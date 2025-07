Bývala terčem posměchu, dnes inspirují velikány. Čína změnila automobilový design

KOMENTÁŘ - Před sedmnácti lety vzbudil facelift Škody Octavia zděšení, když podle kritiků připomínal některé čínské automobily. Dnes už dávno neplatí, že by čínská auta kopírovala evropské modely, naopak ty evropské se částečně inspirují v Číně. Design nových aut se posunul, jeho vnímání zákazníky ale výrazně více.

Začátek 21. století. Tehdy mnoho Evropanů poprvé zaregistrovalo existenci čínského automobilového průmyslu, který byl tou dobou ještě v začátcích svého rozkvětu. Zaujala je především otřesná úroveň bezpečnosti, nevalná kvalita a okopírovaný design. Nebyl problém koupit auto, které zvenčí vypadalo jako BMW X5, ovšem za polovinu ceny, pohled do kabiny a představa případné nehody ale zrovna nelákala.

Dvakrát levnější Toyota Land Cruiser nebo sportovní kupé, co vpředu nápadně připomínalo Mercedes a vzadu Renault? Žádný problém. Číňané uměli okopírovat cokoliv od Daewoo Matiz až po už zmíněné BMW X5. Na kopiích Toyot včetně prvního Ayga začínala třeba i aktuální čínská jednička BYD. Některé evropské značky se chtěly s čínskými soupeři soudit, ale příliš nepochodily. I proto, že spousta těchto kopií zůstala vyhrazená jen čínskému trhu.

Ještě před šesti lety se to na šanghajském autosalonu hemžilo "poctami", čtěte plagiáty, známých aut. Letos? Skoro byste skutečně prvoplánových kopií napočítali na prstech jedné ruky. Jistě, takový iCar vyrábějící malé off-roady klidně do prezentace zasadí větu, že hranatý design vzdává poctu Defenderu, Land Cruiseru nebo Wrangleru. Může si to dovolit, zahraniční automobilky Čínu potřebují, sotva je za určitou inspiraci budou žalovat.

Více patrná byla vzájemná zaměnitelnost aut různých čínských značek. Některé modely Onvo se tak podobají autům IM, auta Exeedu zase můžou připomínat Xpeng a tak dále. Zkrátka už nejde o kopie, jen o velmi podobně vypadající modely vyhovující čínskému vkusu.

Tomu se pak zcela logicky snaží přiblížit i v Evropě dobře známé značky, stačí se podívat na koncepty a sériové modely Audi, Volkswagenu, Mercedesu, Hondy či Toyoty. Některé z nich se nakonec dostanou i na starý kontinent, jiné zůstanou jen v říši středu. Když se ale budete procházet po ulici v nějakém čínském městě, může se vám stát, že klidně zaměníte známou značku za nějaký nový čínský start-up jen proto, že budou vypadat podobně.

Stále častěji pak možná podobnou záměnu uvidíme i v Evropě. Postupně přicházejí další a další čínské značky, třeba zmíněné IM se už ve Velké Británii nabízí jako MG (oba patří pod SAIC) a vzhledem k expanzi výrobce Nio nebude jistě dlouho trvat ani příchod modelů z její "filiálky" Onvo. A spousta aut zavedených značek je globální, tudíž i ta lze na evropských silnicích potkat.

Proč ale vlastně píšeme tento komentář, ptáte se? Podnětem byl koncept Bentley EXP 15, plně elektrický luxusní trojmístný model naznačuje budoucí směřování tradiční britské automobilky. A kdybyste vyměnili logo Bentley třeba za rudou vlajku čínského Hongqi, nepoznali byste, že skutečně nejde o čínské auto. Ironické je, že moderní Hongqi navrhuje Giles Taylor, který kdysi šil na míru kabátky Rolls-Roycu.

Pořád jde jen o koncept, ale anonymizace vnějších tvarů tady dosáhla naprostého vrcholu. Bentley mělo - i když s neustálou evolucí - vždy na první pohled rozpoznatelný design (automobilka samotná tvrdí, že inspirací pro EXP 15 byl model Speed Six z roku 1930). Teď už to neplatí a jako první při pohledu na něj zkrátka vytane na mysl právě Čína. Autor těchto řádků, a to je čistě jen jeho názor, považuje právě EXP 15 za dosavadní vrcholnou ukázku toho, jak se za 20 let změnil automobilový design.

Dříve čínské značky kopírovaly ty evropské, dnes se ty evropské snaží až moc přiblížit těm čínským. A ano, bylo tomu tak vždy, automobilky se snažily být po chuti zákazníkům na nejdůležitějších trzích, ale vždy to bylo nějak vybalancované. Nejen u EXP 15 už si to na žádný balanc nebo snahu o vyváženost pro všechny zkrátka nehraje.

Pamatujete ještě to zděšení, když Škoda Auto odhalila v roce 2008 facelift druhé Octavie? Spoustě lidem díky předním světlům připomínal tehdejší čínskou produkci a zvyknout si na něj vyžadovalo určitý čas. Dnes už nad něčím podobným u řady evropských automobilek člověk jen mávne rukou, protože je zvyklý. Vnímání designu se posunulo.

Stejně tak je vnímání designu čistě subjektivní věc. Když Bentley předminulý týden zmíněný koncept představilo, spousta hlasů jej přirovnávala k loňskému konceptu Jaguar Type 00, u něhož by se také dalo polemizovat nad tím, jestli zůstalo jakékoliv spojení s jaguary z minulosti. A třeba bude nakonec sériová verze EXP 15 tím nejhezčím Bentley na trhu vůbec.