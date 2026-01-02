Vše se vznítilo najednou. Nové detaily odhalují zkázu smrtícího požáru ve Švýcarsku

Silvestrovský požár ve švýcarském letovisku, při kterém zahynulo nejméně 40 lidí, se šířil od stropu nočního klubu. K rychlému hoření mohla podle nejnovějších zpráv přispět i pěnová izolace. Problematická byla i úniková cesta z prostoru. Téměř 100 dalších lidí je stále v kritickém stavu.
Dřevěný nábytek, strop z pěnového materiálu a jediné úzké schodiště směrem ven jsou nejpravděpodobnějšími příčinami vysokého počtu obětí děsivého požáru v nočním klubu Le Constellation ve švýcarském alpském letovisku Crans-Montana.
Na místě během silvestrovské noci zahynulo podle policejních zpráv 40 lidí, přesný počet ale není dosud znám. Šéf bezpečnostního odboru kantonu Valais Stéphane Ganzer uvedl, že v kritickém stavu je stále 80 až 100 dalších zraněných. Většinou jde o mladé lidi ve věku od 16 do 26 let.
Jak uvádí britský deník Daily Mail, oheň se rychle změnil v takzvané celkové vzplanutí, kdy extrémní teplo způsobilo, že se vše uvnitř uzavřeného prostoru vznítilo téměř najednou. „Celý strop byl v plamenech a oheň se šířil opravdu rychle. Stalo se to během několika sekund,“ popsal situaci jeden z přeživších. Lidé uvnitř tak měli jen malou šanci vyváznout. Jelikož měl pak prostor jediný východ, lidé pravděpodobně umírali i v tlačenici u schodiště.
Snímky vnitřních prostor klubu, které deník analyzoval, pak ukazují, že se na stropě skutečně nacházela akustická pěnová izolace, bar a schodiště byly navíc obložené dřevem. A jak dodává deník, klub na veřejné recenzní platformě, kde uživatelé hodnotí bezpečnost podniků, obdržel hodnocení pouhých 6,5 bodu z 10. Není ale jasné, co přesně u hodnotících vyvolávalo obavy. Celé místo konání akce v době požáru hostilo více než 100 lidí a má licenci až pro 300 osob, dalších 40 pak může být na terase.
„Velmi podobný případ se stal v loni v Chorvatsku, kde při požáru klubu hořel strop,“ říká k tomu odborník na požární bezpečnost Petr Stanko. K takto rychlým požárům podle něj přispívají i ozdoby, které jsou na stropě připevněné, dřevěné obložení, ale i samotný lak, kterým je dřevo natřeno. „Stačí, když tam máte pověšené konfety. Požár se šíří rychle,“ říká.
Jako problémový se nakonec ukázal i podzemní prostor v baru alpského střediska a nedostatek únikových cest. Otázkou také je také, pro kolik lidí byl samotný podzemní prostor koncipován. Například české normy jsou ohledně podobných prostor poměrně striktní. „Máte-li prostor v podzemním podlaží, tak pokud neexistují dvě únikové cesty, smí se tam vyskytovat maximálně třicet osob, respektive pětadvacet v jedné místnosti,“ vysvětluje odborník.
Samotná svíčka či prskavka, která požár v klubu pravděpodobně způsobila, je podle něj poměrně častou příčinou požárů. Podle posledních zpráv se totiž zdá, že servírka sedící na ramenou svého kolegy držela prskavku příliš blízko dřevěného stropu.
Když pak lidé před požárem utíkají, u východu vznikne „špunt“. Schodiště do suterénu bylo podle odborníka relativně úzké, což logicky přispělo k ještě větší tlačenici. „Všichni se tlačili a strkali ze schodiště,“ popsal kritické chvíle jeden z přeživších. „Bylo to hrozné. Jejich oblečení shořelo. Nebyl to hezký pohled,“ dodal svědek hořícího pekla. Další přeživší pak schodiště vedoucí ven popsal jako „extrémně úzké“. Vešli se na něj údajně jen dva lidé vedle sebe.
Klub podle britského deníku vlastní francouzský pár ve věku 49 a 40 let, který na místě žije téměř deset let. Majitelka byla v době požáru uvnitř. Během požáru utrpěla popáleniny na paži, zatímco její partner byl v té době v jednom z jejich dalších podniků.
Policie bude nyní vyhodnocovat záznamy z mobilních telefonů, které byly zajištěny na místě neštěstí, uvedla generální prokurátorka kantonu Valais Beatrice Pilloudová. O obětech je zatím známo jen málo podrobností. Rodiče, kteří zoufale hledají své děti, zřídili účet na sociální síti Instagram. Na fotografiích pohřešovaných jsou téměř výhradně mladí lidé. Mezi oběťmi je řada francouzských a italských občanů, informovaly dříve tiskové agentury. V baru se podle některých médií konala silvestrovská a novoroční párty pro mládež do 17 let.
ŽIVĚVlivné křeslo po boku Zelenského obsadí šéf rozvědky. Předchůdce ho pošpinil korupcí
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes do funkce šéfa své kanceláře jmenoval dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Předchozí vlivný vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak byl v listopadu odvolán v souvislosti s vyšetřováním korupce v ukrajinské energetice.
ŽIVĚOkamurův novoroční projev namíchl opozici. Vyzve k jeho odvolání z čela sněmovny
Opoziční strany chtějí ve sněmovně projednat výroky z novoročního projevu předsedy komory Tomia Okamury (SPD). Obsah proslovu označují za nepřijatelný. Vedení ODS vyzvalo vládu ANO, SPD a Motoristů, aby se od něj jasně distancovala. Občanští demokraté, ale i další opoziční strany podpoří i návrh na odvolání Okamury z čela komory.
Komentář: Babišova vláda s politickými „exoty“ může vyústit v překvapivou zápletku
Letošní rok v české politice bude ve znamení návratu Andreje Babiše k moci. Jeho aliance s okrajovými stranami české politiky ale nemusí mít dlouhého trvání a vyústit může v chaotické vládnutí a volání po předčasných volbách. Obzvlášť pokud se v opozici nenajde lídr, který dokáže Babišovi konkurovat.
Novou moderátorkou Událostí na České televizi bude Kručinská, nahradí Kroužkovou
V hlavní zpravodajské relaci České televize Události dojde k moderátorské výměně. Novou moderátorkou bude dlouholetá reportérka a moderátorka Tereza Kručinská. Nahradí Barboru Kroužkovou, která bude uvádět pořady Interview ČT24 a 90' ČT24. Výměna je součástí nového rozdělení moderátorských pozic. Většina změn proběhne k 5. lednu. Česká televize to oznámila v tiskové zprávě.
Rodina Henriho Matisse věnovala pařížskému muzeu přes 60 umělcových děl
Muzeum moderního umění města Paříže obdrželo darem přes 60 děl francouzského malíře Henriho Matisse, napsal v pátek server The Guardian. Kromě obrazů, kreseb a grafik jsou ve sbírce také plakáty, ilustrované knihy a jedna socha. Díla darovala muzeu manželka Matissova vnuka a na většině z nich je vyobrazena umělcova dcera Marguerite.