Tady je Octavia královnou světa. Škoda boduje v kategorii, kde ji poráží jen Subaru

I když se od nich mnohé automobilky odklání, do starého železa ještě nepatří. SUV sice prodejně září, kombíky ale mají stabilní základnu, která je tomuto typu karoserie věrná. A hvězdou mezi nimi je i Škoda Octavia. Zájem ovšem mezi deseti nejprodávanějšími auty s tímto typem karoserie vzbudí hlavně jeden zcela neznámý model.

Automobilový analytik Felipe Munoz, který pracuje pro společnost Jato Dynamics a má i početnou základnu fanoušků na sociálních sítích, rád zveřejňuje různé prodejní statistiky. Ta, kterou na svůj Instagram umístil na konci minulého týdne, ale hlavně české fanoušky musela obzvláště zaujmout.

Munoz totiž dal dohromady celosvětově neprodávanější kombíky a jejich dvojkou je Škoda Octavia. Se 146 tisíci prodanými kusy si meziročně polepšila o 14 procent, pomoci k nárůstu mohla také loňská modernizace. Druhé místo je o to více překvapující, že Octavia Combi je prakticky výlučně evropský model. V Číně se kombík nikdy nechytnul, v Indii se neprodává a v USA či Kanadě pro změnu Škoda Auto vůbec nepůsobí.

To nakonec stálo mladoboleslavský model prvenství, které jako každoročně obhájilo Subaru Outback. To zapsalo 210 tisíc prodaných kusů, meziročně o dvě procenta více. Pomohla mu k tomu hlavně popularita ve Spojených státech: tam se prodalo skoro 169 tisíc outbacků. Letos na jaře se představila nová generace vozu, která se ale od kombi (trochu ironicky) posunula blíže k SUV.

Munoz každopádně uvádí, že se loni na celém světě prodalo 1,69 milionu aut s karoserií kombi. To je meziroční zanedbatelný přírůstek o jedno procento. Celkem 68 procent těchto auto skončilo v Evropě a Turecku, kombi pak pomalu začínají objevovat i v Číně. To ostatně dokazují i poslední novinky tamních automobilek: zmínit můžeme BYD Seal 06 DM-i s plug-in hybridním pohonem, které zamíří i do Evropy. Kombíky nabízí i Nio, Denza, Zeekr nebo Baojun.

Za Octavií a Outbackem je to přehlídka modelů, známých i z českého trhu. Dacia Jogger to například dotáhla na čtvrté místo, i když jde také víceméně jen o "evropskou záležitost". Desítku aut, tak jak je Munoz sestavil, najdete v galerii, zvláštní pozornost pak možná vzbudí deváté místo.

Tam je totiž Toyota Probox s 51,5 tisíci prodanými auty. Není to málo na model, který v Evropě znají jen fajnšmekři. Oblíbený je ale v Japonsku a setkáte se s ním i v některých afrických či asijských zemích. V podstatě jde o velmi jednoduchý vůz postavený na stejném základu jako minulý Yaris, využívaný hlavně jako užitkový. Na délku má 4245 mm a mezi nápravami 2550 mm.

K dispozici je dvou- i pětimístná verze a na výběr hned tři motory. Základem je benzinová třináctistovka se 70 kW, následuje patnáctistovka s 80 kW a hybrid složený z 54kW patnáctistovky a 45kW elektromotoru. Všechny motorizace mají automat CVT, benzinová patnáctistovka se nabízí i s pohonem všech kol.

Mimo jednoduchosti boduje Probox i cenou, v Japonsku startuje na v přepočtu asi 218 tisících korunách a jako hybrid na asi 260 tisících korunách. A stejné auto pod jménem Familia nabízí v Japonsku i Mazda.