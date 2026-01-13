Přeskočit na obsah
Benative
13. 1. Edita
Nové automobily

Úspěch, který čekal málokdo. Škoda Elroq vévodí prodejům, Octavia za hvězdu v Německu

Škoda Elroq se stala velmi rychle prodejním hitem.
Škoda na konci listopadu oznámila, že vyrobila Elroq s pořadovým číslem sto tisíc. Stalo se tak jen asi rok od světové premiéry.
A z Elroqu se tedy stal okamžitě prodejní hit, což potvrzuje třeba i pozice nejprodávanějšího auta v Dánsku a Nizozemsku. Daří se mu i v Německu, kde se počtem prodaných kusů ihned dotáhl na starší Enyaq.
Škoda Enyaq je každopádně také nadále velmi poptávaným modelem, který v mnoha evropských zemích nakoukl mezi desítku nejprodávanějších modelů.
Škoda Octavia je jedničkou v Chorvatsku, dvojkou ve Slovinsku a prodejně se jí daří i jinde.
Zobrazit
11 fotografií
Škoda Elroq se stala velmi rychle prodejním hitem. |
Foto: Škoda Auto
Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Až trochu nenápadně se ze Škody Auto stala jedna z nejdůležitějších značek koncernu Volkswagen. Pro Čechy příznačně se popelka změnila v princeznu. Už v prosinci bylo jasné, že značka s okřídleným šípem poprvé od roku 2019 překoná hranici milionu vyrobených aut. Důvodů úspěchu je více, povedla se především sázka na Elroq. Elektrické SUV je dokonce v několika zemích prodejní jedničkou.

Když na podzim 2024 připlul Elroq při pompézní světové premiéře po Vltavě, mluvil člen představenstva značky pro prodeje a marketing Martin Jahn o tom, že by Škoda chtěla ročně prodávat kolem 70 tisíc kusů elektrického SUV. Co největším prodejům značka přizpůsobila nízkou startovací cenu, i za cenu menší marže na každém prodaném kuse. Na první pohled možná riskantní strategie, zhruba rok po zahájení prodejů je ale jasné, že vyšla.

Už na podzim automobilka oznámila výrobu Elroqu s pořadovým číslem sto tisíc, kompaktní elektrické SUV tak výrazně pomohlo k tomu, že poprvé od roku 2019 vyrobila Škoda Auto milion aut. Hranici překonala už v průběhu prosince, o čemž informoval podnikový magazín Škodovácký odborář.

Související

Sledovat popularitu auta, které technicky vychází z Enyaqu, je ale kratší a levnější, je možné také na evropských prodejích. Třeba v Česku, které dlouhodobě nepatří k Mekce elektromobilů a jejich prodeje rostou spíše pozvolna, bylo SUV loni patnáctým nejprodávanějším autem vůbec. S 2872 kusy za sebou nechal Dacie Sandero či Jogger, Renault Clio nebo Toyotu Yaris.

Na dalších trzích se auto dokázalo vyšplhat ještě výrazně výše. V Dánsku a Nizozemsku se dokonce stalo vůbec nejprodávanějším modelem. Dánové loni nakoupili necelých 185 tisíc nových aut, 68,5 procenta z nich mělo elektrický pohon: pomohla hlavně snížená registrační daň v porovnání s auty se spalovacím motorem. Elroq pak pořadí nejprodávanějších aut ovládl s 10 623 kusy.

Druhý skončil Volkswagen ID.4, třetí Tesla Model Y a čtvrtá Škoda Enyaq. Elroq se ale jako jediný dostal přes hranici deseti tisíc kusů. Škoda samotná skončila mezi značkami druhá za Volkswagenem, přičemž své prodeje meziročně navýšila i díky Elroqu o 78 procent.

Nizozemci loni koupili 388 tisíc nových aut, 40,2 procenta mělo elektrický pohon (populárnější už jsou v zemi tulipánů jen hybridy). Škoda Elroq se stala jedničkou za 11 960 kusů a porazila v pořadí druhou Kiu EV3 a třetí Teslu Model Y. Nadto se Škoda stala třetí nejoblíbenější značkou v zemi, před ní jsou jen dlouholetá nizozemská jednička Kia a Volkswagen.

Související

Klíčový je nicméně pro Škodovku hlavně německý trh a ani tam Elroq nezklamal. Není to sice nejprodávanější elektromobil, nicméně pořád zapsal 25 426 prodaných kusů a o pár desítek aut překonal jak Enyaq, tak třeba i Fabii. Větších prodejů v rámci značky dosáhly jen Karoq, Kodiaq a hlavně Octavia: ta je se 44 890 prodanými kusy nejen mezi vůbec nejprodávanějšími auty v Německu, ale zároveň jde o jedničku mezi dováženými modely.

Stejně tak je Škoda Auto s 226 472 kusy nejoblíbenější dováženou značkou aut na německém trhu a v celkovém pořadí jí patří čtvrté místo. Meziročně si mimochodem česká automobilka polepšila o více než deset procent.

A rostla i na dalších velkých trzích napříč Evropou, ačkoliv tak vysoko jako v Německu není. Ve Francii se značka s okřídleným šípem vyšvihla na skoro 51 tisíc prodaných aut, meziročně skoro o čtrnáct procent více. Ve Španělsku si polepšila skoro o jedenáct procent, ve Velké Británii pak téměř o šest procent. Elroq tam byl také devátým nejprodávanějším elektromobilem vůbec.

Prodeje Škoda Auto na vybraných trzích

Země

Počet prodaných kusů

Německo

226 472

Česká republika

83 890

Velká Británie

83 304

Polsko

65 513

Francie

50 660

Turecko

45 321

Španělsko

42 387

Itálie

38 158

Nizozemsko

27 884

Švýcarsko

22 290

Dánsko

19 176

Belgie

17 282

Švédsko

16 666

Rumunsko

11 299

Chorvatsko

9458

Norsko

9409

Finsko

7087

Bulharsko

6145

Kromě Elroqu se loni dařilo mimořádně i Octavii, a to zdaleka nejen v Německu a Česku, kde je nejprodávanějším autem vůbec. V Polsku třeba z druhého místa pomalu dotahuje první Toyotu Corolla, loni si Octavia připsala 21 121 kusů a na první místo ztratila jen lehce přes 2300 kusů. Škoda je pak tržní dvojkou na polském trhu s 65,5 tisíce prodanými auty.

Nejprodávanějším autem se Octavia stala v Chorvatsku, kde dominuje i Škoda mezi značkami, druhá je Octavia ve Slovinsku, kde je Škoda rovněž prodejní jedničkou. Na irském trhu je Octavia dvojkou a Škoda trojkou, v Bulharsku je Octavia i Škoda mezi značkami dvojkou.

Ve Švédsku a Švýcarsku je pro změnu nejprodávanější škodovkou Kodiaq: v severské zemi to stačí na šesté místo mezi modely, v zemi helvetského kříže na celkové páté místo. Šestý je tam mimochodem Karoq a sedmý Elroq.

Prohlédnout 11 fotografií
Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
