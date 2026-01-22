Volvo vsadilo na elektřinu tam, kde vydělává nejvíc. Přichází EX60, nejdůležitější model značky

Volvo představilo nový model EX60, který má pro značku zásadní význam. Jde o plně elektrickou alternativu k XC60, vůbec nejprodávanějšímu vozu v historii automobilky. Právě na tomto modelu se má ukázat, zda Volvo dokáže úspěšně převést svůj hit do éry elektromobility. A jako zbraň si bere lákavou cenu v porovnání s plug-in hybridem.
Není to jen další z řady novinek na baterky. Volvo ve Stockholmu představilo nový model EX60 a pro značku jde o zásadní milník. Vždyť je to jeden z nejdůležitějších vozů posledních let. Poprvé nabízí plně elektrickou alternativu k absolutnímu bestselleru značky, modelu XC60.
Právě XC60 je dlouhodobě nejprodávanějším Volvem vůbec, od roku 2008 se prodalo víc než 2,7 milionu kusů a pro mnoho zákazníků definuje, co si pod značkou „Volvo“ vlastně představit. EX60 má roli převzít v době, kdy má elektromobilita přestat být okrajovou záležitostí.
Automobilka ho od začátku navrhla jako čistý elektromobil, nikoli jako přestavbu existujícího spalovacího auta. Stojí na nové platformě SPA3, která má být základem pro celou další generaci elektrických modelů. Platforma má umožnit vysoký dojezd, rychlé nabíjení a zároveň levnější a jednodušší výrobu než u dosavadních řešení.
Baterie je součástí nosné struktury vozu, což šetří hmotnost a zvyšuje tuhost karoserie. Velké části podvozku vznikají pomocí takzvaného megacastingu, kdy jeden masivní odlitek nahrazuje desítky až stovky menších dílů. Výsledkem má být nejen pevnější auto, ale i kratší výrobní časy a nižší náklady, což je u elektromobilů zásadní téma.
Technicky má EX60 představovat dosud nejvyspělejší Volvo. Automobilka mluví o nejdelším dojezdu, jaký kdy u svých vozů nabídla, a o výrazně rychlejším nabíjení díky 800V architektuře.
V praxi to znamená, že auto má zvládnout dlouhé dálniční přesuny bez častých zastávek a zároveň se během krátké pauzy dokáže nabít na stovky kilometrů další jízdy (přesné údaje viz box). Ve Volvu věří, že díky takovým hodnotám se jim podaří přesvědčit dosavadní majitele XC60, aby při výměně vozu sáhli po elektromobilu, protože už se nemusí obávat nedostatečného dojezdu.
Technika a verze EX60
Volvo EX60 se nabízí ve třech variantách. Základní verze P6 s pohonem zadních kol má výkon 275 kW (374 k) a baterii o využitelné kapacitě 82 kWh, což znamená dojezd okolo 620 kilometrů. Střední varianta P10 přidává pohon všech kol, výkon 375 kW (510 k), větší baterii s kapacitou 94 kWh a dojezd přibližně 660 kilometrů WLTP.
Vrcholná verze P12 AWD má výkon 500 kW (680 k), největší akumulátor s využitelnou kapacitou 115 kWh a maximální udávaný dojezd až 810 kilometrů, což je nejvyšší hodnota, jakou kdy Volvo u sériového vozu uvedlo.
Všechny varianty využívají 800V architekturu, podporují velmi rychlé stejnosměrné nabíjení výkonem až 400 kW a podle Volva se zvládnou dobít z 10 na 80 procent přibližně za 18 až 19 minut, případně doplnit energii zhruba na 300–340 kilometrů jízdy během zhruba deseti minut na výkonném DC stojanu. Maximální rychlost je u všech verzí elektronicky omezena na 180 km/h.
Velký důraz Volvo klade také na software a výpočetní výkon. EX60 je postavená kolem nové centrální výpočetní architektury, která umožňuje průběžné aktualizace, rozšiřování funkcí a pokročilé asistenční systémy. Infotainment využívá platformu Googlu a hlasové ovládání má být díky integraci nové generace umělé inteligence výrazně přirozenější než dosud. Auto se má v průběhu let softwarově vyvíjet.
Výroba modelu EX60 má začít v první polovině roku v Göteborgu a Volvo s ním míří především na evropské a severoamerické trhy. Konkurence v podobě elektrických SUV od BMW, Mercedesu nebo nových čínských značek je silná. Volvo věří, že budoucnost značky stojí na elektrickém nástupci auta, které roky vydělávalo nejvíc peněz.
Přesto, nebo právě proto, se automobilka rozhodla zaujmout i cenami. Základní cena modelu EX60 Single motor Plus je stanovená na 1 562 000 Kč, prostřední verze P10 AWD Plus startuje na 1 639 000. Přitom základní XC60 B5 AWD mild-hybrid stojí 1 498 900 korun a plug-in hybridní verze XC60 sice začínají na částce 1,64 milionu, avšak v základní výbavě.
Elektrická verze slibuje lepší standard, a tak je víc fér ji porovnat s verzí plug-in hybridu T6 Plus za 1 833 900 Kč. V tu chvíli je elektrická EX60 de facto cenově výhodnější než spalovací ekvivalent. Volvo zkrátka chce, aby zákazníci přešli na elektromobilitu i s jejím nejdůležitějším modelem. A cena má být silný argument.
