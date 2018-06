AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Začátkem května jsme se vydali do chorvatské Istrie, abychom se podívali, co nás letos během dovolené čeká na cestě k Jadranu. Podrobně jsme vám popsali trasu z Prahy přes Vídeň, Maribor, Ljublanu a Opatii až do Rabacu. Nyní se podívejme na alternativní trasu, kterou jsme se vraceli zpět. Její výhody a nedostatky znají asi všichni, kteří na jih míří z jihu a západu Čech, ale smysl tato trasa nepostrádá, ani když bude vaším výchozím bodem Praha nebo sever Čech.