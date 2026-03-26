Rok poté, co explodovala část muničky v Poličských strojírnách, není vyšetřování u konce. Policie i báňští odborníci na zjišťování příčin ještě pracují. A stejně jako v případě pátečního požáru zbrojovky Archer-LPP provází i události z března 2025 podivnosti. Obě zasažené firmy jsou přitom důležitými dodavateli ukrajinské armády, která se už více než čtyři roky brání agresi Vladimira Putina.
Bylo krátce před devátou ranní, když se areálem Poličských strojíren a blízkého okolí rozlehl silný výbuch. „Došlo k zahoření a následnému výbuchu technologického zařízení na vytavování střel,“ popsala zbrojní firma STV Group, co se v její východočeské muničce ve čtvrtek 25. března 2025 stalo.
Po explozi v hale, kde se pracuje na velkorážové munici do děl a tanků, následovalo dlouhé, náročné a nebezpečné hašení areálu. Záchranáři si na pomoc přivolali i obrněnou techniku, aby je v rozsáhlém východočeském muničním a opravárenském areálu nezranily případné další exploze.
STV Group hned v den výbuchu informovala, že celou událost, kvůli níž se zastavila výroba munice a jeden člověk byl zraněn, způsobila „pravděpodobně“ technická závada. „Z důvodu bezpečnosti byla v celém areálu přerušena výroba. Z areálu bylo evakuováno zhruba 740 osob a dalších téměř 90 bylo evakuováno z přilehlých objektů,“ informovala zbrojovka ještě.
„Čekáme na odborná vyjádření“
Dnes, přesně rok poté, není stále zřejmé, co výbuch důležité továrny z rodiny STV Group, která je dlouhodobým dodavatelem ukrajinské armády bránící se ruské agresi, způsobilo. Policejní vyšetřování pořád pokračuje.
„V této věci stále čekáme na odborná vyjádření a znalecký posudek. To znamená, že případ je stále v prověřování,“ popisuje aktuální stav věci Markéta Janovská, pardubická policejní mluvčí. Jak už upřesnila dříve, exploze se prověřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti, vzniklá škoda činí zhruba 120 milionů korun.
A čistý stůl nemají ani experti Českého báňského úřadu (ČBÚ), který okolnosti výbuchu muničky v Poličských strojírnách také vyšetřuje. „Zatím stále čekáme na závěry Policie ČR. Do té doby nelze z naší strany případ uzavřít ani nelze poskytnout žádné bližší informace v této věci,“ reaguje jen Jiří Fröhlich, mluvčí ČBÚ.
Výbuch tehdy poškodil linku na výrobu dělostřelecké munice a technologii na lití nábojů. Podle Pavla Berana, ředitele speciálních projektů STV Group, by se alespoň zkušební provoz v nově postaveném a moderním objektu měl rozjet do konce letošního dubna.
Pohyby dronů nad muničkou
Důsledkem rok staré exploze bylo, že STV Group miliardáře Martina Drdy stále nezvládla navýšit výrobu dělostřeleckých granátů, jak ještě loni plánovala. Kvůli ruské agresi proti Ukrajině jde přitom o velmi ceněné zboží a pro Kyjev jeden z nejdůležitějších artiklů, kterým zastavuje postup Putinových jednotek.
I proto se po výbuchu v Poličských strojírnách začalo spekulovat o tom, zda nešlo o cílený útok s ruskou stopou, jehož smyslem bylo zpomalit nebo zastavit dodávky velkorážové munice ukrajinským jednotkám. Tomu nahrávalo i zjištění, s nímž loni v dubnu přišel týdeník Respekt.
Šest dnů před výbuchem, ve středu 19. března 2025, se totiž nad muničním a opravárenským areálem na Bořinách vznášela čtveřice bezpilotníků. Areál si stroje na dálkové ovládání prohlížely krátce před osmou večer, tedy více než hodinu po západu slunce.
Přestože do pátrání vyrazilo několik policejních jednotek, operátory dronů porušujících zákon se jim nepodařilo najít. A i když aktivitu bezpilotních prostředků nad muničkou nahlásila ostraha areálu, policii se jejich pohyb – stejně jako provázanost s výbuchem z 25. března – podle všeho nepodařilo potvrdit.
„Policejní vyšetřování loňské události dosud nebylo ukončeno, a proto nám nepřísluší komentovat jeho průběh ani konkrétní vyšetřovací verze. Nicméně nepředpokládáme, že by se prokázalo cizí zavinění, natož v souvislosti s medializovanými informacemi o dronech,“ reaguje dnes Pavel Beran z STV Group.
Hodinu od muničky je další zbrojovka, kde hořelo
Zhruba jen hodinu jízdy autem dělí Bořiny od pardubického průmyslového areálu v Dělnické ulici. Právě tam v pátek 20. března 2026, tedy téměř přesně rok po explozi v Poličských strojírnách, vykradli a zapálili útočníci zbrojní podnik patřící zbrojní firmě LPP Holding. I její obranné technologie míří na Ukrajinu.
„Naše společnost v návaznosti na zvýšená rizika přijala doplňující bezpečnostní opatření. Tato opatření zahrnují posílení fyzické ostrahy, intenzivnější monitoring areálů i důslednější kontroly vstupu osob a vjezdů techniky. Všichni zaměstnanci byli rovněž instruováni k maximální ostražitosti,“ reaguje Pavel Beran, jak se STV Group postavila k pátečnímu útoku, po němž policie už tři lidi obvinila z terorismu.
Údajně mezinárodní podzemní skupina, která se k zapálení pardubické zbrojovky přihlásila, tvrdí, že cíl útoku si vybrala kvůli vazbě továrny na Izrael. Ukazuje na spojenectví LPP Holding a Elbit Systems. Jenže dle vyjádření české zbrojovky se tato spolupráce v Pardubicích nikdy nerozjela. V „metropoli perníku“ však LPP kooperovala s Ukrajinci na výrobě optických zařízení.
Policie už v souvislosti s – nejspíše teroristickou – akcí v Česku zadržela a obvinila ženu a muže. Oba jsou úzce propojení s propalestinským hnutím. Třetí dosud chycenou a obviněnou z terorismu je Američanka, kterou lapili na Slovensku.
I když vyšetřovatelé stále uvažují o tom, že za útokem v Pardubicích může být ruský vliv, který čin propalestinské skupiny inicioval, poslední události v případu naznačují spíš čistě protiizraelské hnutí. Chvíli předtím, než policie v úterý odpoledne potvrdila zadržení tří osob, údajná mezinárodní podzemní skupina vydala ultimátum.
Pokud prý LPP Holding do 20. dubna nevydá prohlášení, v němž „ukončí spolupráci se společností Elbit Systems a odsoudí okupaci Palestiny“, začnou útočníci zveřejňovat dokumenty, jež v Pardubicích před zapálením budovy nakradli.
Podle informací deníku Aktuálně.cz však nejde o tajné materiály. Sama firma mluví o složkách s technickou dokumentací k radiostanicím ze šatny techniků.
