O diesel už přišlo, nově ale hranaté MPV můžete mít i na elektřinu. Hyundai Staria ujede až 400 kilometrů

Hyundai na bruselském autosalonu odhalil model Staria Electric. Velkoprostorové MPV s plně elektrickým pohonem nabídne dojezd až 400 kilometrů a ultrarychlé nabíjení díky 800voltové technice. Na evropské silnice včetně Česka vyrazí v první polovině roku.
Hyundai na bruselském autosalonu představil elektrickou verzi rodinného MPV. Těch je přitom na trhu zatím velmi málo, asi nejvýraznějším zástupcem v tomto segmentu je Volkswagen ID.Buzz. Staria Electric dorazí na trhy v první polovině roku.
Staria se přitom začala prodávat už v roce 2021, resp. kvůli nedostatkům čipů se první vozy dostaly na trh až v roce 2022. Nabízí se s benzinovou hybridní šestnáctistovkou s cenou začínající na 1,19 milionu korun. Dieselová čtyřkolka už z nabídky zmizela na přelomu let 2024 a 2025.
Automobilka věří, že velkoprostorový vůz by nově jako elektromobil mohl oslovit rodiny nebo třeba taxislužby. „Staria Electric spojuje naše elektromobilové know-how s vozem, který již mnoho zákazníků dobře znají. Nabízí velký prostor, flexibilitu a moderní vysokonapěťový systém pro rychlé nabíjení,“ uvedl prezident Hyundai Motor Europe Xavier Martinet.
Nový model pohání elektromotor o výkonu 160 kilowattů, který přenáší sílu na přední kola. Energii dodává baterie s kapacitou 84 kilowatthodin, díky níž by měl vůz podle předběžných údajů ujet až 400 kilometrů na jedno nabití.
Hyundai vyniká použitím 800voltové elektrické architektury, která umožňuje velmi rychlé dobíjení. Z deseti na 80 procent kapacity se má baterie dobít zhruba za 20 minut.
Vysokonapěťový systém navíc lépe zvládá opakované rychlé nabíjení a omezuje přehřívání baterie. Pro domácí dobíjení je instalována palubní nabíječka s výkonem 11 kilowattů.
Model se bude prodávat ve dvou variantách stejně jako spalovací verze. Sedmimístná verze Luxury cílí především na rodiny, devítimístné provedení Wagon pak na přepravní služby.
Silnou stránkou modelu zůstává interiér, díky ploché podlaze, dlouhému rozvoru a vysoké střeše je Staria Electric velmi prostorná. Praktičnosti pomáhají i elektricky ovládané posuvné dveře a možnost táhnout přívěs o hmotnosti až dvě tuny. Zajímavostí je také funkce V2L, díky níž lze z baterie vozu napájet externí zařízení, například nářadí, kempingové vybavení nebo elektroniku.
Designově Staria vyniká i po letech, má výraznou přední světelnou lištu a originální hranaté tvary. Na silnicích budí pozornost. Ostatně nynější premiér Andrej Babiš vůz, ovšem se spalovacím motorem, využil při své předvolební kampani a řídil ho často sám.
Staria se v Česku začala fakticky prodávat v roce 2022 a za tu dobu se registrovalo celkem 644 vozidel. Nejúspěšnějším byl rok 2023, kdy zákazníci pořídili 343 starií. Loni prodeje výrazně spadly, právě proto, že z nabídky zmizel diesel, nyní se nabízí už jen s 1.6 T-GDI HEV.
Výroba modelu bude probíhat v korejském závodě Ulsan. Automobilka zatím nezveřejnila ceny, ty by měla oznámit blíže k zahájení prodeje.
