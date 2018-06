Gasolina, gasóleo, gázolaj či gazole. Víte, jak se říká benzinu a naftě v jiných evropských zemích?

Který si vybrat? V případě tankovacího stojanu španělského Repsolu je to jednoduché, ale všude to takové není... | Foto: Aktuálně.cz

Za pár dní začnou dětem letní prázdniny, přichází doba dovolených a cestování. Mnozí vyrážíte za novými zážitky automobilem a cílem může být kterákoliv země starého kontinentu. Při svých cestách budete samozřejmě muset pravidelně doplňovat pohonné hmoty a někdy nebo spíše někde to může způsobit problém. Víte, jak se říká benzinu, naftě nebo LPG v dalších zemích mnohonárodnostní Evropy?

Při doplňování pohonných hmot na velkých nadnárodních čerpacích stanicích by většinou neměl nastat problém. Náš Natural 95 bývá většinou označen jako Eurosuper 95 nebo nějakým názvem v místním jazyce spojeným s číslicí 95, popřípadě 98 či 100. Nově v rámci sjednocení názvosloví v celé EU možná najdete i označení E5 (benzin s příměsí ethanolu do 5 %).

Jenže při tankování na nějaké zastrčené venkovské čerpací stanici se můžete setkat také s označením, které vůbec nic nepřipomíná. Například v Estonsku narazíte na pumpy, kde je u pistolí s benzinem nápis Pliivaba 95, ve Finsku 95 lyijytön, v Norku a Dánsku Blyfri, v Portugalsku S/Chumbo 95 a v Rumunsku 95 Fara plumb.

Pokud je tam číslice značící oktanové číslo příslušného benzinu, lze se podle toho stále nějak orientovat. Ale někde chybí i to. Známější označení pro bezolovnatý benzin jako Bleifrei či Unleaded asi nebudou činit problém. Jsou však i jiné názvy. Například v Itálii můžete narazit na Senza plombo, v Řecku na Aplie a v Portugalsku či Španělsku na Gasolina.

U stojanů s motorovou naftou to bývá jednodušší. Mezinárodní výraz Diesel podle německého vynálezce vznětového motoru je všeobecně rozšířený a srozumitelný, nově by se pak na stojanech zemí EU mělo objevit označení B7 (motorová nafta s příměsí bionafty do 7 %).

I v tomto se samozřejmě najdou výjimky, které mohou u tankujícího vyvolat nejistotu, zda do nádrže zasouvá tu správnou tankovací pistoli. Například ve Francii se naftě říká Gazole, v Maďarsku Gázolaj, v Řecku Petrelaio a v Portugalsku či Španělsku Gasóleo.

Ti, kdo jezdí na LPG, povětšinou narazí na stejně označené stojany, popřípadě na zkratku GPL (Itálie, Francie, Portugalsko, Španělsko) a známé výrazy Propan-butan (Bulharsko) nebo Autogas. I tady se ale však můžete setkat s názvy v místní řeči. V Chorvatsku to může být Autoplin, v Litvě Dujos a v Řecku Ieghra-ériej.

Dvakrát se raději podívejte, kterou pistoli berete do ruky v Maďarsku. V Portugalsku či Španělsku se totiž bezolovnatý benzin označuje jako Gasolina, zatímco motorová nafta Gasóleo.

Co se stane v případě záměny paliva, asi každý ví. Natankování nafty do auta s benzinovým motorem není tak jednoduché. Hrdla jejich palivových nádrží jsou totiž vybavena plastovým zúžením, do kterého se silnější ústí tankovací pistole s naftou nevejde.

Pokud byste do benzinového auta naftu přece jenom nějakým způsobem dostali, motor se totálně zanese a přestane táhnout. Oprava není třeba, stačí do nádrže opět natankovat benzin, který by se měl postarat o vyčištění. Nenávratné škody však natankování nafty může přinést u katalyzátoru.

Když někdo chce do auta s dieselovým motorem natankovat benzin, žádná technická zábrana v autě není. Benzin však může způsobit nenapravitelné škody. Na rozdíl od nafty totiž nemá mazací schopnosti, takže může zadřít palivové čerpadlo a podobně poškodit některé z dalších součástí vstřikovacího systému. Oprava pak bývá velmi drahá.