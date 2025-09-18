Auto

Kia ze Žiliny končí, jak je na tom Hyundai z Nošovic? Nová akční verze i30 láká cenou

Hyundai i30 ve verzi Fastback bude brzy minulostí, v Nošovicích se chystá konec jeho výroby.
Tato verze by měla uvolnit místo dalším novinkám v nabídce korejské automobilky.
Auto se loučí akční verzí Go Czech! s extra porcí výbavy ze nejméně 514 990 korun. Stejnou akční variantu pak nabízí dovozce i pro hatchback a kombi.
Zatímco fastback končí, hatchback a kombi pokračují dál a čeká je také lehká modernizace spojená s úpravou nabídky pohonných jednotek. Zobrazit 12 fotografií
Foto: Hyundai
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 41 minutami
Kvůli elektrickým modelům EV4 a EV2 skončila letos v létě v Žilině výroba spalovací Kie Ceed. Otazníky to vyvolalo i nad budoucností příbuzného Hyundaie i30, který se v Nošovicích dělá už bezmála devět let. A jak prozradil mluvčí značky, změny se chystají i u něj.

Příští rok na podzim oslaví třetí generace Hyundaie i30 kulaté desáté narozeniny. Korejský kompakt se představil na podzim 2016 v Paříži, v polovině prosince pak odstartovala jeho výroba v moravskoslezských Nošovicích. Nejprve s karoserií hatchback, následně i jako kombi a liftback označovaný Korejci jako Fastback. Místo autu v závodě mimo jiné uvolnilo tehdy výběhové MPV ix20.

Ani po skoro devíti letech od začátku výroby si i30 nemůže stěžovat na nezájem zákazníků, v Česku je to dokonce nejprodávanější auto zahraniční značky. Po osmi měsících je na celkovém pátém místě prodejního žebříčku. A zatímco Kia i přes dobrá prodejní čísla ukončila výrobu modelu Ceed, u sesterského Hyundaie je situace docela jiná.

"Výroba modelu i30 ve výrobním závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích pokračuje i nadále," řekl na dotaz Aktuálně.cz mluvčí českého zastoupení korejské značky David Pavlíček. Nicméně dodal také, že auto čekají změny: z nabídky třeba vypadne verze Fastback, do budoucna se počítá jen s klasickým hatchbackem a kombi.

Fastback podle Pavlíčka končí proto, aby uvolnil místo budoucím novinkám. "Již na konci tohoto roku se model i30 dočká částečné modernizace spojené s obměnou pohonných jednotek," dodal dále mluvčí značky. Jak přesně se nabídka motorů změní, zatím není jasné.

V současnosti se i30 nabízí výhradně s benzinovými motory: atmosférickou patnáctistovkou o výkonu 71 kW, litrovým přeplňovaným tříválcem o výkonu 74 kW a čtyřválcovým přeplňovaným mildhybridem o objemu 1,5 litru s výkonem 103 kW. Oba přeplňované motory nabízejí vedle manuální převodovky také dvouspojkový automat se sedmi stupni.

Například u SUV Kona posílil při přechodu na modelový rok 2026 litrový tříválec ze 74 na 85 kW, indikace podobné změny u i30 to ale být nemusí.

Stávající i30 každopádně zároveň před pár dny přijela v nové limitované sérii Go Czech!, která nabízí - bez většího překvapení - extra porci výbavy za zvýhodněnou cenu. Všechny i30 v této akční verzi tak mají manuální klimatizaci, 10,25palcovou navigaci, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, vyhřívaná přední sedadla a volant, tempomat, dálkové centrální zamykání, LED přední a zadní světla, mlhovky a 16palcová litá kola. Kombi přidává ještě střešní ližiny. V ceně je i pětiletá záruka bez omezení kilometrů a pět let asistenčních služeb.

Kia Ceed má náhradu
Autor fotografie: Kia

Kia Ceed má náhradu

Ačkoliv v Žilině bude místo spalovacího Ceedu vznikat elektrický kompakt EV4, hatchbacku Kia s benzinovým motorem se Evropa přesto dočká. Půjde o model K4 dovážený z Mexika s délkou 4440 mm a 438litrovým zavazadlovým prostorem. Základem motorové palety bude přeplňovaný litrový tříválec s 85 kW, na opačném konci bude přeplňovaná šestnáctistovka se 132 kW. Příští rok dorazí i plnohodnotný hybrid.

V nabídce jsou všechny tři karoserie s kompletní nabídkou motorů. Hatchback s atmosférickým čtyřválcem začíná na 484 990 korunách, kombi se stejným motorem na 514 990 korunách a fastback s přeplňovaným litrovým tříválcem také na 514 990 korunách.

Dalších 20 tisíc z ceny lze srazit, pokud u dealera Hyundai necháte protiúčtem staré auto, 30 tisíc dá dolů využití značkového financování. Celkově tak lze ceny ještě snížit o dalších 50 tisíc.

