před 40 minutami

Kvalita nových automobilů každým rokem roste. Alespoň to tvrdí organizace JD Power, která pravidelně vydává žebříček kvality automobilů na severoamerickém trhu. Metodika měření je jednoduchá - společnost sbírá přímo od majitelů data o počtu problémů na 100 automobilů za prvních 90 dní vlastnictví vozu (jde tedy výhradně o nová auta). Jestliže loni představoval průměr 97 problémů, letos je to jen 93 problémů na 100 vozů. Celkem se hodnotí osm různých kategorií, přičemž nejvíce problémů mají majitelé nových aut s multimediálními systémy. Stoupá, spolu s jejich rozšířením, také počet problémů s asistenčními systémy. Na kompletní výsledky výzkumu se podívejte do galerie.