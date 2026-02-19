Taková spotřeba Čechy potěší. Projeli jsme vylepšený hybrid i plynovou novinku Dacie

Než Dacia ve druhé polovině roku představí dva úplně nové modely, upínají se zraky motoristické veřejnosti především na modernizaci dvou bestsellerů. Jogger a Sandero vyhladily s rokem 2026 vrásky, nasadily nové motory a přinášejí výbavové prvky, o nichž se ještě před pěti lety mohlo rumunským autům zdát. Vyzkoušeli jsme je na Azurovém pobřeží.
Zatímco v Česku teploty opět klesají pod bod mrazu a hustě sněží, v okolí Nice je počasí jako ze žurnálu. Slunce svítí skoro jako nová žlutá metalíza Amber, v níž testujeme Sandero ve zvýšené verzi Stepway. Ta mimochodem stojí 15 900 korun. Ohledně počasí prý ale máme štěstí, ještě minulý týden se nad jihem Francie honili snad všichni čerti.
Omlazené Sandero, podobně jako Jogger, nicméně poznáte skoro okamžitě. I když nemá zářivý slušivý lak. Jiná je optika předních (poprvé s obráceným písmenem T) i zadních světel (ta jsou rádoby pixelová), čelní maska sice dál používá lesklé vložky, ty jsou však menší než dříve. A úpravami prošly i nárazníky. Škoda, že se s modernizací nedočkala dvojice plnohodnotných LED světel vpředu; dálkové svícení je totiž nadále halogenové. Prý je to kvůli nákladům.
Sandero Stepway a Jogger se pak dočkaly také podběhů kol, spodní části karoserie nebo okolí mlhovek z plastu Starkle, který je z 20 procent recyklovaný.
Naopak pod kapotou obou technicky spřízněných modelů se automobilka vyřádila dostatečně. Základem zůstal litrový přeplňovaný tříválec s manuální převodovkou: v Sanderu posílil na 74 a v Sanderu Stepway a Joggeru má 81 kW. Za jeho volant jsme nicméně ve Francii usednout nemohli. Ovšem do nové plynové verze už ano.
Stejné zůstalo označení Eco-G, jinak má ale pohon základ v přeplňované tříválcové benzinové dvanáctistovce. Výkon vystoupal na 90 kW a točivý moment na 197 Nm. To výrazně zlepšilo dynamiku, třeba Sandero se z 0 na 100 km/h dostane za 10,1 vteřiny. To je skoro o dvě vteřiny lepší než v případě předchůdce se 74 kW.
Když přepnete na benzinový pohon, výkonová křivka se mírně zhorší: na 84 kW. I proto působí Sandero při jízdě na plyn trochu živěji a lépe jde za plynem.
Zároveň se zvětšila nádrž na plyn nahrazující rezervní kolo. Ta teď má 49,6 litru u Sandera a 48,8 litru u Joggeru, v předchozí verzi měla nádrž 40 litrů. Nelze se tak divit, že papírově ujede Sandero na plnou nádrž benzinu i LPG 1590 kilometrů. Verze Stepway je na 1480 kilometrech a Jogger na 1450 kilometrech.
Plně natankované auto se tomu i během francouzských testovacích jízd přiblížilo – určitě překonáte hranici tisíce kilometrů. Ačkoliv samotná spotřeba byla na 40kilometrovém úseku vyšší, než udává automobilka, příliš směrodatné to není a auto skutečně prověří až české podmínky.
A ještě jedno, pro mnohé podstatné vylepšení. Plynový pohon je nově možné kombinovat se šestistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou. Oproti manuální skříni se připlácí 40 tisíc korun.
Automat trápí občasné prodlevy při přeřazení, to je nicméně neduh spousty převodovek se dvěma spojkami. V nízkých rychlostech zároveň trochu škube. Celkově je však jízda s automatem pohodlnější, kdo by měl vyloženě potřebu, má navíc pod volantem pádla na manuální přeřazování.
Lákavě nízká spotřeba
Zatím jen do Joggeru nasadila Dacia i druhou novinku, upravený hybridní pohon. Na konci letošního roku by jej mělo dostat i Sandero a Sandero Stepway, zatím je ale 116kW full-hybrid s 205 Nm a multimódovou převodovkou k dispozici jen u pěti- či sedmimístného kombi.
Oproti předchozí hybridní verzi se novinka dočkala nového spalovacího základu s objemem 1,8 litru, což s sebou nese i zmíněný zvýšený výkon. Na dynamice Joggeru je navýšení o 12 kW znát jak papírově (z 0 na 100 km/h za 8,9 vs. 9,8 vteřiny), tak především pocitově. Auto s novým hybridem působí živěji, přitom spotřeba se drží pořád sympaticky nízko.
Na asi 40kilometrové trase jsme dokonce dosáhli 4,5litrové spotřeby, stejně jako udává výrobce. Podobně jako u Dusteru a Bigsteru tak bude spotřeba skoro určitě jednou ze silných stránek omlazeného Joggeru, nicméně detailněji prověří dacii až české prostředí.
K nízké spotřebě pomáhá velká samodobíjecí baterie s 1,4 kWh. Ve městě tak auto jezdí opravdu hodně na nashromážděnou energii při brzdění, stejně tak se elektromotor občas zapojuje třeba v dlouhých dálničních klesáních nebo na rovinkách při nižší zátěži. Automobilka udává, že ve městě až 80 procent času zvládne kombík na elektřinu.
Nevýhodou zůstává vyšší hlučnost hlavně při vytočení spalovacího agregátu. To je ale neduh všech modelů s 1,8litrovým hybridem. Také jsme si všimli až nepřirozeně tuhého řízení, které u staršího hybridu nebylo.
Modernizace pak pro oba modely přivezla i spoustu doposud nevídaných výbavových prvků, které byly známé hlavně z vlajkové lodi, SUV Bigster. Ceníky Sandera a Joggeru tak nově obsahují třeba vyhřívaný volant, automatické světlomety, bezdrátové nabíjení telefonu, soustavu kamer snímající prostor kolem vozu nebo elektricky sklopná zrcátka. S posledním prvkem se také mírně změnil design vnitřní výplně dveří.
Vyšší je i počet úchytů na příslušenství YouClip, háček na straně palubní desky u spolujezdce nicméně umí trochu tlačit do nohy.
Protože jsme ve Francii měli možnost řídit právě plně „nabušené“ kousky, je dobře vidět, jak moc velký skok oproti minulosti Dacia udělala. Sandero třeba před deseti lety byste takto nevyšperkovali ani „za milion“.
Kromě toho se od výbavy Expression do Sandera i Joggeru nastěhoval nový desetipalcový displej multimediálního systému. Základní verze Essential má pouze držák na telefon propojitelný s audiosystémem se čtyřmi reproduktory. To ale není novinka. Rozšířilo se také použití digitálního přístrojového štítu se sedmi palci i mimo hybridní verzi. U Sandera je to pak úplná novinka.
Navzdory spoustě úprav zůstaly ceny na stejné nebo hodně podobné úrovni jako před modernizací. Základní Sandero Essential je s cenou 339 900 korun o čtyři tisícovky dražší než dosluhující model. Má přitom silnější motor. Prostřední výbava Expression zdražila o 4900 korun, a to jak s plynovým, tak čistě benzinovým pohonem. Skladba výbavy se nezměnila.
Novinkou je však „luxusní“ Sandero Journey, jehož cena začíná na 405 900 korunách. Jenže standardně nabízí třeba automatickou klimatizaci, sledování mrtvých úhlů, handsfree kartu, přední parkovací senzory nebo 16palcová litá kola.
Sandero Stepway startuje na 376 900 korunách, a to včetně testovaného plynového pohonu. To je o 6900 korun více než doposud. O 12 400 korun zdražil prostřední stupeň Expression a o 21 900 korun nejvyšší verze Extreme, ale s plynovým pohonem. Naopak benzinový motor o 3100 korun zlevnil.
Jogger pak startuje na 425 500 korunách, tam se nic nezměnilo. Dokonce ani posílený hybrid, dostupný od výbavy Expression za 569 tisíc korun, nezdražil. Jedinou změnou tak je navýšení o 10 tisíc korun u provedení Extreme, za což ale může mírně vylepšená výbava. Za třetí řadu sedadel zůstal příplatek 30 tisíc korun bez rozdílu výbavy.
Skladbu jednotlivých prvků u Sandera i Joggeru najdete v přiloženém boxu. Dodejme ještě, že auta už lze v Česku objednávat a postupně se objevují u dealerů.
Výbava Dacia Sandero / Jogger
Sandero
Základní verze Essential (od 339 900 Kč) nabízí rádio se čtyřmi reproduktory, zadní parkovací senzory, elektrická přední okna, tempomat, automatické stěrače, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, LED potkávací světla nebo 15palcová ocelová kola s kryty. Verze Expression (od 370 900 Kč) přihazuje manuální klimatizaci, rádio s desetipalcovým displejem, elektrická zadní okna, volant potažený umělou kůží, mlhovky nebo o palec větší ocelové ráfky s kryty.
Nová verze Journey (od 405 900 Kč) má navíc automatickou klimatizaci, přední parkovací senzory, zadní parkovací kameru, digitální budíky, bezklíčové odemykání a startování, sledování mrtvých úhlů nebo 16palcová litá kola.
Sandero Stepway
Základní verze Essential (od 376 900 Kč) nabízí manuální klimatizaci, rádio se čtyřmi reproduktory, zadní parkovací senzory, elektrická přední okna, tempomat, automatické stěrače, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, LED potkávací světla, střešní ližiny nebo 16palcová ocelová kola s kryty. Verze Expression (od 408 900 Kč) přihazuje rádio s desetipalcovým displejem, couvací kameru, elektrická zadní okna, volant potažený umělou kůží, mlhovky nebo modulární střešní ližiny.
Vrcholná verze Extreme (od 443 900 Kč) má navíc automatickou klimatizaci, přední parkovací senzory, bezklíčové odemykání a startování, digitální budíky, sledování mrtvých úhlů, 16palcová litá kola nebo systém kontroly trakce pro jízdu v terénu Extended Grip.
Jogger
Základní verze Essential (od 425 500 Kč) nabízí manuální klimatizaci, rádio se čtyřmi reproduktory, zadní parkovací senzory, elektrická přední okna, tempomat, automatické stěrače, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, LED potkávací světla, střešní ližiny nebo 16palcová ocelová kola s kryty. Verze Expression (od 445 000 Kč) přihazuje rádio s desetipalcovým displejem, couvací kameru, elektrická zadní okna, volant potažený umělou kůží, mlhovky nebo modulární střešní ližiny.
Provedení Extreme (od 480 500 Kč) má navíc automatickou klimatizaci, přední parkovací senzory, bezklíčové odemykání a startování, digitální budíky, sledování mrtvých úhlů, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, 16palcová litá kola nebo systém kontroly trakce pro jízdu v terénu Extended Grip. Nový vrcholný model Journey (od 515 500 Kč) přihazuje ještě desetipalcovou navigaci, lepší audio se šesti reproduktory, vyhřívaná přední sedadla a volant nebo soustavu kamer kolem auta.
