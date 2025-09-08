Volvo dostává sourozence. Do Česka vstupuje čínská značka Lynk & Co

Automobilová značka Lynk & Co, která je součástí čínského koncernu Geely a úzce spolupracuje s Volvem, oficiálně vstupuje na český trh. První showroom otevře v Čestlicích u Prahy, kde bude značku zastupovat společnost Orbion Cars ze skupiny Autorion. Ta zahrnuje i firmu Cardion Cars, největšího tuzemského dealera vozů Volvo.
Podle plánů má jít o začátek širší expanze, a pokud se prodeje osvědčí, automobilka počítá s druhou pobočkou v Praze a s rozšířením do Brna. Prodejce vnímá fakt, že patří do prodejní sítě Volva, jako výhodu, protože může s novou čínskou sesterskou značkou sdílet zázemí i logistiku.
Na český trh přichází Lynk & Co se třemi modely. SUV Lynk & Co 01 bude dostupné jako plug-in hybrid. Druhým vozem je hatchback 02, čistě elektrický model značky zaměřený především na městské prostředí.
Vrcholem nabídky má být model 08, který kombinuje spalovací motor s elektrickým pohonem a podle výrobce nabídne kombinovaný dojezd až 1100 kilometrů, z toho přibližně 200 kilometrů čistě na elektřinu.
Lynk & Co byla založena v roce 2016 se sídlem ve švédském Göteborgu. V Evropě působí už v sedmi zemích včetně Švédska, Německa, Nizozemska nebo Itálie.
Do konce letošního roku chce automobilka rozšířit prodejní síť napříč evropskými zeměmi na až 150 míst. V Česku se značka zařazuje mezi rostoucí skupinu čínských výrobců, kteří v posledních dvou letech hledají cestu na zdejší trh.
Mezi nejoblíbenější značky patří jednoznačně MG, pomalu rostou ale i další, například Omoda a Jaecoo patřící do skupiny Chery, dále Dongfeng, BYD, Xpeng či BAIC a další.
Příchod Lynk & Co rozšiřuje konkurenci v segmentu nejen elektromobilů, ale především plug-in hybridů, kde v Česku stále dominují tradiční značky jako Škoda či Volkswagen.
Na poli evropských zemí se velmi daří značce BYD, v první polovině roku prodala 70 500 vozů, což předčilo celý její evropský roční výsledek za rok 2024 (cca 57 000 aut), MG byla za první půlrok nejprodávanější čínskou značkou v Evropě s prodeji kolem 151 600 vozů. Další čínští výrobci jako Chery (značky Omoda a Jaecoo) rovněž rozšiřují svůj dosah v Evropě.
Čínské automobilky se přitom snaží prosadit nejen cenou, ale také agresivnější expanzí a rychlým rozšiřováním modelových řad. V případě Lynk & Co bude rozhodující, zda se jí podaří navázat na úspěchy v západní Evropě a přesvědčit i české zákazníky, aby dali přednost dosud neznámé značce před domácími i zavedenými zahraničními konkurenty.