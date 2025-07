Únik jako v bondovce? To sotva. Když se potápí auto, šanci dává jen první minuta

Kolik času zbývá posádce, aby se vyprostila z auta mizejícího pod vodní hladinou? Praktický test evropských autoklubů vyzkoušel několik možností, jak by to teoreticky mohlo jít. Ne všechny se ukázaly jako proveditelné.

V dobách prudkých lijáků a bleskových záplav už ta situace není tak nepředstavitelná. Auto unáší proud vody do koryta řeky nebo jej smyk za deště pošle z hráze rovnou do hlubokého rybníka. Jak se v takovém případě zachovat, aby si posádka zachránila život?

Německý ADAC ve spolupráci s rakouským a švýcarským autoklubem společnými silami všechny možnosti úniku ověřily praktickou zkouškou. A obětovaly na to dvě auta, z toho jeden elektromobil. Přestože figurantem, který s autem vjel do bazénu naplněného vodou, byl zkušený hasič a příležitostný plavčík, ani pro něj nebylo vždy jednoduché auto bezpečně opustit. Jaká cesta ven z kabiny je tedy ta správná?

Pokus první: Otevřené okno

Při úvodní zkoušce sjel do bazénu elektromobil Citroën ë-C4 z roku 2022. Vzhledem k tomu, že příď vozu do hladiny narazila v nízké rychlosti 15 km/h, neaktivovaly se airbagy. Úkol pro figuranta: zkusit opustit auto bočním oknem.

Jak to dopadlo? Ukázalo se, že elektrické stahování oken zůstalo po celou dobu testu funkční, okna bylo možné ovládat dokonce i tehdy, když se auto nacházelo na dně bazénu. Ověřil to potápěč, který zůstal ve vodě s kyslíkovým vybavením.

Únik oknem z potápějícího se auta tedy proběhl celkem snadno, řidič se z kabiny dostal za 57 vteřin. Elektrický citroën se po pádu do vody držel na hladině ještě dvě minuty a 11 sekund, zlom nastal až v okamžiku, kdy voda dovnitř natekla přes okraj otevřeného okna. Poté se přední část vozu naklonila a během dalších 35 sekund se vůz zcela potopil.

Po této zkoušce vyšlo najevo, že 12V palubní systém zůstal funkční i po vyproštění auta z vody. V pojistkové skříni však narostla teplota až na 90 stupňů, což vedlo k odpojení 12V baterie. Není bez zajímavosti, že vysokonapěťový systém elektromobilu, který slouží k jeho pohonu, nevykázal po vyzvednutí auta z bazénu žádné teplotní abnormality.

Elektrický citroën strávil ve vodě celkem 12 minut a osm sekund, zcela pod hladinou byl 10 minut.

Pokus druhý: Otevření dveří

Ke druhé zkoušce posloužil starší Seat Exeo vyrobený v roce 2009. Tentokrát se vycházelo z předpokladu, že stahování okének nefunguje. Řidič se měl pokusit uniknout z auta dveřmi. Ve filmech takový způsob funguje, ve skutečném životě ale ne.

V praxi je pokus úspěšný až po vyrovnání tlaku. To ale znamená, že únik z auta je možný jen tehdy, když je celé pod hladinou.

Průběh této zkoušky připomínal tu první. Auto se do vody nořilo popředu, čímž postupně vznikala vzduchová kapsa v zadní části vozu. Dveře šly otevřít až po čtyřech minutách a 36 sekundách tak, že se řidič nohama zapřel o dveře spolujezdce. Když se mu to konečně podařilo, jeho hlava byla už minutu a 37 sekund zcela pod vodou. Tento způsob úniku z auta se tedy ukázal jako naprosto nevhodný.

Pokus třetí: Rozbité okno

Tato zkouška měla ukázat, zda je možné rozbít boční okno zevnitř, když řidič sedí za volantem. K testu opět posloužil spalovací vůz, a aby to nebylo jednoduché, šlo o skla dvojitá. Ta lépe tlumí hluk okolí a některá auta je mají za příplatek.

Pokus ukázal, že ani tento způsob úniku není ideální. Okno odolalo špičce deštníku i kovovým tyčkám hlavové opěrky. Dokonce ani nouzovým kladivem či pružinovým úderníkem nešlo dvojitá skla rozbít. S těmito nástroji se to testerovi podařilo až u okna pátých dveří, které nebývá zdvojené. Nicméně, jak upozorňuje ADAC, lezení zadním oknem je extrémně obtížné - a to v tomto případě nebyla v autě žádná přepážka nebo zavazadla, která by cestu ven mohla blokovat. Pro reálnou situaci tak tento způsob podle autoklubu doporučit nelze.

Pokus čtvrtý: Zachraňme dítě

Při tomto pokusu se nachází dětská figurína připoutaná v autosedačce na zadním sedadle elektromobilu. Řidič se tentokrát musí po nárazu vozu na vodní hladinu rychle dostat k dítěti, odepnout bezpečnostní pásy na jeho sedačce, rozbít zadní boční okno (jednoduché, nikoliv dvojité sklo) pomocí nouzového kladiva a s dítětem se protáhnout z vozu ven.

Experiment ukázal, že to jde. Ale zároveň také, že je to těžké. Jak upozorňuje ADAC, tester je v tomto případě dobře vycvičený jedinec štíhlé postavy, který slouží u hasičského sboru a je na takové situace psychicky připraven. Autoklub pochybuje, že by tento úkol zvládli nevyškolení nebo netrénovaní jedinci.

Výsledky testu přinesly několik důležitých zjištění. "Dveře je téměř nemožné otevřít už krátce po vniknutí auta do vody. Ale na začátku je tu krátká příležitost k otevření bočních oken," říká expert rakouského klubu ÖAMTC. Tuto příležitost je podle něj rozhodně třeba využít, dokud funguje palubní elektronika."

Problém je podle Kolerovice vrstvené sklo, se kterým se lze u moderních aut setkat stále častěji. "To je prakticky nezničitelné, a to i s nářadím," říká. Přesto je tu jistá šance na záchranu díky jednoduchému oknu pátých dveří nebo pokud auto dvojitá skla nemá ve výbavě. "Nouzové kladivo nebo pružinový úderník s integrovanou řezačkou bezpečnostních pásů by měl být rozhodně součástí výbavy auta, stejně jako lékárnička nebo výstražný trojúhelník," uzavírá expert rakouského autoklubu.