaká je aktuální doprava na jimi naplánované trase.

Ředitelství silnic a dálnic ale propaguje interaktivní mapu, která je k dispozici buď na webu, anebo v mobilní aplikaci.

Nachází se na stránce www.dopravniinfo.cz a informuje o situaci v dopravě v České republice. "Troufám si tvrdit, že naše aplikace je lepší než například Waze a jí podobné, protože v případě, že zaznamenáme zhuštění dopravy, můžeme se na místo podívat díky kamerovým systémům, případně pak na místo poslat policejní hlídku," řekl Jan Kroupa, ředitel ŘSD ČR.

Smutná prázdninová statistika

Prázdniny jsou z hlediska statistiky nejsmutnější v jednom ohledu. V tomto období v Česku zemře na silnici nejvíce lidí. Například vloni zahynulo v červenci a srpnu 101 osob.

Proč bouráme?

Podle statistik a sociologického průzkumu v rámci kampaně "Nepozornost zabíjí" České asociace pojišťoven (na níž BESIP a Policie ČR spolupracují) patří mezi nejčastější příčiny dopravních nehod nepozornost při řízení, kde se ve velkém počtu situací jedná o manipulaci s telefonem, případně nějakým dalším komunikačním zařízením či navigací apod.

Také podle bodového hodnocení řidičů je držení telefonu třetí nejčastější přestupek. Loni jich bylo zhruba 50 tisíc (a to jsou jen případy, které policie řešila jako přestupek, kolik je ale asi dalších…). "Opravdovým varováním je i fakt, že až třetina řidičů sama přiznává, že za volantem posílá SMS či chatuje," uzavřel Tomáš Neřold.



V souvislosti s letními cestami stojí za připomenutí, že za nehody z nepozornosti může i již výše zmiňovaná únava, u mužů to je až 6,8 procenta případů, a neznalost trasy (šest procent).

Pokud se chystáte na dovolenou do Chorvatska, Aktuálně.cz pro vás připravilo obsáhlou infografiku se všemi důležitými informacemi. Radíme, jakou cestu vybrat, kolik vás bude stát i kde se vyplatí zastavit, neopomenuli jsme ani zajímavá místa, kam stojí za to vyrazit.

Kdy vyjet?

Abyste se maximálně vyhnuli riziku, že hned jakmile se s rodinou vydáte na prázdniny, skončíte v koloně, radíme, kdy je ideální vyjet. Respektive v kolik hodin raději nevyjíždět, protože z dat mobilních operátorů vyplynulo, že stejný nápad měly i tisíce ostatních: