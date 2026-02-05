Spořiví Češi mají nový svatý grál. Renault Clio teď jezdí s téměř absurdní spotřebou

Nejdůležitější Renault na evropských silnicích dostává šestou generaci. Clio polarizuje vnějším designem, zároveň ale hraje na správnou notu všem spořílkům. Umí totiž jezdit „za čtyři“. Novinka teď přichází do Česka, takže jsme ji poprvé vyzkoušeli na silnicích v Praze i okolí.
Kdybyste vedle sebe postavili šesté Clio a první Mégane, dokonale vystihnete zvětšování moderních aut. Za třicet let totiž dnešní supermini přerostla někdejší kompakty. Částečně za to mohou přísnější předpisy, částečně ale také nároky zákazníků. A Renault na ně Clio dobře připravil.
Mezigeneračně totiž narostlo o 67 mm do délky, 39 mm do šířky, 11 mm do výšky a 8 mm přibylo mezi nápravami. Při uvádění na český trh si zástupci Renaultu neodpustili přirovnání, že velikostí je Clio už skoro na pomezí malých aut a kompaktů.
Délka 4116 mm a především rozvor náprav natažený na 2591 mm řadí šestou generaci populárního modelu na vrchol třídy, do kompaktů má ale přece jen pořádně daleko. A to navzdory tomu, že kufr s 391 litry – pokud zrovna nemáte hybridní nebo plynovou verzi – je největší ve třídě. Po sklopení sedadel pak vznikne lehce nepraktický schod, na druhou stranu nakládací hrana se mezigeneračně snížila o čtyři centimetry.
Těch mezigeneračních změn je celkově opravdu hodně, a jestliže přerod ze čtvrté v pátou generaci byl alespoň vizuálně jen evolucí, šesté vydání Clia přiváží revoluci. Přední část působí výrazně dynamičtěji, zadní část se čtveřicí světel vzdáleně připomíná některé supersporty. Názory na vzhled se různí, nicméně na první pohled působí Clio dospěleji a sportovněji než kdy dříve.
A to samé se dá říct také o interiéru, půjčující si základní architekturu z elektrické R4 či R5. Při jízdách po Praze a okolí jsme zkoušeli nejvyšší výbavu Esprit Alpine, ta má před řidičem desetipalcové budíky v kombinaci s 10,1palcovou obrazovku multimediálního a navigačního systému se službami Google. Ty základní provedení nemá, stejně tak budíky jsou u něj jen sedmipalcové.
Nejvyšší provedení každopádně funguje bezvadně po stránce grafiky i odezvy. Obraz z navigace Google Maps si lze promítnout i na přístrojový štít, navíc díky obchodu Play je možné přímo do auta nainstalovat třeba Waze nebo Spotify.
Kromě toho si Clio přeneslo z dalších renaultů tlačítko, kterým lze najednou vypnout věčně pípající asistenční systémy. Pro někoho komplikovaně může působit změť páček vpravo pod volantem, kde je ovládání stěračů, audiosystému i volič převodovky: pokud má Clio automatické řazení. Po chvíli si ale na rozvržení zvyknete.
Pochvalu zaslouží prostor především vpředu, pravému kolenu řidiče nevadí palubní deska. Materiály působí, zvláště mezi malými auty, hodnotně a právě Esprit Alpine má dokonce na palubní desce prvky lakované tak, že připomínají titan. Prostor vzadu je lehce omezený, není to ale nic, co by vyloženě vybočovalo ze standardu třídy malých aut.
Pod kapotou mohou být při aktuálním uvádění auta na český trh dvě motorizace: přeplňovaný benzinový tříválec s 84 kW ve spojení s manuální nebo dvouspojkovou automatickou převodovkou, případně hybrid založený na benzinové osmnáctistovce v kombinaci s elektromotorem a multimódovou převodovkou. Čtyři stupně jsou pro spalovací a dva pro elektrický motor. Výkon je 116 kW a jedná se o pohon, který se postupně objevuje v mnoha renaultech a daciích.
V první polovině roku pak přijede ještě nový plynový tříválec Eco-G s výkonem 88 kW a automatickým řazením. Ten se chlubí nádrží na plyn zvětšenou z 32 na 50 litrů. Spolu s benzinovou nádrží na 39 litrů to pak má zajistit dojezd 1450 kilometrů. Podle produktového manažera značky Tomáše Bělocha je to svým způsobem náhrada za naftové motory, které se kdysi úspěšně v Cliu nabízely.
U hybridu automobilka slibuje kombinovaný dojezd tisíc kilometrů a spotřebu 4 litry na 100 km. Právě tuto variantu jsme na 43kilometrovém testovacím okruhu kolem Prahy, vedoucí hlavně po městech a okreskách s malou dálniční porcí, projeli. Výsledkem byla spotřeba 4,3 l/100 km, téměř polovinu trasy pak auto zvládlo na elektřinu.
Může za to velká 1,4kWh baterie, takže Clio dokáže jet na elektřinu třeba i při dálničním klesání klidně ve 120 km/h. Ve městě se při troše snahy dá jezdit prakticky jen na nashromážděnou energii (značka udává až 80 procent cest), v zimě do toho nicméně trochu „háže vidle“ delší zahřívání celého ústrojí.
Chování Clia je, podobně jako vzhled, velmi dospělé. Naladění podvozku preferuje spíše komfort, ani na 18palcových kolech nemáte pocit, že by bylo Clio přehnaně tvrdé. Rozhodit ho dokáže spíše série menších děr a výmolů než třeba příčné nerovnosti. Nevadí mu však ani rychlejší průjezdy zatáčkami. Ač je Clio malé auto, nemá přeposilované řízení, které přesto ve městě zvládne i velmi náročné manévry. Zpětnou vazbu ale příliš neposkytuje.
U hybridu potěší také možnost rekuperačního brzdění, naopak samotný brzdový pedál jde až zbytečně ztuha. Přetrvává také neduh hybridu, a to vyšší hlučnost spalovacího motoru především při vyšší zátěži. Pomůže přeřazení, které ale automatu v některých případech trvá trochu déle. Je ale vidět, že Renault na naladění motoru i samotném odhlučnění třeba v porovnání s dlouhodobě testovanou Dacií Bigster opravdu výrazně zapracoval. Odměnou je navíc zmíněná nízká spotřeba.
Základní tříválec jsme zatím nevyzkoušeli, s manuální převodovkou ale slibuje pětilitrovou spotřebu. Je to přitom vlastně stejný spalovací motor jako u většího hybridního Australu či Espace, jen s několika úpravami a bez elektrifikace.
Ceník - Renault Clio
Evolution
Techno
Esprit Alpine
TCe 115 / 84 kW
434 000 Kč
499 000 Kč
TCe 115 EDC / 84 kW
549 000 Kč
599 000 Kč
Hybrid E-Tech 160 / 116 kW
619 000 Kč
669 000 Kč
S tím jak auto dospělo, přehoupla se také jeho základní cena přes 400 tisíc. Nejlevnější Clio startuje na 434 tisících korunách, nicméně se slušnou výbavou. Ta obsahuje manuální klimatizaci, 10,1palcové rádio, zadní parkovací senzory, plně diodová přední světla, nebo dokonce zelenou metalízu.
Výbava Renaultu Clio
Základní stupeň Evolution obsahuje manuální klimatizaci, rádio s 10,1palcovou dotykovou obrazovkou a čtyřmi reproduktory, sedmipalcové digitální budíky, zadní parkovací senzory, dálkové centrální zamykání, automatická světla, LED přední světlomety, zelenou metalízu nebo 16palcová ocelová kola s kryty.
Výbava Techno přidává automatickou klimatizaci, navigaci a další služby Google, rádio se šesti reproduktory, desetipalcové digitální budíky, couvací kameru, volič jízdních režimů, bezklíčové odemykání a startování, automatické stěrače, automatické přepínání dálkových světel nebo 16palcová litá kola.
Verze Esprit Alpine má navíc sledování mrtvých úhlů, sledování dopravy za autem při couvání, adaptivní tempomat, hlídání dopravy při opouštění vozidla, přední a boční parkovací senzory, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, sedadla čalouněná umělou kůží a Alcantarou nebo 18palcová litá kola.
Skladbu všech tří nabízených výbavových stupňů najdete v přiloženém boxu. Tomáš Běloch z Renaultu pak mimo jiné vypichuje novou digitální couvací kameru, která nahrazuje předchozí analogovou. Její obraz byl často předmětem kritiky. Postupně by se měla stejná kamera objevit i v dalších modelech značky.
Na startu prodejů dovozce nabízí bonus 35 tisíc při využití značkového financování, hybrid pak má k tomu navíc ještě „ekologický“ bonus ve výši deseti tisíc korun. Protože se ale nabízí až v prostřední výbavě Techno, startuje na 619 tisících korunách. Naopak plynová verze, až přijede, bude dostupná jen v základní výbavě.
