Prostřelená baterie kulkou? Umíme to opravit, chlubí se Volvo a přichází s novinkou

V Česku z něj bestseller pravděpodobně nebude, přesto si zaslouží pozornost. Volvo zahájilo výrobu nového elektrického modelu ES90 pro evropské trhy a vůbec poprvé ho ukázalo novinářům v Praze.
Model se snaží spojit rysy sedanu, fastbacku a SUV a věří, že zaujme elegancí, praktičností, prémiovou výbavou i vyšší světlou výškou, než mají běžné limuzíny vyšší střední třídy.
Produktový manažer českého importu Martin Mazari dodává: "Je to vyšší sedan, spíš crossover, a tak pro něj Česko velký trh zřejmě není. I tak ale pár desítek věrných zákazníků máme už teď, kteří si ho objednali, aniž by ho viděli." To naznačuje, že Volvo nepočítá s masovými tržními objemy v Česku, spíš s relativně exkluzivní klientelou.
Co z Volvo ES90 činí technologickou špičku, je kombinace nových hardwarových a softwarových řešení, která žádné elektrické Volvo dosud nemělo. Je to první Volvo s 800voltovou architekturou, což přináší výrazně rychlejší dobíjení, lepší účinnost při vysokém zatížení a obecně lepší teplotní management.
Výrobce uvádí, že při ideálních podmínkách lze načerpat 300 kilometrů dojezdu za 10 minut na rychlonabíječce s výkonem až 350 kW. Také doba nabíjení z 10 na 80 procent by se měla zkrátit na 20 minut.
ES90 bude možné prostřednictvím aktualizací (over-the-air) vylepšovat některé funkce - třeba výkon, bezpečnost, spravovat baterii, senzory a další technologické vymoženosti na dálku. Fakt, že bude možné zvyšovat autu průběžně na dálku i výkon, není zcela běžné.
Motorové verze jsou tři: základní má pohon zadních kol jedním elektromotorem, a pak tu jsou dvě verze s pohonem všech kol. Verze RWD má baterii 92 kWh (88 kWh využitelných), výkon 245 kW a dokáže dosáhnout dojezdu okolo 650 kilometrů. Verze AWD mají baterii 106 kWh (102 kWh využitelných) a dojezd až 700 kilometrů.
Při zrychlení z 0-100 km/h nejslabší verze dosahuje času 6,9 s, prostřední AWD 5,5 s a nejvýkonnější (Performance) verze kolem 4,0 sekundy. Maximální rychlost je u vozů Volvo tradičně elektronicky omezená na 180 km/h.
Vůz jsme si naživo prohlédli a zkoumali interiér. Zaujme velkorysým prostorem ve druhé řadě, když rozvor náprav je 3,1 metru, což zajišťuje hlavně dost místa pro nohy. Zároveň ale vpředu vůz působí, jako by posádku celou obklopil a ze zpětného zrcátka není moc dobře vidět dozadu ven, což mají suplovat samozřejmě kamery.
Zavazadlový prostor nabízí 424 litrů, po sklopení zadních sedadel se objem rozšiřuje na 733 litrů. Přední "frunk" (úložný prostor pod kapotou) má 22 litrů a je tradičně určený hlavně pro nabíjecí kabely.
Volvo klade velký důraz i na materiály a udržitelnost a připomíná, že použili recyklované kovy a plasty (např. 29 % hliníku a 18 % oceli je recyklované), potěší čtyřzónová klimatizace a panoramatická střecha s elektrochromatickým sklem, kterou lze zneprůhlednit.
Nechybí také systém čistění vzduchu, který umí odstranit alergeny z okolního prostředí. Volvo se také pyšní tím, že ES90 je jeden z nejtišších modelů v nabídce, a tak ještě víc vynikne špičkové audio.
Cena tomu také odpovídá, Volvo si žádá 1 769 000 korun za základní verzi, Twin Motor vyjde na 2,2 milionu a Twin Motor Perfomance na 2 409 tisíc korun.
Na českém představení modelu také značka připomněla, že je pro ni nyní zásadním tématem baterie v elektromobilech. Automobilka má nyní čtyři specializovaná bateriová centra po světě - konkrétně v Evropě, dvě v USA a Asii, kde se provádí servis a renovace vysokonapěťových akumulátorů.
"Naším cílem je, aby baterie nebyla strašákem, ale naopak důvodem, proč si zákazníci naše auta kupují," říká Bart Pyl, obchodní manažer pro vysokonapěťové baterie Volvo Cars.
Renovace baterií dnes představuje čím dál běžnější cestu k tomu, aby se jejich cena postupně snižovala. Pokud se objeví problém, obvykle není nutné měnit celý akumulátor. Vyměňují se jen vadné moduly a baterie se vrátí do auta s novou zárukou.
"Takové řešení může být o polovinu až o tři čtvrtiny levnější než nákup nového akumulátoru," dodává Pyl a připomíná, že ještě nedávno znamenalo i drobné poškození konec životnosti baterie. "V USA jsme opravovali baterii, do které někdo vystřelil kulku. Ještě před pár lety by to znamenalo likvidaci, dnes ji dokážeme bezpečně uvést zpět do provozu," dodává hrdě.
Velkou roli hraje monitoring. Baterie ve vozech Volvo jsou vybaveny systémem, který průběžně vyhodnocuje parametry, například teplotu, počet nabíjecích cyklů nebo stav nabití. "Pokud systém odhalí odchylku, je možné provést proaktivní výměnu dříve, než si zákazník všimne problému," uvádí manažer.
Firma navíc v některých zemích vydává certifikát o stavu zdraví baterie, takzvaný SoH certifikát. Ten má zásadní význam i pro trh s ojetými elektromobily, protože kupující dostává jistotu, v jakém stavu je nejdražší část vozu.
"Naše nasbírané zkušenosti ukazují, že pokud baterie funguje spolehlivě v prvních dvou letech, je vysoce pravděpodobné, že vydrží po celou životnost auta. A pokud už na počátku vyžaduje servis, pravděpodobně má nějakou výrobní vadu," uvádí Pyl.
Volvo garantuje záruku na baterii osm let nebo do ujetí 160 tisíc kilometrů, podle Pyla ale technici ve Volvu dochází k tomu, že baterie bez problémů vydrží patnáct let nebo tři sta tisíc ujetých kilometrů.
Pokud ale oprava není možná, přichází na řadu recyklace materiálů. "Smyslem naší cirkulární ekonomiky je zajistit, že maximum surovin se vrací zpět do výroby nových článků. V tom je i celá filozofie značky, tedy opravit, znovu použít, a teprve v krajním případě recyklovat," dodává belgický manažer z bateriového centra.