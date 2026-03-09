Zbrojení světových automobilek pokračuje. Okrajové modely Volkswagenu střídají obrněnci

Masová záležitost to zatím není, nicméně některé automobilky pomalu pronikají do vojenské výroby. Renault bude v Le Mans dělat drony, i když bez bojové výbavy, teď se k němu přidává Volkswagen. Ten vojenskou technikou zaměstná jednu ze svých nevytížených továren.
Volkswagen dlouhé roky řeší vytížení prakticky všech svých továren. Kapacita je totiž větší než reálná poptávka, což naposledy pocítili ve Cvikově. Tamní závod se přeorientoval na elektromobily, které na tom ale prodejně nejsou tak dobře, jak se předpokládalo. A tak pomůže zaměstnance udržet mimo jiné rozebírání a recyklace starších aut.
Trochu jiný plán má německá automobilka pro závod v Osnabrücku, kde letos skončí produkce modelů Porsche a příští rok se uzavře výroba T-Rocu Cabriolet. Kromě nich tam vznikají i různé specializované projekty. Rheinmetall, který patří v Evropě mezi největší producenty vojenské techniky, tam již brzy začne vyrábět pancéřované kabiny pro armádní speciály. Píše to s odvoláním na interní zdroje oborový magazín Automobilwoche.
Výroba kabin by měla začít už letos v dubnu, na což odkazuje objednávka Rheinmetallu. Německý koncern po továrně VW pokukoval už v minulosti, spekulovalo se také o tom, že by ji kompletně odkoupil. Z toho ale nakonec sešlo.
Automobilwoche dodává, že samotná výroba obrněných kabin zajistí asi 100 pracovních míst. Momentálně přitom v továrně pracuje asi 2300 lidí a šéfka odborů VW Daniela Cavallová už dříve uvedla, že rozhodně nepočítá s uzavíráním žádných továren.
Projekt Rheinmetallu ale nakonec nebude jediným vojenským speciálem, který by měl z Osnabrücku vyjíždět. Do armádní výroby se chce zapojit i samotný Volkswagen, který minulý týden na veletrhu Enforce Tac představil vlastními silami v Osnabrücku tajně vyvinuté vojenské speciály.
První z nich je založený na pick-upu Amarok, druhý pak na dodávce Crafter. Německý specializovaný web Defence-Network píše o tom, že s civilními verzemi obou aut budou mít speciály společné především vzezření, nicméně technicky jsou to modely úplně jiné, adaptované pro armádní použití. Mimo jiné to znamená motory schopné spalovat různá paliva.
„Závod v Osnabrücku vyvinul v uplynulých měsících několik konceptů a představil je na veletrhu Enforce Tac, aby prozkoumal jejich tržní potenciál,“ řekla na dotaz o armádní výrobě mluvčí Volkswagenu deníku Handelsblatt. Jestli vůbec výroba obou zmíněných speciálů začne, tak zatím není jisté.
Připomeňme, že v Le Mans bude Renault vyrábět drony pro francouzskou armádu ve spolupráci se specialistou Turgis Gaillard. Maximální kapacity by mohla dosáhnout až 600 dronů měsíčně, ty ale nebudou mít armádní vybavení. Turgis Gaillard chce využít hlavně zkušenosti francouzské automobilky se sériovou výrobou.
