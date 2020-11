U ojetin to jde. On-line prodej nových aut ale naráží i na obavy z české vyčůranosti

Počátkem října spustila společnost Carvago v Česku on-line prodej ojetin. Nákup u nich funguje jako v e-shopu, zákazník si vybere vůz, firma ho za něj prověří, doveze do Čech, přihlásí a majiteli předá. Ten může i využít 14denní lhůty na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz, a to bez udání důvodu. V době nouzového stavu a uzavřených showroomů by podobný systém hodil i prodejcům nových aut.

Jenže pokud byste si jako soukromá osoba, tedy spotřebitel, chtěli pořídit nové auto během nouzového stavu, můžete si vybrat: Teslu Model 3, Model S nebo Model X? Jak velkou baterku? Jakou barvu? Americký výrobce elektromobilů, který dlouhodobě sází na přímý on-line prodej, je totiž v současné době snad jediný, kdo smí podle platných českých zákonů prodat auto soukromníkovi do osobního vlastnictví.

V případě, že vám nevadí dlouhodobý pronájem, operativní leasing, můžete si vybrat i nějakou ze škodovek nabízenou on-line v rámci programu Škoda Bez starostí. Jak Teslu, tak Škodu v tomto směru spojuje to, že respektují zákonné právo zákazníka na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Ten může toto právo využít tehdy, když je smlouva dojednaná na dálku, tedy ne na uzavřené provozovně autosalonu.

Na problematiku odstoupení od smlouvy v případě on-line prodeje jsme upozornili již při jarní uzávěře. Tehdy ho ve své podstatě nabízela právě jen Tesla a v případě operativního leasingu i Škoda. U ostatních se po půl roce a opětovném uzavření showroomů situace prakticky nezměnila.

Jedním z důvodů je to, že zase tak velký zájem o koupi vozu on-line mezi lidmi není. Podle nedávného průzkumu společnost EY nějakou část nákupního procesu nového auta provede v on-line prostředí jen 14 procent dotázaných. Z toho jen tři procenta lidí chtějí na internetu absolvovat celý proces a další tři procenta by si auto u dealera jen převzala.

Tím větším je ale ono zákonné právo spotřebitele, které mimochodem není českou specialitou, ale platí po celé Evropě, a spolu s ním výrazný pokles ceny u auta, jež bylo již jednou přihlášeno na konkrétního majitele. Mezi automobilkami panují dost možná oprávněné obavy z toho, že jim Češi budou auta bez udání důvodu vracet po tom, co se v nich 14 dní vozili.

Škoda tento problém elegantně řeší tak, že on-line nabízí jen auta na operativní leasing. V takovém případě totiž vůz zůstává majetkem leasingové společnosti, nedochází k jeho přepisu, a tedy výraznému poklesu ceny. Navíc se riziko do ceny pronájmu dá pravděpodobně velice dobře zakalkulovat.

Pro Teslu je pak výhodou to, že auta prodává sama za sebe, sama si drží marži, do celého řetězce se nezapojují další subjekty (tedy dealeři), kteří na prodeji auta potřebují vydělat peníze. Navíc odpadá vyjednávání o ceně, není nutné dávat zákazníkovi slevy. U konvenčního prodejního modelu by ztráty spojené s vrácením vozu již tak hubená marže dealera v řádu jednotek procent pokryla jen těžko. A slevy představují mezi prodejci jedné značky často významnou konkurenční výhodu.

To vše potvrzuje i podoba pilotního programu španělského Seatu z norského trhu. Firma tam najela na on-line prodej, auta však prodává přímo importér, následuje tedy příklad Tesly. Problém s odstoupením od smlouvy necítí. "Ze zkušenosti víme, že nás to nijak neohrožuje, a chceme, aby zákazník měl přístup ke všem zárukám," řekl Aktuálně.cz na jaře Isaac Partal Calvo, šéf oddělení Digital Experience ze Seatu.

V Česku však i kvůli neměnným pořádkům na trhu s novými vozy obavy nadále panují a automobilky tedy za nouzového stavu přecházejí na úsporný režim. Třeba taková Toyota umožňuje, aby se člověk na dálku spojil s prodejcem, ten ho pomocí videohovoru provede showroomem a ukáže mu auto, o které má zájem.

Pak může vypracovat nabídku, ta však oficiálně nebude podkladem pro uzavření smlouvy. Objednat bude auto možné až po znovuotevření prodejny. "Nejedná se o e-shop, je to pro nás hlavně nástroj, abychom se zákazníky neztratili kontakt," vysvětluje mluvčí českého zastoupení japonské značky Jitka Jechová.

Hyundai zase dává možnost si během nouzového stavu auto "předobjednat", výměnou za to pak nabízí poukaz na příslušenství v hodnotě deseti tisíc korun. Často je možné si v takovém režimu domluvit i zkušební jízdu.

Pokud tedy někdo u nových aut nabízí on-line prodej, je to často aktivita samotných, odvážnějších dealerů. Ti však obvykle odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě neumožňují, a balancují tak na hraně zákonů na ochranu spotřebitele. Může to být i k jejich škodě, protože pokud při uzavření smlouvy na dálku na toto právo zákazníka neupozorní, lhůta na odstoupení se prodlužuje až na jeden rok.

Řada z nich logicky může spoléhat na to, že více než 70 procent nových aut se u nás prodá do firem nebo prostě živnostníkům "na IČO". Ti pak ze zákona nemají stejná práva jako spotřebitel, proto se jich možnost odstoupení od smlouvy netýká.

Ojetinu také nevrátíte jen tak

Situace s odstoupením od smlouvy pochopitelně není růžová ani u ojetin. Není to jako vrácení mobilu, u něhož vám nesednul fotoaparát. Zmíněné Carvago nevrací peníze za dopravu vozu do Čech a náklady spojené s přihlášením vozu. Prodejci mohou využít i skutečnost, že v případě nadměrného opotřebení vozu nemusí zákazníkovi vracet plnou kupní cenu. To se týká i nadměrného nájezdu.

Výhodou pro ně ale bez pochyby je to, že pokles ceny u ojetého vozu je po jeho vrácení minimální nebo výrazně menší než u nového. Zákazník navíc získá 14 dní na to nechat auto důkladně proklepnout. Ovšem pozor, to vše platí jen v případě, že uzavře smlouvu na dálku (on-line, e-mailem, telefonicky), pokud by ji podepsal na potají otevřené provozovně, podobné právo se ho netýká. Z jarních zkušeností víme, že některé autobazary se takovým způsobem pokouší zákon kreativně obcházet.

Carvago teď s ohledem na pandemii zpřístupnilo svůj prodejní systém autorizovaným dealerům značek. Ti přes něj mohou nabízet ojetiny nebo zánovní vozy. I Carvago se však chce vyhnout vracení nových (skladových) vozů - v případě nových aut funguje webový portál jen jako zprostředkovatel prodeje a uzavření smlouvy po internetu se firma vyhýbá.