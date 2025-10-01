V Itálii prodávají elektromobil za cenu jízdního kola. Stačí mít nízké příjmy

V přepočtu 95 tisíc korun za elektrickou dacii, 120 tisíc za Leapmotor T03. Italové si teď mohou pořídit bateriové auto nejlevněji ze všech evropských zemí. Tamní vláda se rozhodla přechod na lokálně bezemisní auta finančně podpořit v místech, kde to dává největší smysl, což jsou velká města. K akci se zatím připojily dvě značky, Leapmotor a Dacia.
Italský stát pořizovací cenu elektromobilu dotuje 11 tisíci eury. Aby na ni kupující získali nárok, musí nechat sešrotovat svůj vůz s emisní normou Euro 5 nebo starší. Další podmínkou jsou příjmy, které by v rámci jedné rodiny neměly přesáhnout 30 tisíc eur ročně. Pokud je roční příjem rodiny do 40 tisíc eur, v takovém případě je dotace snížena na devět tisíc. Poslední podmínkou pak je bydliště ve městě s alespoň 50 tisíci obyvateli.
Cena Dacie Spring a Leapmotoru T03 je však v Itálii nízká i bez dotací, obě značky totiž nasadily akční ceny bez ohledu na dotace. Za 14 900 eur (v přepočtu 362 tisíc korun) si malý Spring může pořídit kdokoliv, stejně tak T03 za 15 900 eur (387 tisíc Kč). V Česku cena malé dacie začíná na 419 900 korunách, Leapmotor T03 je v nabídce za akční cenu 470 tisíc korun. Server Automotive News Europe uvádí, že další značky se k cenové bitvě mezi malými auty v Itálii zatím nepřipojily.
Tamní vláda na elektromobilní dotace vyčlenila 597 milionů eur (14,5 miliardy Kč), podpora startuje právě dnes. Italové si zatím elektromobily moc neoblíbili, tvoří jen 5,2 procenta z celkových prodejů nových aut za prvních osm měsíců letošního roku. Více elektromobilů si pořídili i Češi (5,5procentní podíl), průměr EU je bezmála 16 procent.