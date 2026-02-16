Francie zaostává za Ruskem, zvrátit to může Renault. Chystá se na výrobu pro armádu

Renault se pouští do výroby dronů, přitom ale podle vlastních slov nechce být v obranném průmyslu výrazným hráčem. Francouzská automobilka minulý týden potvrdila nejen místo výroby, ale také objem výroby pro armádní použití. Vše přitom pečlivě zvažovala několik měsíců.
„Po důkladné konzultaci s odbory bude závod skupiny Renault v Le Mans vyrábět drony v rámci projektu Chorus ve spolupráci s Turgis Gaillard. Kapacita výroby až 600 kusů měsíčně může být dosažena za méně než rok,“ uvedl Renault minulý týden v tiskové zprávě. Potvrdil a doplnil tak informace, které se ve francouzských médiích začaly objevovat v polovině ledna, že automobilka hodlá vstoupit do obranného průmyslu.
Renault však zdůrazňuje, že se v obranném průmyslu nehodlá stát významným hráčem a nesnaží se o rozdělení svého byznysu. Francouzská skupina měla přitom v minulém týdnu, co se týká strategických rozhodnutí, napilno.
Dacia po letošním vítězství opustila prostředí dakarské rallye, původně přitom projekt plánovala na nejméně tři roky. Alpine pro změnu po této sezoně vycouvá z mistrovství světa vytrvalostních závodů, tedy i čtyřiadvacetihodinovky Le Mans. V motosportu se tak bude Renault prostřednictvím týmu Alpine soustředit hlavně na Formuli 1.
Zpátky ale k výrobě dronů, na niž výrobce kývl především proto, že jde o ryze francouzský projekt určený pro francouzskou armádu. Drony navrhne zmíněná firma Turgis Gaillard, která byla založená v roce 2011. Po Renaultu chce především jeho znalosti co se týká masové výroby, který naopak dostane možnost výrazněji využít vlastní produkční kapacity.
Jak totiž píše třeba oborový deník Handelsblatt s odkazem na mluvčího značky, francouzská automobilka bude vyrábět drony bez armádního vybavení. Deník Les Échos pak přišel se sumou až jedné miliardy eur, kterou by produkce dronů mohla Renaultu během deseti let vydělat.
Továrna v Le Mans momentálně vyrábí podvozky a další komponenty jako nápravy či pomocné rámy a ke konci roku 2024 zaměstnávala 1630 lidí.
Nápad využít Renault jako partnera při výrobě vojenského vybavení není úplně nový. Francouzská vládní agentura pro zbrojení a obranné technologie (DGA) hledá už delší dobu partnery i mimo vojenský průmysl. Hledání pak ještě zesílilo napadení Ukrajiny ze strany Ruska v únoru 2022. Agentura tak Renault oslovila údajně jako jednu z automobilek s možností spolupráce.
Právě DGA je ve Francii zodpovědná za plánování, vývoj, nákup, testování i dodávky zbraňových systémů pro francouzskou armádu, uvádí Handelsblatt.
Televize BFM připomíná, že francouzská výroba v segmentu dronů je zatím velmi omezená. Loni vzniklo jen několik stovek takzvaný kamikaze dronů, které útočí až na konkrétní přesně lokalizovaný cíl, na který jsou schopné i v dané oblasti nějakou dobu čekat. Ukrajina či Rusko těchto dronů vyrábějí až milion ročně.
Projekt Chorus za účasti Renaultu má podle BFM vyrábět drony nesoucí munici s dlouhým doletem, které by mohly být využity také pro průzkumné a pozorovací mise. Renault k tomu uvádí jen neurčitě, že o konečném použití rozhodne DGA.
