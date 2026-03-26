Erotický chatbot zatím nebude, OpenAI zároveň končí s videonástrojem Sora

Společnost OpenAI odložila plány na uvedení erotického chatbota na neurčito. Ve čtvrtek o tom informoval deník Financial Times (FT), který se odvolává na informované zdroje. OpenAI také tento týden oznámila konec aplikace Sora, která umožňuje generovat videa pomocí umělé inteligence (AI) a sdílet je.
OpenAI se v poslední době snaží přesunout těžiště své činnosti na potenciálně výnosnější oblasti, mezi které patří nástroje k programování pomocí AI a služby AI pro firemní zákazníky. Zaměstnanci a investoři také vyjádřili obavy ohledně dopadu sexualizovaného obsahu umělé inteligence na společnost, uvedly zdroje FT.
Šéf společnosti Sam Altman interně na konci loňského roku vyhlásil „červený poplach“ v souvislosti s konkurencí ze strany nástroje Gemini společnosti Google a Claude společnosti Anthropic. Altman tehdy vyzval zaměstnance, aby přesměrovali interní zdroje na urychlení vylepšování vlajkového chatbota ChatGPT a odložili práci na jiných projektech, jako jsou autonomní agenti umělé inteligence a reklama, uvedla agentura Bloomberg.
Společnost OpenAI podepsala řadu dohod s výrobci čipů a cloudovými podniky, což pomohlo nastartovat globální růst akciových trhů. Investoři od té doby začali mít obavy o schopnosti start-upu dohody financovat vzhledem k tomu, že nikdy nepředstavil věrohodný plán, jak dosáhnout ziskovosti. To vedlo k částečnému výprodeji souvisejících titulů.
Altman už dříve uvedl, že závazky OpenAI plynoucí ze zmíněných dohod činí 1,4 bilionu dolarů, což je více než stonásobek příjmů, které společnost plánovala vygenerovat v předloňském roce.
Kvůli ukončení projektu Sora padla také prosincová dohoda o partnerství s mediální společností Walt Disney, která měla do start-upu investovat jednu miliardu USD (21 miliard Kč) a zároveň mu umožnit používat postavy studií Pixar a Marvel či ze série Star Wars pro generování videí v Soře.
Podle informovaného zdroje agentury Reuters bylo ale oznámení OpenAI pro firmu Disney překvapením. V pondělí večer týmy obou firem společně pracovaly na projektu souvisejícím se Sorou. Jen půl hodiny po této schůzce tým Walta Disneyho zaskočily zvěsti, že OpenAI nástroj zcela ruší, píše Reuters. O den později přišlo veřejné oznámení.
