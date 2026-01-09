Exkluzivní čísla o autech z druhé ruky: Po těchto ojetinách se v bazaru jen zaprášilo

Jaké značky a typy ojetých aut kupují Češi nejčastěji? Na kolik peněz vyjde průměrné auto z druhé ruky a kolik má najeto? Souhrnná čísla z celého českého trhu za loňský rok zpracovala exkluzivně pro Aktuálně.cz internetová platforma Carvago.
Českému bazarovému trhu dlouhodobě kraluje Škoda Octavia a o své prvenství nepřišla ani v roce 2025: Z pohledu statistik byla nejtypičtější ojetinou Octavia Combi 2.0 TDI s výkonem 110 kW a automatickou převodovkou DSG, vyrobená v roce 2020. Najeto měla v průměru 152 tisíc kilometrů.
„Stejně jako trhu nových vozů i sekundárnímu trhu nadále dominuje domácí Škoda. Její podíl meziročně ovšem mírně klesl, o půldruhého procentního bodu. Projevilo se to i v Top desítce modelů, kde jich má Škoda nyní šest oproti sedmi před rokem,“ říká tiskový mluvčí Carvaga Jiří Červenka.
Pokud jde o odlišnosti mezi soukromými a komerčními prodejci, ti první podle Červenky více inzerovali modely prémiových značek. „Data ale ukazují, že vozy nabízené soukromými prodávajícími jsou v mediánovém vyjádření o tři roky starší a mají o dvě třetiny vyšší nájezd,“ konstatuje. Konkrétně je to v průměru devět let v případě soukromníků a šest let u bazarů a dealerů.
Soukromými inzerenty nabízená auta měla v průměru 158 654 najetých kilometrů, zatímco v bazarech byl nájezd 94 119 km. Tomu odpovídá i průměrná cena ojetin - 269 tisíc Kč (soukromníci) a 399 tisíc Kč (bazary).
V bazarech a dealerstvích pak bylo možné nejčastěji narazit na ojetinu s nájezdem do 50 tisíc kilometrů, podíl takových aut z celkového počtu nabízených dosahoval 35 procent. Naopak v soukromé inzerci tvořily největší skupinu auta s nájezdem přes 200 tisíc kilometrů, rovných 33 procent.
Nejprodávanější ojetiny v ČR podle značek (2025)
Škoda
27,2 %
Volkswagen
11 %
Toyota
6,1 %
Hyundai
5,3 %
Ford
5,3 %
BMW
4,8 %
Audi
3,8 %
Peugeot
3,7 %
Mercedes-Benz
3,5 %
Kia
3,1 %
Vozy typu SUV dále pomalu ukrajují tržní podíl ostatním karosářským variantám. Každá třetí ojetina prodaná loni v Česku byla s karoserií SUV, zatímco v roce 2024 jejich podíl dosahoval 29,7 procenta. Dále klesal i podíl aut s manuální převodovkou, o 2,4 procentní body na 53,5 procenta. Čtvrtinový podíl ojetin s pohonem 4×4 zůstal loni prakticky beze změny.
Sekundární trh se zpožděním kopíruje trendy z prodeje nových aut, proto není překvapením meziroční pokles podílu naftových motorů z 44,4 na 40,9 procenta. Všechny ostatní druhy pohonů naopak rostly.
Nejprodávanější ojetiny v ČR za rok 2025
Škoda Octavia
8,8 %
Škoda Fabia
5 %
Škoda Superb
3,6 %
Škoda Kodiaq
2,4 %
Volkswagen Golf
2,3 %
Volkswagen Passat
2,2 %
Hyundai i30
1,9 %
Škoda Scala
1,8 %
Škoda Karoq
1,4 %
Hyundai Tucson
1,3 %
Nadále také sílí zájem o elektromobily. Jejich tržní podíl 2,8 procenta nevypadá na první pohled zvlášť působivě, v relativním vyjádření to však oproti loňským 1,6 procenta představuje meziroční nárůst o 75 procent. Podíl elektromobilů je logicky vyšší mezi mladšími vozy, u aut do jednoho roku stáří dosahuje 11 procent. Nejprodávanějším ojetým elektromobilem v ČR se loni stala Tesla Model 3 s podílem 11 procent, následovaná Škodou Enyaq (10) a Teslou Y (5 procent).
Pokud jde o vozy, které se nejlépe prodávaly online, na rozdíl od roku 2024 si Octavia vybojovala pozici nejprodávanějšího modelu i na platformě Carvago. „Detailní statistiky zveřejníme během ledna, ale už dnes mohu konstatovat, že nám meziročně opět dramaticky narostl podíl elektromobilů na celkových prodejích. Bateriový pohon mělo téměř každé páté auto, které si u nás čeští zákazníci během roku 2025 objednali,“ uzavírá Jiří Červenka.
