Přeskočit na obsah
Benative
26. 3. Emanuel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Ekonomika

Erotický chatbot zatím nebude, OpenAI zároveň končí s videonástrojem Sora

ČTK

Společnost OpenAI odložila plány na uvedení erotického chatbota na neurčito. Ve čtvrtek o tom informoval deník Financial Times (FT), který se odvolává na informované zdroje. OpenAI také tento týden oznámila konec aplikace Sora, která umožňuje generovat videa pomocí umělé inteligence (AI) a sdílet je.

Metaverse, virtuální realita, ženaFoto: Shutterstock
OpenAI se v poslední době snaží přesunout těžiště své činnosti na potenciálně výnosnější oblasti, mezi které patří nástroje k programování pomocí AI a služby AI pro firemní zákazníky. Zaměstnanci a investoři také vyjádřili obavy ohledně dopadu sexualizovaného obsahu umělé inteligence na společnost, uvedly zdroje FT.

Šéf společnosti Sam Altman interně na konci loňského roku vyhlásil „červený poplach“ v souvislosti s konkurencí ze strany nástroje Gemini společnosti Google a Claude společnosti Anthropic. Altman tehdy vyzval zaměstnance, aby přesměrovali interní zdroje na urychlení vylepšování vlajkového chatbota ChatGPT a odložili práci na jiných projektech, jako jsou autonomní agenti umělé inteligence a reklama, uvedla agentura Bloomberg.

Související

Společnost OpenAI podepsala řadu dohod s výrobci čipů a cloudovými podniky, což pomohlo nastartovat globální růst akciových trhů. Investoři od té doby začali mít obavy o schopnosti start-upu dohody financovat vzhledem k tomu, že nikdy nepředstavil věrohodný plán, jak dosáhnout ziskovosti. To vedlo k částečnému výprodeji souvisejících titulů.

Altman už dříve uvedl, že závazky OpenAI plynoucí ze zmíněných dohod činí 1,4 bilionu dolarů, což je více než stonásobek příjmů, které společnost plánovala vygenerovat v předloňském roce.

Kvůli ukončení projektu Sora padla také prosincová dohoda o partnerství s mediální společností Walt Disney, která měla do start-upu investovat jednu miliardu USD (21 miliard Kč) a zároveň mu umožnit používat postavy studií Pixar a Marvel či ze série Star Wars pro generování videí v Soře.

Související

Podle informovaného zdroje agentury Reuters bylo ale oznámení OpenAI pro firmu Disney překvapením. V pondělí večer týmy obou firem společně pracovaly na projektu souvisejícím se Sorou. Jen půl hodiny po této schůzce tým Walta Disneyho zaskočily zvěsti, že OpenAI nástroj zcela ruší, píše Reuters. O den později přišlo veřejné oznámení.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
FILE PHOTO: Laurel Hubbard of New Zealand competes at Gold Coast 2018 Commonwealth Games

Přelomové rozhodnutí: Transgender ženy budou mít na OH zakázaný start

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) rozhodl, že v ženských soutěžích na olympijských hrách počínaje Los Angeles 2028 budou moci startovat pouze ženy otestované na nepřítomnost genu SRY, jenž je určující pro samčí pohlaví. Znamená to zákaz účasti transgender sportovkyň mezi ženami. MOV dnes nová pravidla způsobilosti zveřejnil na oficiálním webu.

ARCHIVNÍ FOTO: Pohled na zvedáky olejových čerpadel u Almetěvska

ŽIVĚ Ukrajinské útoky vyřadily 40 procent ruské přepravy ropy, největší zásah v moderní historii

Nejméně 40 procent ruských kapacit pro přepravu ropy je přerušeno, vypočetla agentura Reuters. Je to důsledek ukrajinských dronových útoků. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily 100 dolarů za barel.

