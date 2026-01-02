Automobilový hřbitov se plní. Modely, které automobilky loni definitivně pohřbily

Odkládali jste nákup nového Fordu Focus, Volva V90 nebo Mitsubishi Colt? Pak máte smůlu. Právě tato trojice je mezi celou řadou modelů, které se loni přestaly vyrábět a jejich nástupce často neexistuje, nebo je výrazně jiného zaměření. Které další modely se odebraly do automobilového důchodu?
Nezájem zákazníků, plánovaná změna na výrobních linkách nebo jen konec životního cyklu. Všechny tyto důvody stály loni za koncem výroby mnoha modelů. Asi nejvíce diskutovaný byl odchod Fordu Focus, který se vyráběl v Saarlouis. Poslední kus, bílý hatchback, opustil továrnu v listopadu a zamířil do městského muzea.
Vedle Focusu skončila v Saarlouis i výroba aut modrého oválu, první přitom vyjelo z tamního závodu už v roce 1970. V továrně se budou vyrábět náhradní díly, zůstane v něm jen část původních zaměstnanců. Přímého nástupce modrý ovál neplánuje, ale nepřímo by Focus mohlo vystřídat nové SUV z řady Bronco.
Volvo v závodě Torslanda ukončilo na podzim produkci velkého kombi V90 a na rozdíl od Fordu se všemi fanfárami a někdejšími kombíky švédské značky. Poslední kus zamířil do továrního muzea. Důvodem byl konec životního cyklu, nástupce kvůli nízkému zájmu nebude. Malá poptávka už v minulosti pohřbila i sedany S60 a S90. SUV zkrátka hýbou i Volvem.
Nissan po 18 letech vyrobil poslední Godzillu, tedy supersport GT-R, který navázal v roce 2007 na slavný Skyline GT-R a svého času se prodával i v České republice.
Podobně potichu jako v Saarlouis skončila i výroba Audi v Bruselu, poslední Q8 e-tron vznikly už na začátku roku a nástupce bude do Evropy putovat z Mexika.
Stejné místo narození má i Kia K4, která se stala spalovacím ekvivalentem elektromobilu EV4. Ten nezmiňujeme náhodou, místo totiž elektromobilu v Žilině udělal Ceed. Z kdysi rozvětvené rodiny už se dnes vyrábí jen SUV XCeed a i to bude mít asi čas interně vyměřený. Za pár dnů se ukáže malé elektrické SUV EV2, také ze Žiliny, a do Evropy se bude vozit i kompaktní benzinové či hybridní SUV Seltos.
Naopak o takové Mitsubishi Colt by zájem byl, ale Renault ukončil výrobu páté generace Clia. A protože japonský prcek právě z něj vycházel, důvod konce je nabíledni.
Velké odchody se dají očekávat i v letošním roce. Podle zahraničních médií skončí třeba produkce nejmenších Audi A1 a Q2, v Evropě definitivně dodýchá Honda Civic Type R a skončí také Volkswagen Touareg či BMW Z4. V tichosti se do důchodu odebere kompaktní dodávka Mercedes Citan a její osobní verze třída T, které jsou přeznačeným Renaultem Kangoo a o něž zákazníci nejeví zájem.
