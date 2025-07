"Prohnilý Západ" najednou nevadí. Ruští propagandisté tráví letní dovolenou v Evropě

"Pokud mám volný víkend, vždycky letím do Evropy," řekla už v roce 2011 Margarita Žitnicka. Tato žena stojí za úspěšnými show Vladimira Solovjova, ve kterých například grafika ukazuje, za jak dlouho ruské rakety doletí do evropských měst. Její "kolegové" se podobného trendu drží i po vypuknutí války na Ukrajině. Podle webu The Insider nejméně sedm desítek propagandistů jezdí pravidelně do zemí EU.

"Vidím, že Macron (francouzský prezident Emmanuel Macron - pozn. red.) zase otevřel pusu. Říká, že ti děsiví Rusové ohrožují celou Evropu, spolupracují s Íránem a se Severní Koreou, útočí na jejich zájmy v Africe a jsou velmi agresivní ve vesmíru," píše výsměšně na svém telegramovém kanálu Anatolij Kuzičev, moderátor pořadu Čas ukáže na ruském Prvním kanálu. "Macron naznačil, že by bylo potřeba zvýšit tlak na Rusko. A pro větší přesvědčivost to napsal v ukrajinštině. Zřejmě si myslí, že to pomůže.

Hodně štěstí!" poznamenává Kuzičev v dalším příspěvku. Podobném, jakých aktéři ruské propagandy denně sdílejí spousty a v podobném stylu, v jakém se vyjadřují i v rámci svých televizních pořadů. Ruský propagandista Anatolij Kuzičev. | Foto: reprofoto Telegram Nicméně ten samý Kuzičev, který spílá Macronovi a potažmo i Francii, rád navštěvuje Paříž. Vyplývá to i z investigace ruského exilového deníku The Insider, který ve svém textu pracoval s uniklými daty pohraniční služby. Vedle toho tento Rus nedávno navštívil i další evropská města: Amsterodam, Barcelonu, Benátky, dokonce pobýval v USA. Kuzičev přitom není sám. Podle zprávy deníku The Insider jde nejméně o 70 významných představitelů ruské propagandy, kteří tráví svoji dovolenou v Evropě. Nejsou totiž pod evropskými sankcemi a někteří tady i nadále vlastní nemovitosti. Podle deníku jde celkem o 13 zemí, kam propagandisté rádi jezdí. Ve výčtu figurují Francie, Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Estonsko, Belgie, Norsko, Švýcarsko, Německo, Řecko, Kypr, Rakousko a Finsko. Související Proč Fico pořád "tlačí" ruský plyn? Využívá staré sovětské smlouvy, míní expert Výlety do zemí Evropské unie přitom podnikají navzdory tomu, že ve svých pořadech neustále hovoří o bující rusofobii, rozkladu Západu a bezvýznamnosti evropských lídrů. Mezi onu sedmdesátku patří vedle Kuzičeva také například Michail Děmin. Ten je generálním ředitelem společnosti TPO Red Media, která je součástí holdingu Gazprom-Media. Je fanouškem Španělska a vlastní tam čtyři nemovitosti - luxusní penthouse v Barceloně, dům v Blanes a byt a vilu s bazénem v Lloret de Mar. Přestože pracuje v mediální struktuře ovládané Gazprombankou, která je pod evropskými sankcemi, samotného Děmina se sankční restrikce netýkají. Související Diktátor Putin má problém. Špatná zpráva pro Rusko přichází od bývalých spojenců V koncernu spojeném s ruským energetickým obrem Gazpromem šéfuje "oddělení" s hlavičkou Gazprom-Media Alexandr Žarov. Jde o bývalého šéfa cenzurního úřadu Roskomnadzor. Řídí jak zábavné, tak i otevřeně propagandistické kanály. Ani to mu ale nebrání jezdit na dovolenou do Itálie, kterou si oblíbil a jezdí tam i se svojí rodinou. Navštívili Řím, Neapol a Pisu, uvádí The Insider. Dalším z oné sedmdesátky je kupříkladu Alexander Gordon, moderátor televizní stanice Prvního kanálu. Jde o autora výroku, že se "Evropa zblázní se svojí rusofobií". On sám se toho nejspíš neobává. Od února 2022, kdy vypukla válka na Ukrajině, totiž postupně pobýval ve Španělsku (Barcelona, Malaga) v Itálii či v Černé Hoře. Související Ukrajinci neberou Trumpa moc vážně, hlásí Zrno. „Důstojníci mají sovětskou mentalitu“ 15:05 Někteří z ruských propagandistů se svými výlety do "zkažené" Evropy chlubí na sociálních sítích. Jekatěrina Avalianiová je vedoucí produkčního ředitelství REN TV. Nejčastěji jezdí do Chorvatska, odkud na svém instagramovém účtu zveřejňuje fotografie ze Splitu. Navštívila také Řecko, Itálii, Švýcarsko a Estonsko. Podle dat webu SchengenVisaInfo v roce 2024 vydaly státy schengenského prostoru ruským občanům celkem 541 839 víz. Žádostí bylo registrováno 606 594, o vízum žádající Rusové tedy měli takřka 90procentní úspěšnost. Platí také, že byť řada zemí oznámila, že občanům Ruské federace přestane víza vydávat či žádosti o ně přijímat, jihoevropské země šly opačnou cestou. Dle dat z roku 2024 vydala Itálie ruským občanům 150 tisíc víz, Francie a Španělsko 123 tisíc, respektive 111 tisíc. 1:23 "Jste čisté zlo a ďábel," řekl Solovjov v ruské státní televizi směrem k Ukrajině a Zelenskému | Video: X/JuliaDavisnews