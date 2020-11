Kia nevyrábí jen osobní auta, staví také speciály pro armádu. Nabízí i vlastní Humvee

Jihokorejská Kia patří k nejvýznamnějším výrobcům osobních aut na světě. Její portfolio ale zdaleka netvoří jen modely Ceed, Sportage, Sorento nebo Stinger. Kia totiž vyrábí také hned několik různých modelových řad vojenských vozidel. V budoucnu se navíc chystá využívat v nich i technologie známé z osobních aut.

Konkrétně je řeč o autonomním řízení a vodíkovém pohonu. V prvním případě by samořídící vojenské speciály mohly pomáhat se zásobováním vojsk, alespoň tak to korejský výrobce plánuje. Na vodíkové palivové články by v budoucnu mohly přesedlat vojenské automobily Kia, které aktuálně používají naftové agregáty. Výhodou palivových článků, se kterými u armádních vozidel pracuje i americký koncern GM, je fakt, že umí za bojových podmínek zajistit velkou kapacitu dodávek elektřiny.

Vedle toho Korejci rovněž plánují vyvíjet novou standardizovanou platformu pro vojenská vozidla. Ještě letos pak na jejím základě začnou s výrobou prototypů středně velkých standardních vojenských vozidel, které mají příští rok projít zkušebním hodnocením korejské vlády (do vývoje investovala spolu s automobilkou také korejská armáda). Pokud projdou schválením, do akce by se auta mohla dostat od roku 2024.

Nové modely nahradí stávající vojenská vozidla s užitečnou hmotností 2,5 a pět tun, zároveň Kia vyvíjí nová pětitunová obrněná vozidla. Pod kapotou standardních vozidel se objeví sedmilitrový naftový motor v kombinaci s automatickou převodovkou. V plánu je i výroba specifických variant, například s různými zbraňovými systémy. Ve výbavě novinek nebudou chybět ABS, zadní parkovací senzory, panoramatický kamerový systém, satelitní navigace nebo vyhřívání sedadel. I tady lze tedy pozorovat jistou příbuznost s osobními auty.

2:00 Podívejte se na nové vojenské modely Kia v akci. | Video: Kia Military Vehicles

Ještě více pak s nimi má společné nové otevřené vojenské terénní vozidlo (anglicky známé pod zkratkou ATV). Prototyp, který se má ukázat v příštím roce, totiž bude využívat holý podvozek druhé generace SUV Mohave, které sice v Evropě známé není, prodává se ale třeba v Rusku nebo Jižní Koreji. Kia v tiskové zprávě uvádí, že "technologie a know-how z vývoje vojenských vozidel využije k dalšímu zvyšování odolnosti SUV homologovaných pro běžný silniční provoz."

Více informací o této novince korejský výrobce neposkytl, každopádně vedle vojenských účelů by měla najít uplatnění i v dalších průmyslových odvětvích.

Dlouhá historie

Kia každopádně není ve výrobě vojenských automobilů žádným nováčkem, spíše naopak. Už v roce 1976 byla vybrána jako dodavatel vojenského materiálu, především tedy vozidel, korejské armády - dodnes má v této oblasti monopol. V roce 1977 začala s výrobou vojenských aut s užitečnou hmotností pět tun a také obrněných speciálů. Postupně se pak začala přidávat i hromadná výroba dalších vozidel - Kia tak nabídla nebo nabízí modely s užitečnou hmotností 0,25, 1,25, 2,5 nebo pět tun.

Od roku 1981 navíc Kia svá vojenská vozidla také vyváží. První exportované auto šlo do Íránu, dnes operují vozidla korejské automobilky vedle domácí v armádách dalších více než 25 zemí. Seznamu vévodí asijské státy včetně Thajska, Vietnamu nebo Malajsie, dále se lze s nimi setkat i na Středním východě, v Africe nebo Jižní Americe. Evropa tedy mezi kontinenty, kde lze na vojenské vozy Kia oficiálně narazit, není.

Celkem podle automobilky vzniklo už na 140 tisíc vojenských vozidel devíti různých modelových řad, z nichž bylo odvozeno sto různých provedení.

Aktuálně má korejská automobilka v nabídce pět odlišných modelů. Nejblíže klasickým osobním off-roadům je lehké taktické vozidlo skrývající se pod označením KLTV. To pak doplňuje ještě číslo, které patří některé z nabízených verzí korejské obdoby kultovního amerického vojenského vozu HMMWV, známé jako Humvee.

Zájemce tak může KLTV dostat jako obrněné velitelské vozidlo, obrněné vozidlo pro převoz vojáků, obrněné průzkumné vozidlo, víceúčelové vozidlo, nákladní vozidlo, podvozek s kabinou nebo vozidlo se specifickými výbavovými prvky (třeba samopalem na střeše). V útrobách vozu pracuje třílitrový naftový vidlicový šestiválec s výkonem 166 kW, který přes osmistupňový automat pohání všechna kola. Nejvyšší rychlost je 130 km/h, udávaný je dojezd 640 km.

Důležité jsou terénní vlastnosti, auto tak projede třeba brod o hloubce až 760 mm. Na délku má Kia KLTV podle karoserie až šest metrů, zaujme také poloměr otáčení 7,8 metru. Ve výbavě nechybí naviják, klimatizace nebo multimediální systém s couvací kamerou. Kulkám by u obrněných verzí měly odolat dveře, okna nebo zadní část, která se mění v závislosti na variantě. Například podlaha by měla vydržet i výbuch miny.

Za písmenky KM se skrývá série nákladních automobilů rozlišených podle nosnosti. Nejmenší z nich je vlastně pick-up KM450 s užitečnou hmotností 1,25 tuny. U něj lze také volit z několika verzí, ta nejběžnější (v nabídce je i sanitka nebo podvozek s kabinou) usadí na ložnou plochu až 12 ozbrojených vojáků. Pod kapotou je 3,9litrový naftový řadový čtyřválec o výkonu 102 kW v kombinaci s pohonem všech kol a manuální pětistupňovou převodovkou. Nejvyšší rychlost je 104 km/h, dojezd podle oficiálních dat činí 750 km.

Kia KM250 je třínápravový nákladní vůz s užitečnou hmotností 2,5 tuny, který na ložnou plochu usadí až 20 vojáků. Řadový šestiválcový naftový motor má 132 kW, poháněná jsou přes manuální pětistupňovou převodovku všechna kola.

Šestiválcový diesel s ručním řazením, ačkoliv s objemem zvětšeným na 11,1 litru a výkonem 199 kW má pod kapotou i větší nákladní model KM500 s užitečnou hmotností pět tun. Jeho ložná plocha pojme 24 vojáků. Oba zmíněné modely mají také sklopné čelní sklo nebo z nich lze odvodit nejrůznější speciální verze.

Poslední nabízený nákladní vůz se jmenuje KM1500, má délku 11 metrů, užitečnou hmotnost 15 tun a nabízí se jako vyprošťovací vozidlo nebo tahač nákladu. Opět existují i speciální verze, například s hydraulickým jeřábem. Pod kapotou vozu s pohonem 8×8, a tedy čtyřmi nápravami, je řadový naftový šestiválec s objemem 12,9 litru, který má výkon 331 kW. Převodovka je šestnáctistupňová automatická.

Pro vojenské účely nabízí Kia také upravené SUV Mohave první generace s třílitrovým naftovým šestiválcem o výkonu 206 kW s osmistupňovým automatem.