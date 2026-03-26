Policie řeší falešnou fotku, kde jsou Minář, Halík a muž obviněný z terorismu

Fotografií vytvořenou pomocí umělé inteligence, kterou sdílel náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) a na které je vyobrazený předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář a teolog Tomáš Halík s mužem obviněným ze zapálení průmyslové haly v Pardubicích, se zabývá pražská policie.
Uvedla to na síti X. O zveřejněné fotografii ve čtvrtek informoval Deník N. Kettner již podle serveru falešnou fotografii smazal.
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) považuje věc za velmi vážnou, vyplývá z vyjádření, které ČTK poskytl mluvčí ministerstva Ondřej Macura. Ministr očekává od Kettnera omluvu. "Podle náměstka Kettnera šlo o chybu a byl jsem z jeho strany ujištěn, že se nic takového a ani podobného již nebude opakovat. Sdělil jsem mu nicméně, že věc považuji za velmi vážnou a očekávám z jeho strany jak sebereflexi, tak adekvátní omluvu nejen Mikuláši Minářovi a prof. Tomáši Halíkovi, ale také směrem k celé veřejnosti," uvedl Plaga.
Plaga podle Deníku N náměstka zkritizoval. "Já to nechci omlouvat, já jsem jako rád, že to smazal, to je jedna věc. Ale když všem studentům říkám, že práce s chybou je normální, tak já pevně doufám, že se z toho poučí, pokud budu diplomatický. Měl by si samozřejmě ověřovat zdroje a tím, že je v pozici politického náměstka, ne už poslance nebo běžného občana, tak by měl být člověk velmi obezřetný," řekl serveru Plaga.
Předseda Milionu chvilek Minář podle webu avizoval, že s právníkem řeší další postup. Milion chvilek následně podle serveru iDNES.cz avizoval, že na Kettnera podá žalobu, po předsedovi hnutí SPD Tomiu Okamurovi zároveň žádá omluvu. O podání žaloby podle webu uvažuje i Halík.
Minář a Halík jsou na falešné fotografii zobrazeni spolu s mladíkem, kterého policie obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s požárem haly pardubické zbrojovky LPP Holding z 20. března. Mladíka poslal pardubický soud do vazby spolu s další zadrženou ženou. Třetí podezřelou zadržela policie na Slovensku, čeští policisté pracují na jejím předání do České republiky.
Kettner webu iDNES.cz řekl, že snímek nevytvořil a po upozornění, že se jedná o podvrh, ho smazal. Podle Deníku N upravenou fotografii zřejmě jako první zveřejnila facebooková stránka ČT25 Pravda bez cenzury. Podle odborníků, které Deník N oslovil, se zaměřuje na šíření tzv. deepfake dezinformací.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle firmy nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle dřívějších informací médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
ŽIVĚ Írán hledá cestu k ukončení války, naznačil Trumpův emisar
Americký prezident Donald Trump si není jistý, zda jsou Spojené státy ochotny uzavřít dohodu s Íránem. Šéf Bílého domu to ve čtvrtek podle agentur prohlásil na zasedání kabinetu ve Washingtonu. Íránce označil za skvělé vyjednavače, Teherán podle něj žádá o dohodu s USA. Trumpův emisar naopak uvedl, že Írán hledá cestu k ukončení války.
„Případ ještě nelze uzavřít.“ Ani po roce není jasné, proč munička u Poličky vybuchla
Rok poté, co explodovala část muničky v Poličských strojírnách, není vyšetřování u konce. Policie i báňští odborníci na zjišťování příčin ještě pracují. A stejně jako v případě pátečního požáru zbrojovky Archer-LPP provází i události z března 2025 podivnosti. Obě zasažené firmy jsou přitom důležitými dodavateli ukrajinské armády, která se už více než čtyři roky brání agresi Vladimira Putina.
ŽIVĚ Plzeň - Sparta 1:0. Sparta nevyvezla puk z pásma a Rohlík se dočkal gólu
Sledujte online přenos z pátého utkání série čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi Škodou Plzeň a Spartou Praha.
Šokující závěr. Dán odmítl vyhrát kvůli zkrvavenému soupeři
Mohl si v klidu dojet pro vítězství, místo toho schválně zpomalil. Nevídané gesto předvedl v závěru středeční 3. etapy závodu Kolem Katalánska hvězdný dánský cyklista Jonas Vingegaard.
„51,90 za naftu? Nehorázná cena.“ Babiš vyzval distributory, ať okamžitě zlevní
Premiér Andrej Babiš po návštěvě Karlovarského kraje vyzval hlavní distributory pohonných hmot k okamžitému snížení cen paliv. Kritizoval firmy za vysoké ceny nafty a podle něj nepřiměřené marže.