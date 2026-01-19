Přeskočit na obsah
Elektromobilita

Nabíjení za pakatel. V Moskvě otevřeli moderní dobíjecí hub, jen elektromobily chybí

Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík

Rusko má s bateriovými auty velké plány, které ale zatím zůstávají daleko za očekáváními. Dobíječka u moskevské stanice metra s osmnácti stojany a pohodlným zázemím se tak zdá v současnosti poněkud naddimenzovaná. Ceny za energii jsou tu ale v porovnání s Českem mírné.

Nejmodernější dobíjecí stanici Rusku otevřela v minulém týdnu Moskevská energie u stanice metra Volokolamskaja. Protože je celý projekt financován městem, zprávu o jejím otevření rozeslal sám starosta metropole Sergej Sobjanin prostřednictvím aplikace Max. Ta slouží pro zasílání zpráv a Rusové ji musí mít povinně ve svém telefonu.

"Jedná se o první a největší inteligentní nabíjecí uzel v zemi s dynamickým vyvažováním výkonu mezi připojenými vozidly. Lokalita zahrnuje 18 nabíjecích stanic s výkonem až 240 kW, které mohou nabít až 500 elektromobilů denně,“ napsal mimo jiné Sobjanin. Řidiči elektromobilů v Moskvě tak mají od nynějška k dispozici při nabíjení i odpočinkovou zónu, kde si mohou "pustit televizi a dát si kávu nebo sladkosti". Otevřeno je tu nonstop.

Specifikem ruských stanic je, že podporují hned tři typy dobíjecích portů. Kromě evropské CCS Combo2, která je ale v menšině, je to hlavně čínský standard GB/T a také americký NACS pocházející od Tesly.

Ceny za 1 kWh se odvíjí od výkonu stojanu. AC dobíjení je za 15 rublů, DC s výkonem od 50 kWh stojí 20 rublů za kilowatthodinu. V přepočtu je to nápadně nízkých 4,05 respektive 5,60 Kč, průměrný plat v Rusku ale dosahuje zhruba třetiny toho českého.

Projekt Moskevská energie obsluhuje celkem 350 dobíjecích stanic v hlavním městě Ruské federace, jak ale uvádí motoristický časopis Za rulem, do roku 2030 jich má být 35 tisíc.

Takové číslo se však zdá být za současné situace zcela mimo realitu. Namísto postupného nárůstu podílu elektromobilů na prodejích nových vozů je patrný zcela opačný trend.

Jak uvádí deník Gazeta v článku nazvaném "Přepočítali se desetinásobně", prodej elektromobilů v Rusku byl loni desetkrát menší, než byly původní cíle stanovené vládou v roce 2021. Tiskové oddělení ministerstva průmyslu a obchodu k tomu poznamenalo, že "vývoj trhu s automobily a elektromobily v Rusku je výrazně ovlivněn probíhajícím sankčním tlakem ze strany nepřátelských zemí, dynamikou úrokových sazeb z úvěrů a určitým posunem poptávky od elektromobilů k hybridním vozidlům".

Ředitel analytické skupiny Avtostat Sergej Celikov však na svém telegramovém kanálu uvedl, že dynamika prodejů byla loni ve srovnání s rokem 2024 negativní i v případě hybridních modelů. U elektromobilů hlásil Celikov propad 37 procent, v případě hybridů pak 11 procent.

Elektromobilů se ve stočtyřicetimilionovém Rusku prodalo od ledna do října loňského roku 9600 kusů. Za stejné období si v Česku našlo nového majitele přesně 11 444 čistě bateriových aut.

