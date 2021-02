Monopol na dálniční odtahy: Poslanci navrhují, aby je zajistily firmy nasmlouvané ŘSD

Po roce a několika měsících se v Poslanecké sněmovně opět objevila novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která by měla podle kritiků ve své podstatě uzákonit monopol na odtahy porouchaných a havarovaných aut z dálnice. Ty by měly zajišťovat výhradně firmy nasmlouvané ŘSD.

Poslanecký návrh, s nímž původně přišel Josef Kott (ANO) a který sněmovna zamítla, oprášil a lehce upravil Kottův kolega z poslaneckého klubu ANO Milan Feranec. Přilepen je k poslanecké novele, v níž chce například Petr Dolínek (ČSSD) uzákonit minimální odstup při předjíždění cyklistů a Jan Čižinský (Praha sobě) zavést bodový postih za neoprávněné stání na místě určeném pro invalidy.

Feranec by svým návrhem chtěl dosáhnout vyjasnění, zefektivnění a zrychlení odtahů porouchaných a havarovaných aut z pozemních komunikací a především z dálnic, v odůvodnění argumentuje i vyšší bezpečností. Konkrétně navrhuje, aby ke každému porouchanému nebo havarovanému vozidlu na dálnici musel řidič zavolat policisty. Ti by pak rozhodli o odtahu.

Zatímco však mimo dálnice by si odtah i po případném zavolání policie mohl zajistit sám řidič, například pomocí asistence, kterou má nasmlouvanou k povinnému ručení, na autostrádě by policie měla podle Ferance povinně k odtahu povolat správce, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

ŘSD však odtahy neprovádí samo, ale má kvůli tomu zasmluvněné odtahové služby. Ty musí splnit požadavky na technické vybavení, drží pohotovost pro případ nenadálých událostí a musí garantovat, že na místě nehody budou do třiceti minut. Příjezd takové služby na místo tedy v zásadě dává smysl.

Pro řidiče to má ale háček, odtah totiž musí zaplatit ten, kdo překážku způsobil, tedy šofér porouchaného nebo havarovaného vozidla, resp. jeho pojišťovna. ŘSD však odtahovky podle ceny nevybírá, ty mu jen musí garantovat částky, které při odtahu nepřekročí.

Jak jsme ale upozornili již v prosince 2019, kdy se návrh poslance Kotta poprvé objevil, běžný šofér nemá šanci se k těmto cenám dostat. Ve veřejně přístupné databázi se sice dají dohledat smlouvy mezi ŘSD a odtahovkami, ceník služeb je v nich ale kompletně začerněný.

V loňském červenci tak například server iDnes.cz upozornil na případ, kdy jedna z odtahovek ŘSD, společnost Jerex, ceny řidičům uměle navyšuje a překračuje částky, které oficiálně garantuje Ředitelství silnic a dálnic. Pojišťovny pak odmítají zaplatit celé náklady na odtah, řidič musí doplatit rozdíl mezi cenou odtahu své asistence a skutečnými náklady.

Zástupci České asociace pojišťoven se společně s oborovým sdružením asistenčních a odtahových služeb nebo Svazem dovozců automobilů kvůli novele obrátili na poslance s dopisem, který má redakce Aktuálně.cz k dispozici. Varují v něm před tím, že navrhovaná změna ve své podstatě vytváří na dálnicích monopol několika odtahových firem.

"Smluvní odtahové společnosti, které díky nastavení podmínek na vybavení vyhrály tendr na významné dálniční úseky, by tímto pozměňovacím návrhem získaly fakticky monopolní postavení na celé dálniční síti, a to i pro banální zásahy. Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že takto nastavený absolutní monopol nejen nemá v evropských zemích obdobu, ale že i částečné monopoly vedly k výraznému nárůstu cen a prodloužení dojezdových časů," píše se v dopise.

Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek upozorňuje i na to, že rychlý příjezd odtahové služby závisí i na tom, aby ji zavolal ten, kdo je na místě první, tedy řidič nebo někdo z posádky. "Operační důstojník buď volá odtahovou službu, aniž by do detailu znal situaci na místě, a nemusí tak objednat správnou techniku, nebo ji bude volat policie až z místa a dojezd se zbytečně prodlouží," tvrdí.

Tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný pak upozorňuje na to, že kvalitu asistenčních služeb nemusí garantovat jen smlouva s ŘSD. "Asistenční služby jsou vázány servisními dohodami automobilkami, leasingovými společnostmi a pojišťovnami. Tyto dohody zahrnují i časy dojezdu k místu zásahu a standardy kvality. Služby využívají systémů, které umožňují poslat ke každé překážce adekvátně vybavené a zároveň nejbližší zásahové vozidlo," říká.

Podle Pokorného je nepřípustné, aby na dálnici motoristé nemohli využít služby, které získali při zakoupení auta. Jedná se o nejrůznější záruky mobility, v nichž automobilky a leasingové společnosti nabízejí podobně jako pojišťovny například pomoc při defektu pneumatiky, záměně paliva nebo odtah v případě nehody.

"Ředitelství silnic a dálnic a ani poslanci Kott a Feranec za celý rok nepředložili žádná data, z nichž by vyplývalo, že jiné než smluvní odtahové služby ŘSD zasahují pomaleji, ačkoli je o to ministerstvo dopravy opakovaně žádalo," píše se dále v dopise určeném poslancům.

Rizikem odtahů firmami nasmlouvanými ŘSD je i to, že auto se po nehodě nebo poruše nemusí dostat do autorizované dílny nebo smluvního servisu pojišťovny, ale skončit na odstaveném parkovišti dané odtahovky. Tam může sloužit i jako zástava, dokud řidič za předražený odtah nezaplatí.

Změna zákona předložená poslancem Ferancem však není nutná ani podle ministerstva dopravy. "Porouchané nebo havarované auto na dálnici skutečně někdy může představovat riziko, pokud řidič otálí s přivoláním odtahové služby nebo tato služba není rychle k dispozici. V rámci jednání mezi ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic a policií jsme se ale dohodli na řešení," uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva František Jemelka.

Řidič porouchaného nebo havarovaného auta bude podle něj mít vždy povinnost zavolat k nepojízdnému vozidlu policii, která to obratem nahlásí ŘSD. Ředitelství následně bude muset ověřit, jestli k autu již nejede odtahová služba objednaná šoférem, svoji odtahovku pak bude muset zajistit jen tehdy, když tomu tak není nebo hrozí velké zdržení. V případě, že se na místě přesto sejdou dvě odtahová auta, mělo by to svoje podle neoficiálních informací zaplatit ŘSD.

Návrh ministerstva rovněž vyžaduje změnu zákona, nově v něm musí být ustanovena povinnost řidiče volat k odstavenému vozidlu policii. Je součástí novely, která zavádí mimo jiné změny v bodovém systému. V současné době je v Poslanecké sněmovně před prvním čtením.

V rámci dohodnutého řešení tak vyvstává jedině otázka, jak si bude ŘSD ověřovat, že na místo nehody již jede odtahová služba. Pojišťovny a další oborové organizace v dopise poslancům uvádí: "Vedení ŘSD se chystá vypsat veřejnou zakázku na odtahový dispečink, který by umožnil naplňování zmíněného memoranda."

"My podobný on-line monitoring asistenčních služeb chystáme pro potřeby policie," řekl Aktuálně.cz Jan Matoušek z České asociace pojišťoven. V současné době je hotový software, připravuje se jeho propojení s daty asistenčních služeb. Podle Matouška v něm policisté uvidí na mapě nahlášená místa nehod a k nim přiřazené asistenční vozidlo se jménem firmy, pod kterou patří, kontaktem a odhadovaným časem příjezdu na místo. Do systému přitom mají dodávat data i asistenční služby leasingových společností a automobilek.