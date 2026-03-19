„Byl to shitstorm, ale my jsme Volvo, takže se není čeho bát.“ Novinka EX60 má neobvyklé kliky

Elektrické SUV Volvo EX60 přináší kombinaci známého a současně oblíbeného designu, nové techniky a překvapivě dostupné cenové politiky. Klíčový model značky má ambici navázat na úspěch spalovacího XC60 a stát se nejprodávanějším elektromobilem značky.
Otevírání dveří na Volvu EX60 zaujme. Nejde o klasické kliky, nebo čím dál populárnější výsuvné páčky nebo madla, ale o méně nápadná „křidélka“ situovaná pod linií oken, která se otevírají stiskem zezadu.
Právě tenhle detail vyvolal při premiéře v zahraničních médiích velkou debatu. Třeba web Autoblog si rýpnul opravdu otevřeně: Značka, která „desítky let stavěla na bezpečnosti“, teď používá kontroverzní prvek kvůli designu a aerodynamice, zaznělo.
Že jsou obavy liché, hájí Johan Rasmusson, švédský produktový manažer značky Volvo, který přijel prezentovat novinku na trhu do Česka.
„Abych pravdu řekl, byl to vyloženě shitstorm. I proto jsme ještě udělali mnoho dalších bezpečnostních testů i ve spolupráci s hasiči. Také jsme auta dovezli na sever Švédska a v tuhých mrazech lili na kliky vodu, nechali zamrznout a zkoušeli, zda se dveře bezproblémově otevřou. Jsme Volvo, nedovolili bychom si sklouznout k řešení, které by nebylo bezpečné," tvrdí Rasmusson pro Hospodářské noviny.
Na první pohled designový prvek ale dobře ukazuje širší filozofii modelu. EX60 není jen další variací na existující auto, ale plnohodnotný elektromobil navržený od základu jako elektrický vůz. V nabídce Volvo představuje klíčový model, který má navázat na úspěch spalovacího XC60, nejprodávanějšího Volva v historii značky, a zároveň definovat elektrickou budoucnost značky v nejdůležitějším segmentu středně velkých SUV.
Zásadní roli v tom hraje nová platforma SPA3. Ta umožnila, aby baterie byla přímo součástí nosné struktury vozu. Výsledkem je nižší hmotnost, vyšší tuhost karoserie a celkově lepší efektivita. Výroba navíc využívá takzvaný megacasting, tedy technologii, kdy velké části podvozku vznikají jako jeden odlitek místo desítek menších dílů. „To zjednodušuje produkci a snižuje náklady, což je u elektromobilů zásadní,“ vysvětluje Rasmusson.
Velká pozornost se věnovala i aerodynamice. Součinitel odporu vzduchu 0,26 patří v kategorii SUV k velmi dobrým hodnotám a pomáhá prodlužovat dojezd. Design přitom zůstal věrný typickým znakům značky včetně světel ve tvaru Thorova kladiva, jen je doplněn o řadu funkčních detailů, které usměrňují proudění vzduchu.
Interiér sází kromě minimalistického designu hlavně na praktičnost. Oproti spalovacímu XC60 nabízí více prostoru, zejména pro cestující vzadu, i proto, že 4,8 dlouhé auto má opravdu nadprůměrný rozvor.
Zavazadlový prostor má objem 523 litrů a doplňuje ho přední úložný prostor o velikosti 85 litrů, vhodný třeba na nabíjecí kabely. Zajímavostí je i vyjímatelný plastový box v kufru připomínající klasický odpadkový koš, s nenápadnými logy krabů.
„Hodí se třeba pro rybáře, ale samozřejmě na cokoli, co potřebujete odložit do kufru a nic neumazat, třeba dětské boty,“ popisuje Rasmusson s tím, že prohlubeň jde použít i v případě instalace klece na psy.
Technicky se EX60 nabízí ve třech variantách. Základní verze P6 s pohonem zadních kol poskytuje výkon 275 kW a baterii o kapacitě 82 kWh, což znamená dojezd kolem 620 kilometrů. Varianta P10 přidává pohon všech kol, výkon 375 kW a větší baterii s kapacitou 94 kWh, díky čemuž se dojezd zvyšuje přibližně na 660 kilometrů. Vrcholná verze P12 AWD nabízí až 500 kW, baterii o kapacitě 115 kWh a dojezd až 810 kilometrů, což je nejvyšší hodnota, jakou kdy Volvo u sériového vozu uvedlo.
Všechny verze využívají 800voltovou architekturu a podporují velmi rychlé nabíjení výkonem až 400 kW. Dobití z 10 na 80 procent má trvat zhruba 18 až 19 minut, případně lze během deseti minut získat energii na několik stovek kilometrů jízdy. Maximální rychlost je u všech variant omezena na 180 km/h.
Důležitým argumentem má být i cena. Základní provedení startuje na 1 562 000 korunách, zatímco čtyřkolka P10 vychází na 1,639 milionu korun. Na některých trzích, včetně Česka, se tak dostává na úroveň, nebo dokonce pod cenu srovnatelných plug-in hybridních verzí XC60, což je jasný signál, že automobilka chce elektromobil zpřístupnit širšímu okruhu zákazníků.
„Je to objemový model. S parametry a cenou, kdy je varianta P10 s pohonem všech kol dokonce o 6000 korun levnější než plug-in hybrid, chceme, aby si lidé řekli, že to dává smysl,“ vysvětluje Mazari a pochvaluje si, že kvóta pro letošní rok, která byla pro český trh pouhých sto aut, už je vyprodaná. Automobilka cenovým nastavením otevřeně cílí na zákazníky, kteří by jinak zůstali u spalovacích nebo hybridních verzí.
EX60 je zároveň typickým zástupcem nové generace vozů definovaných softwarem. Disponuje vysokým výpočetním výkonem a počítá s pravidelnými aktualizacemi, které mohou postupně vylepšovat funkce i vlastnosti vozu během let provozu.
