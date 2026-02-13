Renault dostal zákaz v Německu prodávat svůj bestseller Clio. Řeší se spor o patenty

Mnichovský zemský soud rozhodl před týdnem ve sporu mezi francouzskou automobilkou Renault a americkou technologickou společností Broadcom. Francouzi podle rozhodnutí nesmí v Německu prodávat svůj nejoblíbenější model Clio a elektrický crossover Megane. Již prodaná auta se mají zničit.
Příčinou je spor o patent týkající se rozhraní Ethernet. To se v autech používá pro přenos dat mezi navigací a telematickými systémy. Renault toto rozhraní využívá, přitom ale Broadcomu, který patenty drží, nezaplatil v souladu s mezinárodním rámcem FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), který určuje férový rozsah cen za poskytované patenty. Jeho nabídka byla výrazně nižší.
Podle rozhodnutí soudu musí Renault přestat oba dotčené modely prodávat a již prodaná auta má stáhnout a zničit. Podle specializovaného webu IP Fray, který se na zaměřuje na patentové právo, se však nejspíš nebude jednat o sešrotování, ale demontáž komponentů, které patenty využívají. Konkrétně se má jednat o navigaci v modelu Clio a řídicí jednotku telematiky v Meganu.
Pro Renault přichází rozhodnutí v nešťastnou chvíli: nejoblíbenější model značky Clio právě míří na trh v nové verzi a Megane měl být pro německé zákazníky zajímavý s ohledem na chystané zavedení dotací na elektromobily.
Rozhodnutí zatím není pravomocné. Aby začalo platit, musí Broadcom nejprve složit zálohu v řádu milionů eur, což se podle vyjádření Renaultu zatím nestalo. Podle IP Fray je záloha sice vysoká, ale „složitelná“.
Renault se navíc plánuje proti rozhodnutí odvolat a chce zahájit řízení o zneplatnění patentu, o který se spor vede. Magazín Auto motor und sport uvádí, že spor obou stran nakonec může skončit mimosoudním vyrovnáním, v jehož rámci Renault zpětně poplatky Broadcomu doplatí.
Automobilky v patentové pasti
Renault není jedinou obětí patentové války. IP Fray připomíná čtyři roky starý spor Fordu s japonskou společností IP Bridge kvůli LTE technologii pro připojení vozidel k internetu. Ford se prakticky bezprostředně po rozhodnutí soudu přidal do „poolu“ Avanci, v jehož rámci si patenty automobilky sdílí. Pro technologie jako Ethernet ale zatím podobný pool neexistuje.
V současné době rovněž probíhá spor mezi BMW a firmou Onesta. V tomto případě se má jednat o patenty na polovodičové součástky, které Onesta získala od technologické společnosti AMD. Porušovat je mají grafické procesory Qualcomm, které mnichovský výrobce využívá ve svých automobilech.
Význam patentů týkajících se komunikačních technologií nebo polovodičových součástek roste s požadavky na konektivitu vozidel. Práce s nimi je ale komplikovaná. „Současný licenční systém pro tyto patenty je těžkopádný a nejistý, výsledkem je, že zpomaluje inovace a komplikuje férovou konkurenci,“ kritizuje mluvčí německé asociace výrobců automobilů VDA pro magazín Merkur.
