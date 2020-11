Bentley mění strategii. Místo legendárních dvanáctiválců bude vyrábět jen elektroauta

Z největšího světového producenta benzinových dvanáctiválcových motorů bude do deseti let automobilka vyrábějící pouze elektromobily. Bentley ve čtvrtek představilo plán Beyond 100, který ji má udržet na automobilové mapě i ve druhé stovce let, kterou po loňských oslavách století své existence načíná.

"V roce 2030 nebudeme vyrábět žádný benzinový motor," prohlásil při představení dalšího směřování Bentley jeho šéf Adrian Hallmark. Naprosto se tak během necelé dekády změní zaměření britského výrobce luxusních vozidel, který spadá do koncernu Volkswagen.

První plně elektrické Bentley se přitom představí "až" v roce 2025, zároveň se ale už teď pracuje na několika elektromobilech najednou. Podrobnosti a ani to, o jaký typ vozu půjde, automobilka zatím nezveřejnila. Stát by však první elektromobil mohl na modulární platformě PPE koncernu Volkswagen pro velké elektromobily, oborový magazín Automotive News Europe pak píše, že dostane karoserii SUV. Zástupci značky slibují, že to bude stále opravdové Bentley se vším všudy, i když už pod kapotou nebude bublat dvanáct válců.

S elektrickou revolucí ale začne automobilka z Crewe už v příštím roce, kdy se do prodeje dostanou dva plug-in hybridy. Bentley opět nezveřejnilo více podrobností, spekuluje se však, že půjde o modely Bentayga a Flying Spur.

"V roce 2026 budou všechna naše auta pouze elektrická, nebo plug-in hybridní," předeslal další cíl Matthias Rabe, který v představenstvu značky odpovídá za technické záležitosti. "Do roku 2025 snížíme spotřebu naší nabídky o 25 procent," doplnil dále. Ke snížení spotřeby má pomoci také to, že v roce 2023 bude mít každý nabízený model svou hybridní variantu. Přechod na čistě elektrické modely v roce 2030 tak nebude až tolik dramatický, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Na druhou stranu to Bentley, jakkoliv připouští, že jde také o jeden z důvodů, nedělá jen kvůli zpřísňujícím se regulacím. Ty evropské budou i nadále tlačit automobilky k ještě nižším flotilovým emisím CO2, než je dnes průměrných 95 g/km, ty britské pak chtějí od roku 2030 (původně to mělo nastat v roce 2035) rovnou zakázat prodej spalovacích a hybridních motorů.

Podle Chrise Crafta, který v představenstvu značky odpovídá za prodeje a marketing, by ale také až 55 procent zákazníků značky zvažovalo koupi elektrického Bentley. Poptávka tedy pravděpodobně existuje a není úplně zanedbatelná.

Budoucnost Bentley však není jen elektrická, ale také udržitelná, jak jeho zástupci na čtvrteční akci několikrát zdůraznili. To znamená třeba používání výhradně ekologických materiálů přímo v automobilech. Jde například o dekorační plochy jen ze dřeva z přirozeně popadaných stromů, dlouhodobě uchovávaných v rašeliništích, řekách či jezerech, případně použití napodobeniny kůže z vedlejších produktů vzniklých při výrobě vína. Nejen tyto materiály ukázal loňský koncept EXP 100 GT.

Toto snažení má jeden hlavní cíl - aby celé Bentley bylo v roce 2030 uhlíkově neutrální. Čili aby dohromady nevypouštělo do ovzduší žádné emise uhlíku.

Už dnes je přitom továrna v Crewe uhlíkově neutrální, čemuž pomohla třeba výroba části energie prostřednictvím solárních panelů, anebo nákup další části energie z obnovitelných zdrojů. Vedle toho budou mít všichni dodavatelé do konce roku status udržitelné firmy. S výrobními prostory chce ale automobilka zajít ještě dál, protože v roce 2030 mají aktivně přispívat k redukci uhlíku v atmosféře - to znamená, že továrna bude uhlíkově pozitivní.

Rok 2020 je přitom pro automobilku zatím docela výraznou zkouškou. "Mysleli jsme si, že letošní rok bude prodejně rekordní a první čtvrtletí skutečně bylo nejlepší v historii," říká Adrian Hallmark. Pak ale přišla pandemie onemocnění covid-19, která právě automobilový průmysl výrazně zasáhla.

Od druhé poloviny března do první půlky května tak továrna v Crewe stála, automobilka byla také nucená zavřít svá dealerství (což by mělo přispět k digitalizaci celého procesu nákupu vozu). To všechno způsobilo Bentley ve druhém čtvrtletí roku 2020 značné finanční ztráty.

Automobilka tak přistoupila k restrukturalizaci - začala šetřit a byla nucena propustit část zaměstnanců. Původně jich mělo být tisíc, nakonec se i kvůli zlepšené finanční kondici číslo snížilo na 800. I přes finanční ztráty a zavřené výrobní prostory však Hallmark předpovídá, že letos značka prodá celosvětově přes 10 tisíc automobilů. Loni to bylo 11 006 automobilů. K dobrým prodejním výsledkům má pomoci třeba mladá modelová řada, která je stará maximálně zhruba dva roky.

Podle aktuálních dat analytické společnosti JATO Dynamics Britové od ledna do září prodali v Evropě 2239 automobilů, o 371 méně než loni. Jen v samotném září se ale evropské prodeje značky zvedly o 49 procent.

Naopak spekulace, že by se Bentley mělo v rámci koncernu přesunout od Porsche pod křídla Audi, se kterými přišel německý oborový magazín Automobilwoche, se na čtvrtečním představení plánu Beyond 100 vůbec nediskutovaly.