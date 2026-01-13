Nechte si zajít chuť. Nová vlajková loď Renaultu s nevídanou výbavou se Evropě vyhne

O průnik do vyšší střední třídy se Renault pokoušel hned několikrát. Vel Satis, Safran nebo Latitude jsou příklady, jak těžké je v Evropě konkurovat zavedeným prémiovým značkám z Německa. Zároveň jsou ale země, kde motoristé nemají francouzskou značku zaškatulkovanou a po dražších modelech je zde poptávka. Právě pro ně je určen nový vůz Filante s výbavou, jakou jsme u Renaultu ještě neviděli.
Asie, Latinská Amerika nebo Střední východ. Všude tam v současnosti roste poptávka po nadstandardně vybavených autech. A právě pro ně je určen nový model Filante, který je nejluxusnějším Renaultem současnosti.
Vůz dlouhý přes 4915 milimetrů je o něco delší než Espace, největší auto, jaké automobilka nabízí v Evropě. Současně je však o něco nižší a díky svažující se střeše připomíná vozy kupé. Působí tak mnohem dynamičtěji.
Filante sjíždí z montážní linky v Pusanu, druhém největším městě v Jižní Koreji, kde Renault dříve montoval ve spolupráci se Samsungem auta určená pro místní trh. Umístění továrny i volba modelu má dobrý důvod, protože na devátém největším automobilovém trhu světa tvoří polovinu všech prodaných aut vozy střední a vyšší střední třídy. A Renault zde patří do trojice nejprodávanějších značek, hned za Hyundai a Kia. Spolu dohromady dokážou opanovat 80 procent trhu.
S modelem Filante přichází i nový designový jazyk automobilky, včetně nového světelného podpisu. „Naše modely mají působit emocionálněji a na mezinárodním trhu jasněji vyniknout,“ říká šéfdesignér Renaultu Laurens van den Acker. Důvod, proč není Filante čistokrevné SUV, je ten, že vozy této kategorie nejsou v Jižní Koreji příliš žádané. Filante tak kombinuje prvky crossoveru, sedanu a kupé.
Uvnitř auta se kladl důraz na digitalizaci. Tři 12,3palcové displeje tvoří souvislou obrazovku táhnoucí se přes celou přístrojovou desku, kterou navíc podtrhuje obrovský head-up displej. Díky rozvoru přes 2,80 metru si cestující na zadních sedadlech užívají dostatek prostoru pro nohy. A s 654 litry zavazadlového prostoru, který se po sklopení zadních sedadel zvětší na více než 2000 litrů, umí být auto i praktické.
Filante se prezentuje jako cestovní a rodinný vůz, ale také jako luxusní sedan, ve kterém si máte vychutnat i jízdu na zadních sedadlech. Proto jsou tu standardem komfortní prvky jako třízónová automatická klimatizace, prosklená střecha nebo sofistikovaný akustický paket potlačující okolní hluk.
Základem pro Filante je platforma CMA pocházející od čínského koncernu Geely. Pod kapotou najdeme hybridní pohon se systémovým výkonem 184 kW/250 koní. Benzinový motor má objem 1,5 litru a čtyři válce, sám o sobě přispívá výkonem 150 koní. V jízdě mu sekundují dva elektromotory napájené z lithium-iontové baterie s kapacitou 1,64 kWh.
Pozici vrcholného modelu podpoří Filante i výbavou asistenčních systémů, mezi nimi i takových, které automobilka nabízí vůbec poprvé. Za zvláštní pozornost stojí systém detekující v autě zapomenuté dítě – pokud se to roztržitému rodiči už stane, auto při uzamykání několikrát zatroubí a zabliká. Jestliže i pak upozornění ignoruje, obdrží řidič na svůj telefon textovou zprávu a zároveň se zapne klimatizace a mírně pootevřou okna.
Prodejní start Renaultu Filante je v Jižní Koreji plánován na březen, příští rok vstoupí i na trhy v Jižní Americe a Perském zálivu.
