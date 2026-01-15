Hyundai v tichosti vylepšil český poklad. Má nové motory, zdražil a přišel o karoserii

Nejpopulárnějším zahraničním autem bylo v Česku i loni Hyundai i30. Kompaktní model vyráběný v Nošovicích si k tomuto titulu nadělil tichou modernizaci. Ta úplně překopala nabídku pohonných jednotek, mírně zvedla cenu a vyřadila z nabídky také jednu z karosářských verzí.
Zatímco Kia Ceed v Žilině skončila, technicky příbuzné Hyundai i30 pokračuje dál. Ovšem, jak loni automobilka sama avizovala, ve zmodernizované podobě. Ta přijíždí bez fanfár, se stále stejným designem, ale kompletně proměněným prostorem pod kapotou. Minulostí se tak stává především benzinová atmosférická patnáctistovka.
Korejský kompakt byl jedním z posledních aut své velikosti, který ještě nabízel jednodušší motor bez přeplňování. Od nového roku ale mají všechny dostupné motory turbodmychadlo. Základem je litrový tříválec s 84 kW a manuální šestistupňovou převodovkou. To je jediná možná kombinace.
Zájemce o silnější motorizaci má také omezený výběr: šestnáctistovku se 110 kW a sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Pryč je tak nejen litrový tříválec s automatem, ale také mildhybridní čtyřválcová patnáctistovka. Omlazená i30 vsadila na výrazně zjednodušenou nabídku.
A to neplatí jen o motorizacích, ale i karosářských verzích. Linky v Nošovicích už totiž opouští jen pětidveřový hatchback a kombi. Fastback, tedy pětidveřový liftback, končí bez náhrady. Jak řekl mluvčí značky David Pavlíček Aktuálně.cz už loni na podzim, třetí karosářská verze skončila, aby uvolnila místo budoucím novinkám.
Změny v nabídce motorů se podepsaly i na cenách i30. Hatchback tak i s akční slevou začíná na 474 990 korunách. Původně začínal s atmosférickým motorem na 459 990 korunách a se 74kW litrovým tříválcem na 469 990 korunách. Rozdíl to sice je, nikoliv ale zásadní.
Ceník – Hyundai i30 / i30 kombi
Výbava
1.0 T-GDI / 84 kW
1.6 T-GDI / 110 kW
Comfort
474 990 / 504 990 Kč
—
Smart
504 990 / 534 990 Kč
604 990 / 634 990 Kč
Style
514 990 / 544 990 Kč
614 990 / 644 990 Kč
Premium
—
704 990 / 734 990 Kč
Go Czech!
499 990 / 529 990 Kč
599 990 / 629 990 Kč
Go Czech N Line!
574 990 / 604 990 Kč
674 990 / 704 990 Kč
N Line Premium
—
744 990 / 774 990 Kč
Podobně je na tom i kombi, které po modernizaci startuje na 504 990 korunách. Původně přitom stálo od 489 990, respektive 499 990 korun se 74kW litrovým tříválcem.
Ceník obou karosářských verzí nadále obsahuje výbavy Comfort, Smart, Style, Premium a akční verzi Go Czech!. Dále pak sportovně tvářící se Go Czech N Line! a N Line Premium s exteriérovými i interiérovými doplňky nebo litými koly podle motoru se 17 či 18 palci.
Skladba jednotlivých výbavových stupňů se nezměnila, a tak všechny i30 vyjíždějí už v základu s 10,25palcovou navigací, manuální klimatizací, digitálními budíky, předními a zadními parkovacími senzory nebo LED předními světly. Co všechno nabízejí jednotlivé výbavy, najdete v přiloženém boxu.
Výbava Hyundai i30
Základní výbava Comfort přináší manuální klimatizaci, rádio a navigaci s 10,25palcovou obrazovkou, kožený volant, digitální budíky, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, LED přední světla, mlhovky nebo 15palcová ocelová kola. Výbava Smart přidává vyhřívání předních sedadel a volantu, dva extra reproduktory (celkem šest) nebo 16palcová litá kola.
Výbava Style má navíc bezklíčové odmykání a startování, dvouzónovou automatickou klimatizaci s výdechy pro cestující vzadu nebo automatické stěrače. Verze Premium přidává sledování mrtvých úhlů, upozornění na dopravu při couvání, kožené čalounění, ventilaci předních sedadel, elektrické sedadlo řidiče nebo 17palcová litá kola.
Varianta Go Czech N Line! obsahuje především exteriérové a interiérové doplňky nebo 17- či 18palcová kola podle motoru. Zbytek vychází z varianty Style. N Line Premium pak má kromě sportovních doplňků oproti verzi Premium kolenní airbag řidiče, sportovní sedačky v kombinaci kůže a semiše či elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce.
Akční výbava Go Czech! obsahuje manuální klimatizaci, 10,25palcovou navigaci, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, vyhřívaná přední sedadla a volant, tempomat, dálkové centrální zamykání, LED přední a zadní světla, mlhovky a 16palcová litá kola.
Dodejme také, že ceny lze ještě snížit až o 50 tisíc korun: 20 tisíc korun je totiž výkupní bonus, 30 tisíc korun pak bonus při využití značkového financování.
Kdo by měl stále zájem o některou ze starších pohonných jednotek, případně karoserii Fastback, může využít nabídky skladových zásob. Hyundai na svém webu eviduje, v době psaní článku, celkem 124 hatchbacků s cenami od 459 990 korun, 496 kombíků s cenami od 489 990 korun a 90 fastbacků s cenami od 519 990 korun.
Povede se jí to aspoň doma? Škoda bojuje o titul nej auta, v Evropě ji Mercedes předběhl. Šanci má i BMW či Dacia
ŽIVĚBudoucnost Grónska zůstává otevřená, jednání mezi Dánskem a USA pokračují
Dánsko, Grónsko a Spojené státy se stále neshodnou v základních věcech v souvislosti s Grónskem, prohlásil po jednání s americkými činiteli dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen na tiskové konferenci ve Washingtonu. Dodal, že vznikne pracovní skupina na vysoké úrovni, která se poprvé setká v příštích týdnech.
Zaspali jsme. Kongres ODS musí být kriticky dynamický. Bude to mela, zní z regionů
Víkendový kongres ODS nebude pouze o nástupci Petra Fialy v čele strany. Rozhodne - možná především – i o tom, zda ODS dokáže vnést do politiky novou dynamiku či se spíše zapouzdří a podrží tradičních přístupů a metod. Ty už ale neodpovídají potřebám současné doby.
Macháč při generálce na Australian Open září. Dvě Češky prošly do hlavní soutěže
Tomáš Macháč postoupil v Adelaide v generálce na Australian Open do semifinále.
ŽIVĚSlunce se o víkendu ukáže spíš jen na horách, v nížinách se čeká mlha a náledí
V příštích dnech se do Česka vrátí inverzní ráz počasí. O víkendu se objeví mlhy, které budou často mrznoucí. Slunce se ukáže převážně jen na horách, v neděli se místy vyjasní i v nížinách. Nejvyšší teploty vystoupí lehce nad nulu, někde bude mrholit nebo slabě sněžit. Vyplývá to z aktuálních informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Trest smrti nehrozí, tvrdí íránská justice ke spekulacím o popravě Erfána Soltáního
Íránská justice ve čtvrtek oznámila, že 26letý Erfán Soltání zatčený 10. ledna při demonstracích nebyl odsouzen k smrti. S odkazem na íránská státní média o tom informuje agentura Reuters. Soltáního fotografie se v posledních dnech v souvislosti se spekulacemi o jeho brzké chystané popravě objevila na předních stránkách světových médií.