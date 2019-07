Auto z rýžových slupek a vína. Bentley oslavuje sto let vizí luxusního kupé roku 2035

před 14 minutami

Jak budou vypadat auta v roce 2035? Bentley si myslí, že by mohla být elektrická, autonomní a udržitelná. Třebaže na délku měří téměř šest metrů a jejich ambicí je být důstojným přepravníkem těch nejbohatších. To všechno v sobě snoubí koncept EXP 100 GT, který také oslavuje sto let britské automobilky.

Přehled Fiatu je 120 let. Přehled jeho 13 nejdůležitějších vozů, které motorizovaly Česko prohlédnout Řada značek v letošním roce oslavuje významná výročí. Britské Bentley si připomíná sto let od svého vzniku a podobně jako třeba Citroën tak činí speciálním konceptem. 5,8 metru dlouhé a téměř 2,4 metru široké kupé EXP 100 GT však není jen dárkem, ale také ukázkou toho, kam se podle britské značky budou ubírat velká luxusní kupé (takzvané grand tourery) v budoucnosti. Toto konkrétní představuje model pro rok 2035. Zdůraznit je potřeba slovo udržitelná. I Bentley totiž při výrobě začalo sázet na organické materiály, přičemž jde ještě dál než třeba Škoda, jejíž koncept Vision iV dostal veganskou kabinu. Kupé EXP 100 GT tak má lak karoserie se speciální pigmentací, odrážející celé spektrum podzimních barev. Co je však nejdůležitější, pigmenty jsou vyrobeny uměle z popela rýžových slupek. Britové tak použili materiál, který by jinak skončil na skládce. Samozřejmostí je i ekologicky přívětivý interiér. Potahy sedadel tak nejsou z kůže, ale z materiálu, který kůži připomíná. Ten pochází z vedlejších produktů vznikajících při výrobě vína. Nutno však podotknout, že další čalounění už je skutečně kožené. Jde ale pochopitelně o kůži přírodní. Dřevo je pouze z přirozeně popadaných stromů, dlouhodobě uchovávaných v rašeliništích, řekách či jezerech. Vše doplňují vlněné koberečky. Bentley EXP 100 GT | Video: Bentley | 02:52 Udržitelnost jde ruku v ruce s moderními a stále ještě trochu futuristickými technologiemi. Koncept EXP 100 GT je tak vybaven umělou inteligencí, fungující jako osobní asistent. Aby se cestující cítili na při jízdě co nejlépe, mohou si vybrat z pěti různých režimů nastavení. Jeden z nich nabídne posádce extrémní soukromí, naopak druhý se snaží navodit (i pomocí skleněné střechy) co možná největší spojení s přírodou. Automobilky a ekologie: Seat má chodník pohlcující škodliviny, Hyundai neseká trávu číst článek Osobní asistent, tvořený osvětlenými krystaly uprostřed středové konzole, si také pamatuje majitele vozu. Sedadla tak umí v určitých polohách sezení automaticky nabídnout více podpory pro komfortnější sezení. Celkově sezení je v novém Bentley velkým tématem. Nejenže je kabina atypicky třímístná, ale sedačky jsou také vybaveny biometrickými senzory. Ty monitorují teplotu, pozici pasažéra a celkové podmínky tak, aby bylo vždy dosaženo maximálního komfortu. Sedačky jsou podle toho, jestli vůz řídí řidič, nebo počítač, nastavitelné ve třech polohách. Lagonda králem výstavy. Vlastní ji český majitel Talbotu, hvězdy loňské Pebble Beach prohlédnout galerii Další biometrické senzory monitorují pohyby očí a hlavy, respektive krevní tlak. Za pozornost stojí i zmíněná střecha, která je vybavena hranoly, sbírajícími světlo. To je za pomoci optických vláken přenášeno do kabiny. Samotný design interiéru je jednoduchý, uhlazený. Nečekejte velké množství tlačítek nebo obrazovek (ačkoliv ty ve voze samozřejmě jsou, ve dveřích dokonce z organických diod), naopak se vedle přírodních materiálů sází i na přírodní barvy. V kufru má EXP 100 GT čističku vzduchu, navíc je neustále monitorována hladina CO2 v kabině. Vzduch je tedy pořád na nejvyšší úrovni kvality. A pokud by to bylo málo, ve spolupráci s parfumerií 12.29 byla vyvinuta speciální vůně do kabiny. 34 fotografií Která automobilka prodává nejtišší auta? Elektrická Tesla překvapivě propadla Vnější design vychází ze stylu současných modelů Bentley ale čerpá rovněž z bohaté minulosti. Automobilka sama uvádí, že budoucí designové směřování bude podobné jako u aktuálního konceptu. Například zadní boční partie mají inspiraci v modelu R-Type Continental z 50. let, kulatá přední světla zasahující do masky chladiče se zhlédla v předválečném modelu Blower. Velká maska je podsvícená, stejně jako logo značky na kapotě. Karoserie je vyrobena z hliníku a uhlíkových vláken, ozdobné prvky jsou z hliníku a mědi. Opět tedy přírodních materiálů. Kolem úzkých světlometů vzadu je trojdimenzionální obrazovka z organických diod. Dalším dominantním prvkem jsou dva metry dlouhé dveře, vyklápějící se do výšky až tří metrů. 35 fotografií Dvanáctiválce nevymřely. Test superluxusního kupé Bentley Continental GT O pohon vozu se starají čtyři elektromotory s maximálním točivým momentem 1500 Nm. 1900 kg vážící koncept z 0 na 100 km/h vystřelí za 2,5 sekundy a pokračuje až k 300 km/h. Na jedno nabití ujede Bentley 700 km, přičemž automobilka říká, že se v budoucnu zvýší energetická hustota baterií (tedy množství kilowatthodin na kilogram článku) až pětkrát. Při nabíjení bude 80 procent kapacity akumulátoru k dispozici za čtvrt hodiny. Překvapením je, že EXP 100 GT není pouze autonomní. Řidič si může vybrat, jestli bude řídit sám, nebo za sebe nechá auto ovládat počítačem. K maximální efektivitě provozu využívá koncept aktivních aerodynamických prvků - například v kolech nebo masce chladiče. Maska je rozměrná a podsvícená. | Foto: Bentley Bentley EXP 100 GT je nejspíše pouze designovým cvičením, v této podobě na silnice asi nikdy nevyjede. "Věříme, že ukazuje cestu, jakou naši zákazníci chtějí, abychom se vydali," řekl magazínu Autocar šéf značky Adrian Hallmark. "Poskytuje naši představu o udržitelném luxusu budoucnosti a udržitelné budoucnosti luxusní dopravy," doplnil.