Znásilněná žena po soudní bitvě s otcem podstoupila eutanazii. Popsala své bolesti

Pětadvacetiletá Noelia Castillová z Katalánska ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě proti otci a křesťanským aktivistům podstoupila eutanazii a zemřela podle svého přání. O úmrtí informují španělská média. Žena trpěla paraplegií po neúspěšném pokusu o sebevraždu. Její případ bedlivě sledovala média ve Španělsku, kde je eutanazie možná od roku 2021.
Castillová požádala o provedení eutanazie v roce 2024 a úřady zákrok povolily po prošetření případu garanční komisí. Eutanazii měli lékaři provést 2. srpna téhož roku. Tomu však zabránil otec ženy, kterého v jeho snaze podporovala katolická a křesťanská sdružení.
Otec Castillové tvrdil, že žena není v takovém duševním stavu, aby mohla o eutanazii sama požádat. To ale soudy odmítly. Castillová své rozhodnutí zemřít kvůli náročné a bolestivé nemoci potvrdila i před soudem. To jejího otce neodradilo od dlouhé právní bitvy, která trvala zhruba jeden a půl roku. Muž se obrátil i na Evropský soud pro lidská práva. Ten však v březnu odmítl vydat nařízení, které by zabránilo provést eutanazii až do jeho rozhodnutí o věci. Tím se fakticky otevřela cesta ke čtvrtečnímu provedení zákroku.
Castillová zemřela ve čtvrtek večer v nemocnici u Barcelony, uvedla veřejnoprávní televize TVE či deník El País. Sdružení Abogados Cristianos (Křesťanští advokáti) se zákroku snažilo ještě ve čtvrtek zabránit odvoláním ke španělským soudům, ale nebylo úspěšné.
Castillová se v roce 2022 pokusila o sebevraždu poté, co se stala obětí sexuálního násilí. I v posledním poskytnutém rozhovoru uvedla, že jí neléčitelné postižení způsobuje velkou bolest a že tento stav nelze zvrátit. To jsou hlavní podmínky pro to, aby garanční komise s provedením eutanazie souhlasila. "Chci teď odejít v klidu, přestat trpět," řekla tento týden Castillová, která na zákrok podle deníku El País čekala 601 den.
